Cidades

capital

Campo Grande lista mais R$ 2,2 milhões para projetos culturais pela PNAB

Mais de 50 projetos foram elencados para receber aproximadamente R$ 40 mil em recursos da Política Nacional Aldir Blanc

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

03/09/2025 - 10h30
Continue lendo...

No Diário Oficial de Campo Grande, o Executivo da Capital trouxe a publicação em edição extre ontem (02) de aproximadamente mais R$ 2,2 milhões em verbas da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), liberados por meio de termos de execuções culturais para projetos de agentes locais. 

Conforme o documento, são cerca de 57 projetos elencados com a liberação de aproximadamente quarenta mil reais para cada, o que somam um montante de pouco mais de R$ 2,2 milhões. 

Outro montante equivalente foi publicado em meados de julho, como acompanhou o Correio do Estado, para contemplados que ainda fazem parte do primeiro ciclo do edital da PNAB, lançado em 2024.

Esses relacionados no mês de julho se tratavam dos contemplados no edital de número 13 (R$ 1.431.877,60 liberados para até 30 projetos), e a publicação de hoje (03) faz referência aos inscritos no processo n.° 14, com outros R$ 2 milhões em recursos da Política Nacional Aldir Blanc. 

Enquanto edital 13 previa fortalecer iniciativas culturais existentes, esse publicado recentemente mira justamente os projetos culturais que podem receber até R$ 40.092,00 para manifestações em música, teatro, dança e artes visuais. 

Neste caso específico aparecem desde projetos ligados à cultura indígena, como do coletivo de mulheres kaguateka, à ações voltadas às culturas mais periféricas.

Porém, os termos de execução não deixam de contemplar até mesmo algumas figurinhas já "carimbadas" na cena cultural campo-grandense  como os grupos Casa; UBU e o nome de Anderson Carlos de Lima, representante da palhaçaria local.

"Casa nova"

Neste quarta-feira (03), além de publicar a lista de contemplados com recursos da PNAB, a chefia do Executivo de Campo Grande concretizou a recriação da chamada Fundação Municipal de Cultura (Fundac). 

Extinta quando Marquinhos Trad ainda era prefeito, a sanção para recriação da Fundac veio à tona em 04 de junho, com o Executivo de Adriane Lopes considerando uma "etapa estratégica dentro do processo de reestruturação administrativa". 

Com isso, a Secretaria Executivo de Cultura (Sectur) deixa de ser uma pasta na Capital e todo o seu corpo é remanejado para a Fundação, que agora deve "depender" das autorizações a serem dadas pelo chefe da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov), à qual a Fundac ficará vinculada. 

Na sessão de atos de pessoal do Diogrande de hoje, a prefeita Adriane Lopes oficializou a nomeação de Valdir João Gomes, ex secretário de cultura, para o cargo de diretor-presidente da Fundac, junto do remanejamento do corpo de servidores da extinta Sectur. 

Enquanto as secretarias compõem a própria estrutura das governanças (da União, estaduais ou municipais), criadas pelo órgão superior para executar políticas públicas, as fundações atuam mais como "engrenagens" de articulação com as mais variadas esferas, como instituições privadas. 

PNAB

Diferente da chamada "Lei Paulo Gustavo" - da qual Mato Grosso do Sul precisou devolver milhões aos cofres da União após fim do prazo de execução -, a Política Nacional Aldir Blanc foi instituída por lei que data de seis de julho de 2022. 

Porém, cabe apontar que essa iniciativa do Governo Federal, gerida pelo Ministério da Cultura, só começou a ser executada, de fato, com o fim de 2023.

Através da chamada PNAB, a União destinará anualmente R$ 3 milhões para os entes federativos pelos próximos quatro anos e meio. 

É importante esclarecer, como há alguns nomes repetidos, sobre essa primeira leva, a Prefeitura ressalta que foram lançados três editais específicos, sendo que uma mesma pessoa não pode concorrer duas vezes dentro de um mesmo edital. 

Porém, havia a possibilidade de que alguns artistas fossem contemplados em diferentes frentes, "como projetos individuais e também coletivos, grupos, Pontos de Cultura ou espaços culturais", cita o Executivo, como no caso do Grupo Casa e/ou do Espaço FNK. 

"Importante frisar que os editais seguem minuta enviada pelo Ministério da Cultura. A seleção das propostas foi feita por pareceristas técnicos de diferentes regiões do Brasil, sendo os mesmos selecionados mediante edital publicado no Diário Oficial de Campo Grande, o que garante imparcialidade no processo. A nota final atribuída pelos avaliadores foi o único critério utilizado para a seleção dos projetos", complementa a Pasta.

Perda de recurso

Recentemente a vereadora Luiza Ribeiro denunciou a perda de R$ 23 milhões, de recursos referentes ao 2° ciclo da PNAB, apontando "grave irresponsabilidade da gestão municipal por não cumprir a execução mínima de 60% dos recursos do primeiro ciclo até o prazo final de 7 de julho de 2025, conforme exigido pelo Governo Federal".

