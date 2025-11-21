Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

FIM DE ANO

Campo Grande prepara Natal no Centro em 2025; confira a programação

Ligada à história humana, as celebrações natalinas foram tomando forma e sendo influenciadas conforme as sociedades no passar do tempo, "encolheram" na Capital mas ainda prometem divertir o campo-grandense

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

21/11/2025 - 11h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Encolhida na Cidade Morena, as celebrações natalinas em Campo Grande - que não utilizarão o tradicional espaço da ex "Cidade do natal - estão marcadas para acontecer especialmente na região central da Capital, com programação que vai desde atos circenses e shows para todos os gostos e idades. 

Cerca de dois anos após renomear a "Cidade do Natal" para "Espaço Municipal de Cultura - Vila Morena" - em uma votação com 1.397 votos e adesão de 0,15% da população de Campo Grande -, o Executivo abre mão de vez do espaço de 12 mil metros quadrados de área construída no Parque das Nações Indígenas e concentra as atrações todas no centro da Capital. 

Com a celebração natalina em Campo Grande "encolhida, a agora chamada "Vila do Natal" traz uma programação que abrange: 

  1. - Rua 14 de Julho, 
  2. - Praça Ary Coelho, 
  3. - Praça do Rádio,
  4. - Morada dos Baís,
  5. - Mercado Municipal, 
  6. - Feira Central e
  7. - Camelódromo

A abertura oficial está marcada para o próximo dia 29, às 18h, com direito à já tradicional Parada Natalina no palco Mamãe Noel, montado em frente ao Pátio Central. 

Depois disso, na Praça do Rádio, acontece o primeiro show nacional do Natal campo-grandense, trazendo para a Rua Marechal Rondon, às 19h, a atração que faz sucesso entre a criançada "Bento e Totó". 

Logo em seguida, distante cerca de 15 minutos de caminhada dali, a Praça do Rádio será palco do primeiro Espetáculo de Natal que abre a temporada. 

Demais atrações 

Já a partir do dia 28 o centro começa a ser contagiado pela alegria circense, com a ideia do Executivo de Campo Grande sendo oferecer acrobacias, malabarismo e tudo o mais que traga cor e alegria para a região central. 

De 29 de novembro até o Natal (25 de dezembro) está prevista para acontecer diariamente a Parada Natalina, sempre às 18h40, em um circuito iluminado por carros alegóricos e personagens.

 

A região central também terá um espaço para a Casa do Papai Noel montado na Praça Ary Coelho, que estará aberto ao público a partir do primeiro sábado de dezembro (dia 06), sempre das 17h às 22h, com presépio, cenários iluminados e food trucks. 

Até mesmo os tradicionais personagens do Natal da Capital estão com agenda lotada, pois devem fazer visitas nos mais diversos pontos da Capital nas seguintes datas e horários: 

  • 04/12| às 19h30 - Morada dos Baís
  • 05/12| às 19h30 - Feira Central
  • 06/12| às 10h00 - Camelódromo
  • 07/12| às 09h30 - Mercado Municipal

Inclusive os bairros estão previstos para receberem as celebrações, o que a prefeitura promete chegar às sete regiões urbanas de Campo Grande e até mesmo ao distrito de Rochedinho e Anhanduí, em programação ainda não especificada. 

História do Natal

Ligada à história humana, as celebrações natalinas foram tomando forma e sendo influenciadas conforme as sociedades no passar do tempo, desde as festividades embrionárias populares no Império Romano em comemoração ao solstício de inverno (do Hemisfério Norte). 

Material da gigante National Geographic, com base na histórica "Encyclopedia Britannica", mostra com as celebrações pagãs passaram a ser associadas aos costumes cristãos. 

Marcando o ressurgimento do sol, um historiador cristão do final do século 2, conhecido como "Sextus Julius Africanus" passou a difundir a história em meados de 221 d.C (depois de Cristo), já ligando ao nascimento de quem passaria a ser conhecido como "Jesus". 

Isso porque escritores cristãos da época, segundo a enciclopédia britânica, passaram a associar o dito "renascimento do sol" ao marco que seria o nascimento de Jesus.

A matemática, que crava o dia 25 de dezembro ao nascimento, leva em consideração um raciocínio que liga o dito equinócio da primavera (21 de março) como o dia da criação do mundo. 

Sendo portanto o mundo criado em sete dias, segundo escrituras cristãs, o quarto (quando criada a luz) seria o nascimento do sol ou concepção de Jesus, 25 de março, o que faria com que os nove meses de gestação caísse assim em 25 de dezembro. 

 

Assine o Correio do Estado

acidente

Motoqueiro tem fratura exposta após ser atropelado por transporte coletivo; veja o vídeo

Câmeras de segurança mostram o condutor tentando ultrapassar o veículo coletivo em um cruzamento

22/11/2025 08h45

Compartilhar
O motociclista foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar e encaminhado para uma unidade de saúde

O motociclista foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar e encaminhado para uma unidade de saúde Reprodução

Continue Lendo...

Um motociclista, que não teve a identidade divulgada, ficou gravemente ferido na tarde desta sexta-feira (21), após um acidente no bairro Santo Eugênio, região sul de Campo Grande. Ele foi atingido por um ônibus da linha 511 (Dr. Albuquerque - Tropical) do Consórcio Guaicurus, que liga o Terminal Morenão ao Guaicurus.

Câmeras de segurança mostram o condutor da moto tentando ultrapassar o transporte coletivo no cruzamento das ruas Araguacema e Paraisópolis. Em seguida, ele perde o controle e é atingido pelo ônibus.

