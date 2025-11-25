Campo-grandense que ganhou R$ 1 milhão na Tele Sena estrela campanha pelo maior prêmio da história

Kenia e o marido (de Rosa e Branco, da esquerda para a direita)participal de campanha com ganhadores da Tele Sena - Foto: Divulgação / SBT

A campo-grandense Kenia, que ficou milionária no início do ano ao ser sorteada para participar do quadro Painel do X da Tele Sena no início deste ano, é uma das estrelas da campanha de fim de ano do título de capitalização, que irá sortear o maior prêmio da história, de R$ 15 milhões.

Kenia viu sua vida mudar no dia 12 de janeiro de 2025, um domingo, quando foi sorteada para participar do quadro apresentado por Helen Ganzarolli, durante o Programa Silvio Santos, do SBT.

Ela comprou uma cartela da Tele Sena de Natal 2025 e foi sorteada para concorrer a chance de estar no quadro. Ao todo, 10 pessoas, sendo dois de cada região do País, foram sorteados, e apenas Kenia foi a escolhida para representar o Centro-Oeste ao vivo do programa.

Em entrevista antes de participar do Painel do X, a campo-grandense disse que, se ganhasse, iria usar o dinheiro para reformar sua casa, viajar e ajudar os irmãos. O marido dela, Ricardo, foi seu acompanhante no programa. Os sobrenomes não foram divulgados por questões de segurança.

Para levar o prêmio máximo, o participante precisa acertar os quatro números premiados, dentre os 12 disponíveis.

Kênia escolheu os números 8, 1, 4, 3, 6, 9, 10, 5 e 11, e levou o prêmio milionário. Além do milhão, ela também ganhou uma TV, um celular, uma viagem e uma moto.

“Gente, tem que acreditar, valeu a pena, mesmo que você não ganhe no começo, vai comprando que um dia dá certo. Eu, desde a hora que eu peguei as passagens, já sabia que era minha vez”, disse Kênia após ganhar R$ 1 milhão.

Ela ainda disse que iria continuar comprando a Tele Sena para quem sabe levar a sorte grande mais uma vez.

Agora, Kenia e o marido foram convidados e participam, junto a outros dez ganhadores do prêmio, da campanha da Tele Sena de Natal 2025, que irá distribuir R$ 15 milhões em prêmios, entre 10 categorias.

Milionários no SBT

Esta não foi a primeira vez que um sul-mato-grossense ficou milionário em programas do SBT. O Show do Milhão, apresentado por Silvio Santos de 1999 a 2003, teve apenas uma pessoa vencedora do prêmio máximo, o campo-grandense Sidiney Ferreira de Moraes.

A competição consistia em 15 perguntas, do qual cada acerto impulsionava o dinheiro acumulado. Caso chegasse à última pergunta e acertasse, o vencedor embolsava a quantia de R$ 1 milhão. Foi isso que fez Sidiney na noite do dia 22 de outubro de 2003.

Para conseguir participar do programa, o sul-mato-grossense tentou ínumeras vezes, até que uma operadora de telefone patrocinou a exibição e, para divulgar seu produto, lançou uma promoção de "compre um celular e concorra a uma vaga no Show do Milhão", foi isso que fez Sidiney e foi o que lhe rendeu a chance de estar no programa. Como forma de "agradecimento", ele continuou usando o mesmo celular durante muitos anos.

No dia 28 de agosto, o ex-bancário aposentado acertou 14 questões seguidas e chegou na última, valendo a quantia milionária. Cerca de dois meses depois, teve a honra de responder a 15ª, que era: “Em que dia nasceu e em que dia foi registrado o presidente Lula?”.

Ele tinha três opções: arriscar e errar (perdia tudo que conquistou até aquele momento), parar (sairia com R$ 500 mil) e acertar (levava R$ 1 milhão).

Felizmente, Sidiney escolheu a resposta certa, que era “6 de outubro e 27 de outubro”. Naquele momento, ele se tornava o mais novo milionário do país e um dos mais famosos, pela alta audiência que o programa gerava na época.

O prêmio, entregue em barras de ouro para não haver impostos sobre ele, foi distribuído da seguinte forma: 100 mil reais para cada um dos dois filhos, 15 mil para um parente próximo e 5 mil para alguns parentes e amigos, segundo ele mesmo disse em entrevista ao jornal O Globo, em 2022.

Em 2017, teve a oportunidade de reencontrar o apresentador Silvio Santos, no qual foi contatado pela direção do SBT, mas recusou gentilmente, alegando medo da fama e saber que há pessoas maliciosas atrás da quantia.

“Por isso não quero aparecer até hoje, tem gente que faz loucura por causa de mixaria. É perigoso”, explicou o campo-grandense na época.