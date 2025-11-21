Campo Grande prepara Natal no Centro em 2025; confira a programação

Abertura oficial está marcada para o próximo dia 29, às 18h, com direito à já tradicional Parada Natalina - Divulgação

Encolhida na Cidade Morena, as celebrações natalinas em Campo Grande - que não utilizarão o tradicional espaço da ex "Cidade do natal - estão marcadas para acontecer especialmente na região central da Capital, com programação que vai desde atos circenses e shows para todos os gostos e idades.

Cerca de dois anos após renomear a "Cidade do Natal" para "Espaço Municipal de Cultura - Vila Morena" - em uma votação com 1.397 votos e adesão de 0,15% da população de Campo Grande -, o Executivo abre mão de vez do espaço de 12 mil metros quadrados de área construída no Parque das Nações Indígenas e concentra as atrações todas no centro da Capital.

Com a celebração natalina em Campo Grande "encolhida, a agora chamada "Vila do Natal" traz uma programação que abrange:

- Rua 14 de Julho, - Praça Ary Coelho, - Praça do Rádio, - Morada dos Baís, - Mercado Municipal, - Feira Central e - Camelódromo

A abertura oficial está marcada para o próximo dia 29, às 18h, com direito à já tradicional Parada Natalina no palco Mamãe Noel, montado em frente ao Pátio Central.

Depois disso, na Praça do Rádio, acontece o primeiro show nacional do Natal campo-grandense, trazendo para a Rua Marechal Rondon, às 19h, a atração que faz sucesso entre a criançada "Bento e Totó".

Logo em seguida, distante cerca de 15 minutos de caminhada dali, a Praça do Rádio será palco do primeiro Espetáculo de Natal que abre a temporada.

Demais atrações

Já a partir do dia 28 o centro começa a ser contagiado pela alegria circense, com a ideia do Executivo de Campo Grande sendo oferecer acrobacias, malabarismo e tudo o mais que traga cor e alegria para a região central.

De 29 de novembro até o Natal (25 de dezembro) está prevista para acontecer diariamente a Parada Natalina, sempre às 18h40, em um circuito iluminado por carros alegóricos e personagens.

A região central também terá um espaço para a Casa do Papai Noel montado na Praça Ary Coelho, que estará aberto ao público a partir do primeiro sábado de dezembro (dia 06), sempre das 17h às 22h, com presépio, cenários iluminados e food trucks.

Até mesmo os tradicionais personagens do Natal da Capital estão com agenda lotada, pois devem fazer visitas nos mais diversos pontos da Capital nas seguintes datas e horários:

04/12| às 19h30 - Morada dos Baís

às 19h30 - Morada dos Baís 05/12| às 19h30 - Feira Central

às 19h30 - Feira Central 06/12| às 10h00 - Camelódromo

às 10h00 - Camelódromo 07/12| às 09h30 - Mercado Municipal

Inclusive os bairros estão previstos para receberem as celebrações, o que a prefeitura promete chegar às sete regiões urbanas de Campo Grande e até mesmo ao distrito de Rochedinho e Anhanduí, em programação ainda não especificada.

História do Natal

Ligada à história humana, as celebrações natalinas foram tomando forma e sendo influenciadas conforme as sociedades no passar do tempo, desde as festividades embrionárias populares no Império Romano em comemoração ao solstício de inverno (do Hemisfério Norte).

Material da gigante National Geographic, com base na histórica "Encyclopedia Britannica", mostra com as celebrações pagãs passaram a ser associadas aos costumes cristãos.

Marcando o ressurgimento do sol, um historiador cristão do final do século 2, conhecido como "Sextus Julius Africanus" passou a difundir a história em meados de 221 d.C (depois de Cristo), já ligando ao nascimento de quem passaria a ser conhecido como "Jesus".

Isso porque escritores cristãos da época, segundo a enciclopédia britânica, passaram a associar o dito "renascimento do sol" ao marco que seria o nascimento de Jesus.

A matemática, que crava o dia 25 de dezembro ao nascimento, leva em consideração um raciocínio que liga o dito equinócio da primavera (21 de março) como o dia da criação do mundo.

Sendo portanto o mundo criado em sete dias, segundo escrituras cristãs, o quarto (quando criada a luz) seria o nascimento do sol ou concepção de Jesus, 25 de março, o que faria com que os nove meses de gestação caísse assim em 25 de dezembro.