Trabalhadores de uma loja que estava próxima viram o atropelamento e socorreram o rapaz ferido, além de sinalizar para o motorista do transporte público parar. O vídeo ainda mostra outras testemunhas em choque com o acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a vítima foi socorrida com uma fratura exposta em uma das pernas e levada para um hospital. Não há informações sobre o estado do motociclista. O caso segue sob investigação pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

 

Segurança pública

PF já tirou de facções criminosas R$ 146 milhões neste ano em operações em MS

Valores são referentes a cinco ações feitas contra o crime organizado este ano, um dos mais ativos contra esses grupos

22/11/2025 08h00

Compartilhar
Com grande atuação em Mato Grosso do Sul, o PCC foi uma das facções alvo de operações da Polícia Federal neste ano

Com grande atuação em Mato Grosso do Sul, o PCC foi uma das facções alvo de operações da Polícia Federal neste ano Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

Somente neste ano, em operações realizadas exclusivamente pela Polícia Federal (PF) em Mato Grosso do Sul, foram retidos de facções criminosas no Estado R$ 146 milhões em recursos provenientes, segundo a polícia, de ações criminosas.

De acordo com levantamento feito pela PF para o Correio do Estado, esse valor foi retirado de circulação em cinco operações realizadas neste ano contra facções criminosas com atuação em MS.

Conforme o superintendente da PF em Mato Grosso do Sul, Carlos Henrique Cotta D’Ângelo, afirmou ao Correio do Estado em entrevista, este foi um dos anos com mais operações contra a atuação desses grupos no Estado.

D’Ângelo ressaltou que um dos motivos para esse cerco contra as facções criminosas no Estado é a maior integração entre as forças de segurança, por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul (Ficco-MS), parceria entre os órgãos de segurança estaduais e federais que foi estendida por mais dois anos, conforme matéria publicada nesta sexta-feira no Correio do Estado.

“É importante enaltecer que nessas operações a gente reativou parcerias com as forças estaduais e com as forças federais. Então, nós temos a Ficco, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, da qual tanto está se falando hoje na mídia, em razão dessas ocorrências no Rio de Janeiro. É o modelo que o governo federal apresentou de união de esforço entre todas as forças estaduais e federais para combater o crime. Nós tivemos várias operações da Ficco e tivemos também operações integradas com a Receita Federal”, afirmou D’Ângelo em entrevista ao Correio do Estado.

OPERAÇÕES

Um dos exemplos de investigações contra facções criminosas foi a Operação Blacklist, deflagrada em maio deste ano, que mirou o tráfico internacional de drogas do Primeiro Comando da Capital (PCC), grupo que tem grande atuação no Estado.

De acordo com a Polícia Federal, a investigação descobriu que a facção de origem paulista levava cocaína da fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai para países da Europa – e um dos destinos era a capital da França, Paris.

A apuração da PF identificou que membros do PCC atuavam na fronteira de MS trazendo drogas e armas de fogo, que eram levadas para o estado de São Paulo, de onde parte da cocaína era encaminhada para a Europa.

“As investigações indicam que todos os envolvidos integravam organização criminosa ligada à facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC), com atuação coordenada dentro e fora de presídios. Há indícios de que pelo menos um dos alvos exercia função de comunicação interna da facção, repassando ordens e informações entre os membros presos e os em liberdade”, explicou a PF, em nota ao Correio do Estado.

Para o envio da droga ao exterior, a facção usava “mulas”, nome popularmente dado a pessoas que carregam pequena quantidade de drogas na bagagem ou, em alguns casos, ingerem o entorpecente.

A Polícia Federal afirma que, geralmente, essas “mulas” levavam de 9 quilos a 20 quilos de cocaína, entretanto, em uma das apreensões, uma pessoa que ia para Fortaleza foi encontrada com 30 kg da droga. Em outro flagrante, o destino era a capital da França.

Ainda segundo a PF, a investigação estimava, na época, que ao menos 90 “mulas” tivessem sido utilizadas pela organização para realizar o transporte de entorpecentes.

De acordo com a corporação, a estimativa é de que essas pessoas possam ter transportado mais de 1,5 tonelada de cocaína para o exterior.

LEI ANTIFACÇÃO

Apesar do valor em dinheiro apreendido da facção, pela lei em vigor atualmente, esse recurso não pode ser destinado aos fundos que atuam no financiamento da segurança pública, como o Fundo Nacional Antidrogas (Funad), que recebe apreensões derivadas do tráfico, e o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal (Funapol), que custeia ações de inteligência, rastreamento financeiro e compra de tecnologia, antes que o processo contra o criminoso termine.

Ou seja, esses recursos só poderão integrar os fundos após o trânsito em julgado da condenação dos envolvidos com o tráfico de drogas.

Porém, a Lei Antifacção, aprovada pela Câmara dos Deputados nesta semana, pode dificultar ainda mais a obtenção desses recursos. Apesar de o texto inicial prever que os bens poderiam ser perdidos antes do fim da ação, a versão aprovada mudou essa parte no apagar das luzes e trouxe que, para que haja o perdimento de bens, será necessário que a PF ou o Ministério Público apresente uma ação civil independente da ação penal, o que pode causar morosidade no processo.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6883, sexta-feira (21/11)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6883, sexta-feira (21/11)

2

Resultado da Loteria Federal 06019-4 de ontem, quarta-feira (19/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 06019-4 de ontem, quarta-feira (19/11): veja o rateio

3

Motorista reage a assalto na Zahran e mata ladrão atropelado
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Motorista reage a assalto na Zahran e mata ladrão atropelado

4

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2851, quarta-feira (19/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2851, quarta-feira (19/11): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3543, sexta-feira (21/11)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3543, sexta-feira (21/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 14/11/2025

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?