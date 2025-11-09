Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cansativo, porém tranquilo, avaliam candidatos de MS sobre primeiro dia de Enem

Tema da redação pegou alguns de surpresa, mas maioria avaliou tema como fácil

Glaucea Vaccari e Leo Ribeiro

Glaucea Vaccari e Leo Ribeiro

09/11/2025 - 15h32
O primeiro dia das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi avaliado como cansativo e complexo por alguns candidatos de Mato Grosso do Sul, que começaram a deixar os locais de aplicação às 14h30 (de MS). Já o tema da redação surpreendeu a maioria, que esperava outros assuntos, mas que ainda assim acharam "tranquilo".

Os participantes precisaram dissertar sobre a “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”. Além da redação, foram aplicadas questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Os primeiros participantes começaram a deixar os locais de prova a partir das 14h30. Quem desejar sair com o caderno de questões deve esperar até às 17h30 para deixar a sala. 

Estudantes que fizeram a prova em Campo Grande afirmaram ao Correio do Estado que, sobre a redação, apostavam em outros mais em evidência, como meio ambiente, especialmente pela Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30) ser realizada este ano no Brasil, ou povos originários, entre outros.

Já a prova objetiva tem divergências, com alguns achando cansativa e complexa e outros acharam fácil, mas entre os ouvidos pela reportagem, foi quase unânime a opinião de que, mesmo difícil em alguns pontos, a prova foi tranquila.

O estudante Henrique Gayari, de 15 anos, fez a prova pela primeira vez como treineiro, que são os candidatos que fazem o Enem sem concluir o Ensino Médio, e avaliou a prova como cansativa.

"Eu acho o Enem uma prova mais psicológica, porque é muito texto, eu fiquei bem cansado mentalmente", disse, afirmando que acredita não ter se saído bem na parte objetiva.

Já sobre a redação, o estudante conseguiu desenvolver melhor o tema. "Eu acho que eu fui bem, consegui estudar o ano inteiro, eu fazia cursinho de redação e, no começo do ano, eu fiz uma que se referia aos idosos e consegui usar um pouco disso, alguns dados que eu já tinha em mente", comentou.

Maria Eduarda, 15 anos, também fez a prova como treineira e achou o tema da redação surpreende, porém, tranquilo.

"Eu acho que foi bem tranquilo o tema, meu pai é professor e me ajudou bastante, acho que foi bom o tema, mas pensava que seria meio ambiente", disse.

A estudante afirmou ainda que a preocupação maior é com relação ao próximo domingo, quando serão aplicadas as provas de exatas. "Eu acho que vai ser mais difícil", destacou.

O acadêmico Renato Augusto,18 anos, já cursa Direito e fez o Enem pela quarta vez. Ele também afirmou que as provas deste primeiro dia foram "bem tranquilas", mas foi pego de surpresa pelo tema da redação.

"Me pegou um pouco despreparado, porque eu acreditei que seria sobre os povos originários e desde o começo do ano eu venho estudando bastante sobre isso, então ser sobre os direitos dos idosos me pegou um pouco despreparado, mas acredito que fui bem".

Assim como Maria Eduarda, ele também está mais receoso com as provas de exatas. "Estou um pouco preocupado, porque não é meu forte, mas continuo mantendo os estudos com foco e muita perseverança", concluiu.

Kauan Levi, 17 anos, é de Jaraguari e veio para Campo Grande fazer a prova pela primeira vez, também como treineiro e se surpreendeu positivamente, pois esperava que o Exame fosse mais complexo.

"Foi tranquilo no meu ponto de vista, o povo sempre fala que a prova do Enem é aquelas coisas de difícil, mas eu não achei não", disse, acrescentando que o tema da redação também não o pegou de surpresa. "Tinha textos explicando e ajudou bastante".

Enem 2025

Em Mato Grosso do Sul, 57.941 candidatos se inscreveram para o Enem neste ano. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ainda não divulgou o número de abstenções, ou seja, de candidatos que se inscreveram, mas não compareceram ao local de prova.

As provas foram aplicadas em 41 municípios do Estado.

Mulheres (60,15%) representam a maioria dos inscritos, enquanto homens (39,85%) a minoria.
Ao todo, 70.126 pessoas se inscreveram, mas 57.941 estão de fato confirmadas. Desse número, 32.626 são inscrições gratuitas e 25.315 pagas. 

Dos inscritos, 10.288 possuem 16 anos ou menos, 15.240 têm 17 anos, 10.399 possuem 18 anos, 4.518 têm 19 anos, 2.669 possuem 20 anos, 8.905 têm de 21 a 30 anos e 5.763 possuem de 31 a 59 anos. 

Neste domingo (9), os candidatos tiveram 5 horas e 30 minutos para responder a 90 questões objetivas (dividas entre Linguagens e Ciências Humanas) e uma redação.

Já no segundo dia de provas do Enem 2025, que será aplicado em 16 de novembro, os participantes terão cinco horas para concluir o exame e a prova termina às 17h30 (de MS).

Nesse dia, são aplicadas as provas de Matemática e Ciências da Natureza, que abrangem as disciplinas de Química, Física e Biologia.

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil.

A partir da nota obtida, os estudantes podem se inscrever para vagas em universidades públicas ou bolsas de estudo por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

infração gravíssima

Quase metade dos motoristas de MS estão com licenciamento em atraso

Prazo terminou no fim de outubro e motoristas que trafegarem sem quitar o débito cometem infração gravíssima, que pode gerar multa de R$ 293,47

09/11/2025 17h31

Trafegar com licenciamento em atraso é infração gravíssima

Trafegar com licenciamento em atraso é infração gravíssima Gerson Oliveira / Correio do Estado

O calendário de licenciamento anual de veículos 2025 do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) terminou no dia 31 de outubro e quase metade dos proprietários de veículos de Mato Grosso do Sul não pagou o débito, estando em atraso e passíveis de multa.

