Cidades

BRASIL

Candidatos a cotas no CNU têm até segunda para recorrer de resultado

Requerimento deve ser feito na área do candidato no portal da FGV

Agência Brasil

18/01/2026 - 19h00
Os candidatos da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) que não concordam com o resultado preliminar dos procedimentos de autodeclaração para vagas reservadas podem recorrer e solicitar a revisão até esta segunda-feira (19).

O requerimento de nova análise do resultado por candidatos negros, indígenas, quilombolas e com deficiência deve ser feito na área do candidato no portal da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do certame. A autenticação deve ser feita com a conta da plataforma Gov.br do candidato. Em seguida, o interessado deve acessar o menu "interposição de recursos".

Estes recursos interpostos serão analisados por comissão recursal, designada pela FGV e composta por integrantes diferentes dos membros da primeira comissão de confirmação complementar à autodeclaração.

Ao todo, 35% das vagas do concurso são destinadas a ações afirmativas, sendo 25% para pessoas negras, 5% para pessoas com deficiência, 3% para pessoas indígenas e 2% para pessoas quilombolas.

A divulgação do resultado do definitivo do procedimento de confirmação/verificação da autodeclaração para concorrer às vagas reservadas será em 18 de fevereiro.

Na quinta-feira (15), o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a Escola Nacional da Administração Pública (Enap) divulgaram, os resultados preliminares da avaliação da autodeclaração prestada no momento da inscrição no certame por pessoas negras, pessoas indígenas, quilombolas e com deficiência.

Reserva de vagas

Conforme as regras do edital do chamado Enem dos Concursos, uma mesma pessoa candidata pôde concorrer simultaneamente em diferentes modalidades de cotas.

Em nota, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) apontou que 15.903 candidatos que foram aprovados na primeira fase (provas objetivas) do concurso público realizaram essa etapa de verificação da autodeclaração.

O modelo garante que a vaga reservada seja ocupada por quem realmente se enquadra nos critérios legais, com o objetivo de evitar fraudes e para assegurar a análise justa de cada candidatura.

Ao todo, foram realizados 14.659 procedimentos de confirmação complementar à autodeclaração para pessoas negras, na mesma cidade escolhida pelo candidato para a realização das provas. Cada candidatura foi analisada por uma comissão composta por cinco integrantes.

No caso das pessoas indígenas e das pessoas quilombolas, o procedimento de verificação complementar ocorreu por meio de envio eletrônico da documentação pelo portal da FGV. A análise da FGV foi feita por comissões compostas majoritariamente por integrantes desses povos e comunidades.

Ao todo, 634 candidaturas indígenas passaram por análise. E outras 616 candidaturas de pessoas quilombolas também foram analisadas.

A FGV também contabiliza 4.201 candidaturas de pessoas com deficiência (PCD). A avaliação da declaração de deficiência no CNU 2025 não ocorreu em um consultório físico, mas em formato virtual, por telemedicina, conduzida por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por três especialistas de diferentes áreas, sendo pelo menos um deles médico.

O MGI aponta que o CNU 2025 é o primeiro concurso público federal a aplicar integralmente a nova Lei de Cotas (Lei nº 15.142/2025), que ampliou e qualificou as políticas de inclusão no acesso ao serviço público.

Agenda do concurso 
Confira abaixo o cronograma com as próximas etapas do CNU 2025:

  • período de recursos – avaliação da autodeclaração e caracterização da deficiência: 16 a 19 de janeiro;
  • divulgação da nota preliminar da prova discursiva e disponibilização do espelho de correção: 23 de janeiro;
  • interposição de pedidos de revisão das notas da prova discursiva: 26 e 27 de janeiro;
  • resultado dos pedidos de revisão das notas de títulos + resultado definitivo da verificação documental e caracterização da deficiência: 18 de fevereiro;
  • divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da Prova Discursiva e resultado definitivo da Prova Discursiva: 18 de fevereiro;
  • previsão de divulgação das listas de classificação (vagas imediatas e lista de espera) – após Fases I a IV: 20 de fevereiro;
  • 1ª convocação para confirmação de interesse: 20 de fevereiro;
  • período da 1ª confirmação de interesse: 21 a 23 de fevereiro;
  • previsão das listas pós-1ª confirmação de interesse: 27 de fevereiro;
  • 2ª convocação para confirmação de interesse: 27 de fevereiro;
  • período da 2ª confirmação de interesse: 28 de fevereiro a 02 de março;
  • previsão das listas pós-2ª confirmação de interesse: 06 de março;
  • 3ª convocação para confirmação de interesse: 06 de março;
  • período da 3ª confirmação de interesse: 07 a 09 de março;
  • previsão das listas pós-3ª confirmação de interesse: 16 de março;
  • início das convocações para nomeação e, quando couber, de investigação social e funcional / defesa de memorial e prova oral / curso ou programa de formação: 16 de março;
  • prazo para envio da documentação – defesa de memorial e prova oral:  6 a 10 de abril.

CNU 2025

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado oferece 3.652 vagas, distribuídas em 32 órgãos federais, sendo 3.144 para nível superior e 508 para nível intermediário.