Cabe explicar que também já houve reunião da consulta pública para plano de ação no 2° ciclo da PNAB, os valores voltados para a cultura da Capital somam R$5.802.794,95, dos quais R$ 3 mi seriam destinados à publicação de edital para atender as manifestações culturais em Campo Grande.

Segundo a vereadora, tal falha deixou a Capital fora do primeiro lote de municípios habilitados a receber novos recursos da PNAB, junto de apenas outros dez municípios sul-mato-grossenses. 

"O município não apenas falhou no uso do recurso já disponível, como agora compromete o futuro de projetos culturais que impactam positivamente a vida de milhares de pessoas”, afirmou Luiza, que também é Presidente da Comissão de Cultura da Câmara Municipal".

Segundo Luiza, haveriam ainda sinais de má gestão no chamado Fundo Municipal de Incentivo à Cultura (FMIC) e no Programa de Fomento ao Teatro (Fomteatro), que a vereadora apontou seguirem sem execução adequada. 

Luiza aponta que os pagamentos do edital de 2022 do FMIC teriam sido prometidos para 2025, de forma parcelada, porém, até o momento, apenas uma parcela teria sido quitada, ou seja, com os meses seguintes ainda em aberto.

“A Prefeitura está dando calote na cultura. A cidade está parada, sem investimento, sem transparência e sem respeito aos artistas e à população que paga seus impostos. A cultura de Campo Grande pede socorro. Estamos diante de uma Prefeitura que não investe, não paga e ainda deixa escapar recursos preciosos que vem do Governo Federal. Isso é inadmissível” conclui a vereadora. 

 

DISTRITO DE TABOCO

Empresa de MT vence licitação para levar asfalto até perto do ET Bilu

Além de melhorar acesso às cachoeiras de águas cristalinas do distrito de Taboco, asfalto vai faciliar acesso à chamada Cidade de Zigurats

03/09/2025 13h00

Asfalto vai facilicar o acesso à Cidade Zigurats, conhecida por suas casas redondas e por conta do ET Bilu, no município de Corguinho

Asfalto vai facilicar o acesso à Cidade Zigurats, conhecida por suas casas redondas e por conta do ET Bilu, no município de Corguinho

Com sede em Rondonópolis, em Mato Grosso, a Construtora Tripolo foi declarada vencedora da licitação que prevê a pavimentação de 23 quilômetros da MS-244, que liga a MS-080 ao distrito de Taboco, no município de Corguinho. 

A região é conhecida por conta de uma série de atrativos naturais, como cachoeiras de águas cristalinas, e também por ser a "terra do ET Bilu", um extraterrestre que ficou famoso em 2010 depois de aparecer em uma reportagem nacional orientando os humanos a buscarem conhecimento.

 A nova rodovia, depois de pronta, não chega até a chamada cidade de Zigurats ou Dakila Pesquisa, mas reduz os trechos de rodovia sem asfalto até os atrativos, onde famílias de uma infinidade de estados e países decidiram fixar residência.

 A Cidade Zigurats é uma comunidade que se diz alternativa e onde se estuda estuda desde alienígenas a civilizações antigas, além de sustentar a teoria que nega o formato redondo da Terra.

Esta é a nona construtora diferente a vencer licitação do pacote de obras que está sendo bancado com os R$ 2,3 bilhões liberados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para Mato Grosso do Sul. 

O lance máximo para a obra havia sido estipulado em R$ 79,52 milhões, mas a Construtora Tripolo ofereceu deságio de 2,2% e venceu a disputa ao se oferecer a fazer o asfalto por R$ 77,77 milhões, conforme publicação do diário oficial do Governo do Estado desta quarta-feira (3). 

O distrito de Taboco está localizado a 46 quilômetros da MS-080 (saindo das imediações de Rochedo). A licitação concluída agora, porém, é relativa somente ao primeiro lote. Para que o asfalto chegue aos moradores do distrito será necessário pavimentar outros 23 quilômetros. Por enquanto não existe previsão para o segundo lote.

Asfalto vai facilicar o acesso à Cidade Zigurats, conhecida por suas casas redondas e por conta do ET Bilu, no município de CorguinhoCom recursos do BNDES, Governo do Estado vai pavimentar metade da estrada que leva ao Taboco

Esta é somente uma das obras recém lançadas que acabam no "meio do nada". Com a MS-316, entre Inocência e Chapadão, a situação é parecida. O estado está prevendo R$ 146 milhões para asfaltar 38 quilômetros do lote três desta rodovia. Para a conclusão da estrada faltarão mais 82 quilômetros, para os quais não existe previsão de continuidade. 

O mesmo pacote também prevê asfaltamento de somente uma parte da MS-245, no município de Bandeirantes. Nesta rodovia serão asfaltados 31 quilômetros, nos quais serão investidos em torno de R$ 91 milhões. Mas, ainda faltam outros dois trechos, que somam em torno de 35 quilômetros, para que a rodovia fique pronta.

Outra licitação de grande porte prevê investimento de até R$ 101,9 milhões na pavimentação de 23 quilômetros da MS-134, uma rodovia que liga a MS-040 à BR-267, próximo ao distrito de Casa Verde.