Conforme o Detran-MS, o pagamento começou em abril para placas finais 1 e 2, terminando no mês passado com as placas final 0, e envolveu mais de 1,8 milhão de licenciamentos em todo o Estado.

Sem citar números absolutos, o Detran-MS informou que 55% dos motoristas quitaram o licenciamento dentro do prazo, enquanto 45% não realizou o pagamento.

O licenciamento é um procedimento anual e obrigatório que autoriza o veículo a circular pelas vias, atestando que o automóvel encontra-se em conformidade com as normas de segurança e ambiental para o setor automotivo.

Trafegar com o veículo não licenciado é uma infração gravíssima, com aplicação de multa de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira nacional de habilitação (CNH).

Neste ano, houve duas mudanças referentes ao licenciamento, sendo a primeira com relação ao calendário, com a prorrogação do prazo para as placas de final 3, que inicialmente estava previsto para maio, mas foi estendido para setembro.

Isto porque houve falhas na paginação das guias impressas, sendo necessária a prorrogação para que os proprietários não fossem prejudicados.

A outra alteração foi em agosto, quando as guias de licenciamento deixaram de ser impressas e enviadas aos proprietário. Segundo o Detran, essa mudança antecipou a digitalização total prevista para 2026 e "representa economia, sustentabilidade e alinhamento com as novas formas de atendimento público".

Dos que estão em dia, a maioria optou pelo pagamento em canais digitais, pelo Portal Meu Detran ou aplicativo Meu Detran MS, que representaram 51% dos licenciamentos pagos, superando o pagamento presencial.

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, destacou o aumento essa digitalização.

“O avanço da digitalização é resultado de um trabalho intenso e contínuo de modernização dos serviços. Nosso objetivo é promover segurança pública, facilitar a vida do cidadão e garantir que o Detran-MS esteja cada vez mais próximo das pessoas, com atendimento simples, rápido e seguro”, disse.

Licenciamento

O proprietário do veículo, mesmo em atraso, pode regularizar a situação ao pagar a taxa pelo autoatendimento, no portal de serviços Meu Detran, pelo aplicativo Detran MS ou o cidadão pode buscar atendimento presencial em uma agência do Detran-MS.

O valor do licenciamento fora do prazo é de 5.88 Unidades Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul (Uferms), para todos os tipos de veículos. A Uferms é definida mensalmente e, para novembro, o valor foi fixado em R$ 52,92.

Desta forma, para pagamentos realizados neste mês, o valor é de R$ 311,16.

Com a quitação do licenciamento, proprietário pode emitir o Certificado de Registro Veicular (CRV) e o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos (CRLV), que desde 2021 foi unificado e passou a ser digital: o CRLV-e, ou CRVL Digital.

O documento é de porte obrigatório e deve ser apresentado à autoridade de trânsito quando solicitado, seja por documento físico ou digital pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Motorista que não efetuar o pagamento e for flagrado com veículo não licenciado comete infração gravíssima.

Em caso de trafegar com veículo não licenciado, o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê aplicação de multa de R$ 293,47, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e remoção do veículo.

CORUMBÁ

Durante pesca, homem morre afogado no Rio Paraguai

Vítima estava sozinha e polícia investiga as circunstâncias do afogamento e busca identificar o homem, que estava sem documentos

09/11/2025 17h00

Corpo da vítima foi encontrado a quatro metros de profundidade

Corpo da vítima foi encontrado a quatro metros de profundidade Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros

Um homem, que ainda não foi identificado, morreu afogado no Rio Paraguai, em Corumbá, neste domingo (9). Ele pescava no local, quando houve o incidente.

De acordo com informações do site Diário Corumbaense, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 11h30, com a informação de que um homem que pescava no rio entrou na água e não retornou à superfície.

Equipes de busca e resgate aquático iniciaram as buscas tanto na superfície quanto em profundidade no rio. 

Durante a tarde, os mergulhadores encontraram o corpo da vítima em uma profundidade de quatro metros.

O rapaz estava sozinho e não portava documentos de identificação. Conforme informações, ele aparenta ter entre 40 a 50 anos, pele morena, cabelo grisalho e altura estimada entre 1,60 a 1,70 metro.

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol)

As circunstâncias do afogamento serão apuradas pela Polícia Civil, que investiga o caso e também apura a identidade do homem.

Dicas de segurança

No período de fim de ano, especialmente a partir do próximo mês, comum aumentar a procura por balneários, rios, lagos e piscinas e o Corpo de Bombeiros orienta que a população tome alguns cuidados fundamentais para garantir a segurança.

Confira algumas orientações dos bombeiros para evitar afogamentos:

  • Crianças devem sempre estar sob a supervisão de um adulto.
  • Respeite às orientações e determinações dos guarda-vidas;
  • Não faça uso de bebidas alcoólicas antes ou durante a permanência na água;
  • Evite brincadeiras que coloquem a segurança em risco, tais como “briga de galo”, competições de segurar o fôlego (apneia), entre outras.
  • Evite mergulhos “de ponta” em locais que não possuam conhecimento sobre a profundidade e relevo subaquático.
  • Piscinas de clubes e condomínios devem possuir acessos restritos e placas com informações.

Em caso de afogamento, acione o Corpo de Bombeiros Militar pelo número 193.