Deste total, 2.480 vagas serão para preenchimento imediato e as outras 1.172 vagas para provimento no curto prazo, após a homologação dos resultados. O CNU 2025 registrou 761.528 inscrições confirmadas.

Os cargos foram agrupados em nove blocos temáticos. Desta vez, as provas do certame foram aplicadas em dois dias. Somente os candidatos habilitados na primeira fase (provas objetivas) foram convocados para a segunda etapa do concurso (provas discursivas), em 7 de dezembro passado.

homicídio

Filho mata pai com tiros na cabeça durante briga por bola em Campo Grande

Filho do suspeito chutou a bola no terreno da vítima, que se recusou a devolver, iniciando a discussão que terminou em morte

18/01/2026 15h31

Discussão terminou com pai morto a tiros pelo filho

Discussão terminou com pai morto a tiros pelo filho Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Um homem, identificado como Romário Paes Cardoso, foi morto a tiros na cabeça, disparados pelo próprio filho, na tarde deste domingo (18), na Rua Guia Miçu, no Jardim Columbia, em Campo Grande.

De acordo com o delegado de Polícia Civil, Felipe Rossato, informações preliminares, apuradas no local com testemunhas, apontam que a discussão que culminou no assassinato começou por conta de uma bola.

Pai e filho eram vizinhos, e moravam em terrenos e casas separadas, mas uma ao lado da outra.

No fim da manhã, o filho do suspeito, que é neto da vítima, estava brincando de bola no quintal, quando em determinado momento a bola acabou indo parar na casa do avô, que se recusou a devolver.

O pai da criança, filho da vítima, foi então até a casa do pai tirar satisfações, quando se iniciou a discussão.

"Parece que o avô já tinha uma rixa com o filho e parece que eles se negaram a devolver essa bola. Se iniciou uma discussão e, a partir dessa discussão, o autor foi em casa, pegou a arma de fogo e efetuou alguns disparos contra a vítima", disse o delegado.

Ainda conforme o delegado, a perícia irá dizer quantos disparos foram efetuados, mas que teriam sido "vários".

"A informação que eu tenho é que ele deu o primeiro disparo, quando percebeu que não estava morto, estava agonizando, ele deu mais disparos", acrescentou Rossato.

O crime aconteceu na frente de várias crianças e os tiros foram disparados na cabeça da vítima. 

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas quando chegou ao local o homem já estava morto.

Após o homicídio, o filho fugiu em uma moto e, até a publicação desta reportagem, não foi localizado. Equipes do Grupo de Operações e Investigações (GOI) da Polícia Civil fazem buscas pelo suspeito.

De acordo com o delegado Felipe Rossato, informações preliminares de testemunhas, que ainda serão apuradas, é de que o pai era um homem violento e já teria passagem por homicídio, enquanto o filho também foi apontado como uma pessoa violenta, mas sem registro policial. 

"São informações preliminares, a gente não fez checagem, eu não fiz nenhuma consulta ao sistema e não posso confirmar nenhuma passagem que ele tem", ressaltou Rossato.

O caso será registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), mas deverá ser redistribuído posteriormente para investigação da delegacia da área.

Discussão terminou com pai morto a tiros pelo filhoCrime foi cometido na frente de crianças (Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado)

Capital

Carro cravejado por tiros é encontrado no Nhanhá

Os tripulantes do veículo estariam bêbados e ameaçando atropelar os pedestres do bairro

18/01/2026 14h30

Veículo foi encontrado com, pelo menos, dez marcas de tiros

Veículo foi encontrado com, pelo menos, dez marcas de tiros FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Um veículo Volkswagen Voyage branco foi encontrado com, pelo menos, dez marcas de tiro no bairro Vila Nhanhá na manhã deste domingo (18). 

O carro havia colidido com o meio-fio próximo à rua Sol Nascente após ser atingido pelos disparos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o veículo teria atingido uma vítima na rua Rua Floriano Paula Corrêa, próximo ao Ginásio Guanandizão.

No local, foram encontradas várias cápsulas de pistola no chão.

Relatos afirmam que eram três integrantes dentro do veículo que estavam embriagados e faziam “algazarras” pelo bairro, dirigindo em zigue-zague e ameaçando atropelar os pedestres. 

Um homem que estava a pé teria efetuado os disparos, acertando dois dos homens. Um deles foi atingido no queixo encontrado pelos agentes consciente, mas desorientado, com ferimentos causados por arma de fogo.

Ele foi socorrido e encaminhado para uma Unidade de Saúde de Campo Grande pelo Corpo de Bombeiros. 

Outro foi atingido no quadril e conseguiu fugir com o terceiro indivíduo, que teria saído ileso. 

O autor dos disparos não foi identificado até o momento. 

O caso também envolveu a Polícia Militar Municipal (PM) e equipes do Grupo de Operações e Investigações (GOI), que estiveram no local. 

A dinâmica dos fatos ainda deve ser investigada e esclarecida, bem como o paradeiro dos demais envolvidos. 

A região é conhecida por ser ponto de tráfico de drogas. 

*Matéria alterada às 14h41 para atualização de informações
 

Veículo foi encontrado com, pelo menos, dez marcas de tirosAgentes estiveram no local. Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

