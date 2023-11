EDUCAÇÃO

O curso foi criado para atender os alunos que moram em áreas rurais, assentamentos, quilombos e aldeias sul-mato-grossenses

O Vestibular UFMS 2024 está com inscrições abertas até o dia 16 de novembro. As provas acontecerão em formato presencial e on-line para todos os candidatos dos 71 cursos de graduação presenciais e de dez cursos de Educação a Distância.

Dentre os cursos de graduação em licenciatura plena, destaca-se o curso de Educação do Campo. A UFMS explica que esse formato de graduação foi pensando para atender prioritariamente aos alunos que moram no campo (nos assentamentos, nos quilombos, nas aldeias e em outras comunidades camponesas de todo o Estado do Mato Grosso do Sul).

Tanto inscrição como a prova podem ser realizadas de modo digital, sem precisar se deslocar da sua comunidade. Os interessados podem se inscrever no site: https://ingressso.ufms.br.

O diretor de Planejamento e Gestão Acadêmica, Anderson Viçoso de Araújo, explica que é o segundo ano que a Universidade oferta a prova on-line.

“Ela possibilita uma facilidade para os candidatos, que não precisam viajar ou se deslocar para fazer a prova presencialmente”, apontou. Os candidatos poderão escolher apenas uma opção, já que as provas presenciais e on-line serão realizadas no mesmo dia e horário: 3 de dezembro, a partir das 8h, no horário de Mato Grosso do Sul.

Os alunos moradores de Campo Grande também podem se inscrever, no entanto a prioridade na oferta de vagas são para os inscritos que possuírem vínculo comprovado com o Campo.

O Curso adota a metodologia da Pedagogia da Alternância que, como a palavra já diz, “alterna” dois períodos formativos: um período em que o aluno vem para a universidade; o outro, em que os professores vão até a comunidade do aluno.

O Curso é gratuito e quando o aluno está na UFMS (em apenas uma semana em cada mês) a universidade oferece alojamento e auxílio alimentação. Nas outras semanas, o acadêmico desenvolve atividades na própria comunidade onde reside, tendo ainda visita presencial dos professores.

Além disso, nas comunidades são desenvolvidos projetos e atividades voltadas à valorização do homem do campo. Ao ingressar no Curso o aluno escolhe a área de habilitação, podendo ser Linguagem e Códigos ou Matemática. Assim o aluno sai com diploma para ser professor nas escolas do Campo, habilitado para atuar nessas áreas do conhecimento.

Período de inscrições on-line:

04/09/2023 a 16/11/2023

Período de treinamento e teste da plataforma de prova pelos candidatos:

29/11/2023 a 02/12/2023

Realização da Prova Objetiva e Prova de Redação:

03/12/2023

O Edital completo com todas as informações está disponível no site: https://ingresso.ufms.br

Assine o Correio do Estado.