Cidades

sorte

Campo-grandense que ganhou R$ 1 milhão na Tele Sena estrela campanha pelo maior prêmio da história

Kenia tirou a sorte grande no sorteio do início do ano; agora, a Tele Sena irá distribuir R$ 15 milhões em prêmio

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

25/11/2025 - 16h00
A campo-grandense Kenia, que ficou milionária no início do ano ao ser sorteada para participar do quadro Painel do X da Tele Sena no início deste ano, é uma das estrelas da campanha de fim de ano do título de capitalização, que irá sortear o maior prêmio da história, de R$ 15 milhões.

Kenia viu sua vida mudar no dia 12 de janeiro de 2025, um domingo, quando foi sorteada para participar do quadro apresentado por Helen Ganzarolli, durante o Programa Silvio Santos, do SBT.

Ela comprou uma cartela da Tele Sena de Natal 2025 e foi sorteada para concorrer a chance de estar no quadro. Ao todo, 10 pessoas, sendo dois de cada região do País, foram sorteados, e apenas Kenia foi a escolhida para representar o Centro-Oeste ao vivo do programa.

Em entrevista antes de participar do Painel do X, a campo-grandense disse que, se ganhasse, iria usar o dinheiro para reformar sua casa, viajar e ajudar os irmãos. O marido dela, Ricardo, foi seu acompanhante no programa. Os sobrenomes não foram divulgados por questões de segurança.

Para levar o prêmio máximo, o participante precisa acertar os quatro números premiados, dentre os 12 disponíveis.

Kênia escolheu os números 8, 1, 4, 3, 6, 9, 10, 5 e 11, e levou o prêmio milionário. Além do milhão, ela também ganhou uma TV, um celular, uma viagem e uma moto.

“Gente, tem que acreditar, valeu a pena, mesmo que você não ganhe no começo, vai comprando que um dia dá certo. Eu, desde a hora que eu peguei as passagens, já sabia que era minha vez”, disse Kênia após ganhar R$ 1 milhão.

Ela ainda disse que iria continuar comprando a Tele Sena para quem sabe levar a sorte grande mais uma vez. 

Agora, Kenia e o marido foram convidados e participam, junto a outros dez ganhadores do prêmio, da campanha da Tele Sena de Natal 2025, que irá distribuir R$ 15 milhões em prêmios, entre 10 categorias.

 

Milionários no SBT

Esta não foi a primeira vez que um sul-mato-grossense ficou milionário em programas do SBT. O Show do Milhão, apresentado por Silvio Santos de 1999 a 2003, teve apenas uma pessoa vencedora do prêmio máximo, o campo-grandense Sidiney Ferreira de Moraes.

A competição consistia em 15 perguntas, do qual cada acerto impulsionava o dinheiro acumulado. Caso chegasse à última pergunta e acertasse, o vencedor embolsava a quantia de R$ 1 milhão. Foi isso que fez Sidiney na noite do dia 22 de outubro de 2003. 

Para conseguir participar do programa, o sul-mato-grossense tentou ínumeras vezes, até que uma operadora de telefone patrocinou a exibição e, para divulgar seu produto, lançou uma promoção de "compre um celular e concorra a uma vaga no Show do Milhão", foi isso que fez Sidiney e foi o que lhe rendeu a chance de estar no programa. Como forma de "agradecimento", ele continuou usando o mesmo celular durante muitos anos.

No dia 28 de agosto, o ex-bancário aposentado acertou 14 questões seguidas e chegou na última, valendo a quantia milionária. Cerca de dois meses depois, teve a honra de responder a 15ª, que era: “Em que dia nasceu e em que dia foi registrado o presidente Lula?”.

Ele tinha três opções: arriscar e errar (perdia tudo que conquistou até aquele momento), parar (sairia com R$ 500 mil) e acertar (levava R$ 1 milhão).

Felizmente, Sidiney escolheu a resposta certa, que era “6 de outubro e 27 de outubro”. Naquele momento, ele se tornava o mais novo milionário do país e um dos mais famosos, pela alta audiência que o programa gerava na época.

O prêmio, entregue em barras de ouro para não haver impostos sobre ele, foi distribuído da seguinte forma: 100 mil reais para cada um dos dois filhos, 15 mil para um parente próximo e 5 mil para alguns parentes e amigos, segundo ele mesmo disse em entrevista ao jornal O Globo, em 2022.

Em 2017, teve a oportunidade de reencontrar o apresentador Silvio Santos, no qual foi contatado pela direção do SBT, mas recusou gentilmente, alegando medo da fama e saber que há pessoas maliciosas atrás da quantia.

“Por isso não quero aparecer até hoje, tem gente que faz loucura por causa de mixaria. É perigoso”, explicou o campo-grandense na época.

OAB suspensa

Advogada que fingiu perder processo para ficar com dinheiro de clientes é presa

Com a OAB suspensa, ela continuava atuando como advogada e foi presa por exercício ilegal da profissão ao acompanhar cliente em delegacia

25/11/2025 18h01

Advogada foi presa ao, mesmo suspensa pela OAB, acompanhar cliente na delegacia

Advogada foi presa ao, mesmo suspensa pela OAB, acompanhar cliente na delegacia Foto: Divulgação / PCMS

Uma advogada de 42 anos, que está suspensa dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), foi presa por exercer irregularmente a atividade de advocacia, na tarde desta terça-feira (25), em Dourados. O nome da advogada não foi divulgado.

Ela está suspensa e responde por ações penais e cíveis, entre elas ocorrências relacionadas ao crime de apropriação indébita praticada contra clientes, onde ela fingia perder processos e ficava com a indenização, envolvendo valores que ultrapassam R$ 200 mil.