E, assim como nas anteriores, esta licitação também prevê o asfaltamento de menos de um terço da rodovia, que tem em torno de 82 quilômetros. As obras para o restante, de cerca de 50 quilômetros, ainda não têm data definida.

VARIAÇÃO

Agora, já são pelo menos nove obras bancadas pelo BNDES que estão com as licitações concluídas. Duas delas são para recapeamento (MS-436) e as demais, para asfalto novo. Ao todo, conforme a previsão, serão em torno de 250 quilômetros de recuperação de rodovias e 570 quilômetros de asfalto novo com os recursos federais, que será acrescidos de contrapartida estadual de R$ 300 milhões. 

Apesar do grande número de inscritos no começo dos certames, os deságios tem sido mínimos e nenhuma empreiteira saiu vencedora de mais de uma disputal. No maior dos certames, de R$ 276 milhões, uma construtora de São Paulo chegou sozinha ao final do certame e foi declarada vencedora pelo valor máximo estipulado pelo Governo do Estado. 
 

RIBAS DO RIO PARDO

Presidente da Petrobras prevê retomadas de obras da UFN3 para 1° semestre de 2026

Estatal dividiu a Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III em sete blocos de construção e empresas têmaté o dia 30 de novembro para mandar as cotações

03/09/2025 12h34

Mesmo que as obras comecem no próximo ano, o funcionamento da fábrica, de fato, só deve acontecer após o prazo de dois anos

Mesmo que as obras comecem no próximo ano, o funcionamento da fábrica, de fato, só deve acontecer após o prazo de dois anos

Durante evento na manhã de hoje (03), da Roda de Negócios Brasil-Chile, o atual titular da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, revelou a previsão repassada à ele pela presidente da Petrobras, de que as obras da UFN3 devem ser retomadas no primeiro semestre do ano que vem. 

Na manhã desta quarta-feira (03), o prédio da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems) sediou a Rodada de Negócios Brasil–Chile, onde Verruck conversou separadamente com a equipe do Correio do Estado, dizendo que ontem (02) esteve em São Paulo na parte da manhã para o Fórum Internacional de Biogás. 

"Nesse fórum participou a presidente da Petrobras, a Magda [Chambriard], e eu fiz uma reunião, não estava programada, mas como ela estava lá, e fiz uma pequena, rápida, para discutir com ela a UFN3", disse. 

Segundo Verruck, a presidente da Petrobras deu boas notícias ao titular da Semadesc sobre a retomada da construção da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN3), que ficará localizada em Três Lagoas. 

"Primeiro, que isso está na prioridade da Petrobras, e era importante para nós ouvir. Dentro disso, eles soltaram o que chamam de BID... terminaram a avaliação e dividiram a UFN3 em sete blocos de construção, para ser rápido", comenta. 

Ou seja, com isso, as empresas têm o prazo até o dia 30 de novembro para mandar as cotações por bloco para a Petrobras, que indicou para a Semadesc a intenção de iniciar efetivamente a obra ainda no primeiro semestre de 2026. 

"Foi muito positivo vindo dela esse posicionamento sobre a UFN3. Nossa parte, aquela coisa dos acordos científicos, está tudo certo, a prefeitura já prorrogou... então nesse momento é continuar essa pressão sobre a Petrobras, mas o que fiquei bastante satisfeito foi com o nível de prioridade que ela me passou".

UFN3

Há tempos a Unidade conhecida como UFN3, a ser edificada em Três Lagoas, com a expectativa da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, de que o processo de licitação se estendesse até março do ano que vem. 

Entretanto, essa novela se estende há mais de uma década, com paralisações e promessas frustradas que mantiveram o empreendimento como apenas um grande "esqueleto industrial". 

Com isso, mesmo que as obras comecem no próximo ano, o funcionamento da fábrica, de fato, só deve acontecer após o prazo de dois anos, jogando o prazo de conclusão dessa planta (com obras iniciadas em 2011) para mais de 16 anos além do prometido. 

Cronologicamente, quando a estrutura da indústria estava cerca de 80% concluída, as obras foram paralisadas após integrantes do consórcio serem envolvidos em denúncias de corrupção, no ano de 2014. 

Cerca de quatro anos depois, em 2018, começou o processo de venda da unidade, que incluía a Araucária Nitrogenados (Ansa), fábrica localizada em Curitiba (PR). 

Porém, a comercialização conjunta tornou a concretização do negócio inviável e, no ano seguinte, a Acron chegou a fechar acordo para comprar a UFN3, com tudo sendo impedido pelos reflexos da crise boliviana. 

Já em 2020, especificamente em fevereiro, a Petrobras lançou nova oportunidade de venda, com as tratativas finalmente retomadas no início de 2022, ainda com o grupo russo. 

Porém, em abril de 2022, no dia 28, a Petrobras anunciou não concluir a transação para o grupo Acron, lançando mais uma vez a fábrica à venda no mercado, com a estatal confirmando o fim do processo de comercialização da UFN3 em 24 de fevereiro de 2023, esperando o reinício das obras desde então. 
**(Colaborou Súzan Benites)

 