Foi constatado que, em vários processos, houve dificuldade em encontrar a advogada para a citação e intimação, o que, segundo a Justiça, indica possível ocultação voluntária de paradeiro.

Nesta terça, a advogada compareceu a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados acompanhando uma cliente e atuou como se estivesse regularmente habilitada, tendo orientado depoimentos, participado de atos formais do inquérito policial e assinado documentos oficiais como advogada.

As práticas foram constatadas durante procedimentos internos da própria delegacia.

Diante das circunstâncias, ela foi autuada em flagrante pelos crimes de falsidade ideológica e exercício de atividade com infração de decisão administrativa.

Considerando o histórico de processos, a reiteração de condutas ilícitas, os indícios de evasão para evitar a aplicação da lei penal e a necessidade de assegurar sua regular localização, o delegado também representou ao Poder Judiciário pela aplicação de monitoração eletrônica. Ainda não houve decisão judicial sobre esse pedido.

"A Polícia Civil informa que todos os atos foram acompanhados por advogados regularmente inscritos, garantindo-se à conduzida integral respeito às prerrogativas da advocacia e aos direitos assegurados pela Constituição Federal", diz a polícia, em nota.

Golpe em clientes

Conforme reportagens do Correio do Estado, a apropriação indébita tem sido crime corriqueiro praticado por advogados no Estado, especialmente em Dourados, onde foram registrados vários crimes cometidos por, pelo menos, três profissionais.

Em um dos casos, uma advogada é alvo de processos judiciais acusada de aplicar golpes em clientes e ficar com dinheiro ganho por eles em processos, se apropriando de mais de R$ 42 mil. 

Em dois casos, ela recebeu valores referentes a indenizações ganhas por clientes, mas não os avisou e chegou a dizer que o processo ainda estava em andamento, quando já havia sido finalizado e ela recebeu o dinheiro sem repassar.

Em outro caso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul reverteu a absolvição do advogado J.R.M.S e o condenou por apropriação indébita majorada, após ele ter se apropriado indevidamente de R$ 11.055,41 de um cliente.

O montante, obtido em uma ação de indenização do seguro DPVAT, foi retido pelo advogado durante oito meses, mesmo após insistentes pedidos da vítima. 

Ainda em Dourados, um outro advogado, de 40 anos, foi condenado por não repassar indenizações a clientes e agora tenta na Justiça o reconhecimento de insanidade mental. Ele responde a três processos pelo mesmo tipo crime e teria se apropriado de mais de R$ 250 mil.

Clima

Campo Grande registra menor índice de umidade do ar e chuva pode voltar até o fim de semana

A capital registrou índice de 15%, seguido por Aquidauana, com 17% de umidade

25/11/2025 17h45

As máximas no Estado se mantém alta até a próxima semana, pelo menos

As máximas no Estado se mantém alta até a próxima semana, pelo menos FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Após as chuvas do final de semana e leve queda nas temperaturas, o Sol voltou a aparecer em grande parte de Mato Grosso do Sul no início da semana. Em Campo Grande, o calor voltou “com tudo”, juntamente com a baixa umidade relativa do ar. 

Como resultado, a Capital registrou, nesta terça-feira (25) o menor índice de umidade do País, chegando a 15%, com temperatura máxima de 33,4ºC às 14h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Outro município que também esteve no ranking nacional desta terça foi Aquidauana, presença recorrente no ranking de baixa umidade do ar do Inmet. O município registrou nesta tarde, 17% de umidade, ocupando o segundo lugar da lista. 

Também apareceram na lista as cidades de Picos e Valença do Piauí, no Piauí, com 18% cada uma. 

O calor não deve dar trégua no Estado até o final da semana. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul indica que a tendência das temperaturas é de aumentar, podendo chegar a 39ºC, principalmente na região pantaneira. 

É esperado que as taxas de umidade do ar continuem baixas, variando entre 15% e 40%.

Vale lembrar que o índice recomendado à saúde é acima de 60% de umidade relativa do ar.

Nesta quarta-feira (26), Campo Grande deve registrar mínimas de 23ºC e máximas chegando a 34ºC. Já na quinta-feira (27), a previsão indica sol com variação de nebulosidade, com possibilidade de chuva em pontos isolados do Estado. 

Mesmo com a possibilidade de tempestades e fortes rajadas de vento (de até 60 km/h), as temperaturas devem permanecer altas em todas as regiões do Estado, chegando a 32ºC em Ponta Porã, 37ºC na região oeste e 35ºC entre Paranaíba e Três Lagoas. 

Cuidados

Mato Grosso do Sul vem experimentando a Primavera com todas as suas variações, que incluem chuvas irregulares e altas temperaturas.

Em meio a essas constantes mudanças no clima (chove, esfria, esquenta, chove de novo), é preciso que a imunidade do corpo esteja alta para evitar doenças decorrentes do tempo. 

Por isso, o Correio do Estado reuniu algumas dicas para ajudar a lidar com as constantes mudanças de temperaturas e condições climáticas em MS: 

  • Mantenha uma alimentação sustentável e nutritiva, optando por alimentos frescos, sustentáveis e saudáveis;
  • Mantenha o corpo hidratado, mesmo quando não sentir sede;
  • Pratique exercícios regularmente, eles ajudam a fortalecer a resiliência do corpo;
  • Proteja-se contra os efeitos dos raios UV, evitando exposição exagerada ao sol;
  • Cuide do bem-estar mental através de práticas que auxiliem o gerenciamento da ansiedade e da depressão, como ioga, meditação e atividades físicas.
  • Mantenha um pano ou toalha molhada em ambientes fechados para aliviar a sensação de seca;
  • Se possível, abuse do uso de umidificadores do ar, com ou sem essências auxiliadoras do tratamento nasal.


 

