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Após 10 anos

Campo Grande sedia Jogos do IFMS pela 4ª vez

A 11ª edição do evento será realizada entre os dias 26 e 30 de maio, no campus da Capital

Alison Silva

Alison Silva

20/04/2026 - 14h45
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Após dez anos, Campo Grande voltará a receber os Jogos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (JIFMS). A 11ª edição do evento será realizada entre os dias 26 e 30 de maio, no campus da capital, que já sediou a competição em 2014, 2015 e 2016.

A competição reúne estudantes dos dez campi da instituição e inclui disputas em nove modalidades esportivas, tanto individuais quanto coletivas: atletismo, basquete, futsal, judô, natação, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia e xadrez, nas categorias feminina e masculina.

A etapa estadual dos JIFMS também funciona como classificatória para a fase Centro-Oeste dos Jogos dos Institutos Federais (JIF), que neste ano será realizada em Barra do Garças (MT), sob organização do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT).

A cerimônia de abertura está marcada para às 19h, no Ginásio Poliesportivo Dom Bosco, que também sediará as competições de basquete, vôlei, futsal, tênis de mesa, judô e xadrez, além do encerramento no dia 30. O vôlei de praia será disputado no dia 29, na Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB). Já as provas de atletismo, previstas para o dia 30, ainda têm local a ser definido, com possibilidade de ocorrer no Parque Ayrton Senna ou no Centro Esportivo da Vila Nasser.

De acordo com a coordenadora dos JIFMS 2026 e professora de Educação Física do campus, Mariana de Oliveira, o retorno do evento à capital é motivo de satisfação para a comunidade acadêmica. Segundo ela, a realização em Campo Grande também representa uma forma de retribuir o acolhimento recebido em edições anteriores realizadas no interior do estado.

O pró-reitor de Extensão do IFMS, Anderson Corrêa, destaca que os jogos vão além da competição esportiva.

“Mais do que uma competição, os Jogos do IFMS se consolidam como um espaço de integração entre os campi, de valorização dos talentos e de promoção de valores como respeito, trabalho em equipe e pertencimento institucional”, afirma o pró-reitor. 

Saiba*

Para viabilizar a realização dos jogos, o Campus Campo Grande do IFMS contará com R$ 92,7 mil em apoio institucional, conforme edital da Pró-Reitoria de Extensão (Proex).

Além de Campo Grande, os Jogos do IFMS já foram sediados nos campi de Dourados, Corumbá, Ponta Porã, Coxim e Três Lagoas. Um hotsite com a programação completa, regulamento e boletins informativos deve ser disponibilizado em breve pela organização.

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SEGURANÇA PÚBLICA

'Justiceiros da Fronteira' voltam a atacar e deixam corpo com mãos e pés amarrados

Indivíduo possuía passagens por furto e outros crimes, deixado em matagal em Pedro Juan Caballero, cidade gêmea de Ponta Porã, ao lado de mais um bilhete de "não roubar"

20/04/2026 12h45

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Com sinais de violência, o crime é atribuído ao grupo autodenominado

Com sinais de violência, o crime é atribuído ao grupo autodenominado "Justiceiros da Fronteira", que já deixaram seu "rastro" por cidades como: Pedro Juan Caballero; Ponta Porã e Zanja Pytã Reprodução/ABC Color

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Menos de duas semanas após um primeiro registro e o alerta deixado na ocasião, mais um corpo foi encontrado na manhã de hoje (20) ao lado de outro bilhete de "não roubar", o que levanta suspeita de ter sido vítima dos chamados "Justiceiros da Fronteira" que voltaram a agir na linha entre Pedro Juan Caballero (PJC) e Ponta Porã. 

Conforme o portal paraguaio ABC Color, o caso foi registrado na 6ª Delegacia de Polícia de Pedro Juan Caballero, cidade gêmea ao município sul-mato-grossense de Ponta Porã, que fica localizado na região sudoeste do Estado. 

Em uma área de matagal do bairro chamado General Genes, em PJC, o corpo foi encontrado com uma série de ferimentos, além de estar com os pés e mãos amarrados, segundo a delegacia paraguaia. 

Esse corpo foi identificado através do Sistema Automatizado de Identificação de Impressões Digitais (Afis), como Christian Rodrigo Toledo, indivíduo de 35 anos com antecedentes criminais que passam entre outros delitos por furto qualificado. 

Ao lado do corpo, os agentes localizaram um cartaz escrito em um pedaço de papelão com a frase "No robar, JDF, vamos por más" (do original em espanhol que pode ser traduzido como "Não roubar, Justiceiros da Fronteira, vamos por mais"). 

Justiceiro da Fronteira

Com sinais de violência, o crime é atribuído ao grupo autodenominado "Justiceiros da Fronteira", que já deixaram seu "rastro" por cidades como: 

  • Pedro Juan Caballero 
  • Ponta Porã
  • Zanja Pytã

No achado de corpo desta segunda-feira (20), foram detectados sinais de violência que incluíam lesões no crânio e lesões compatíveis com agressões anteriores na região do abdômen e tórax, segundo o Ponta Porã News. 

Além disso, a causa da morte foi inicialmente apontada como asfixia provocada por lesão grave na via aérea principal, ou seja, causada por um corte profundo na região do pescoço e um ferida de aproximadamente 15 centímetros na parte anterior e lateral do pescoço. 

Cabe lembrar que há cerca de duas semanas, como bem acompanha o Correio do Estado, outra morte foi reivindicada pelo grupo de "justiceiros", no distrito de Cerro Cora'i, próximo à Pedro Juan Caballero.

Nas palavras do comissário Sérgio Sosa, as forças de segurança foram acionadas e encontraram o corpo já sem vida, deixado de bruços no local e apresentando um corte no pescoço e várias marcas de tiro, o que levantou a suspeita de execução. 

Quase que como em menção ao sétimo mandamento bíblico, o bilhete deixado na cena do até então achado de corpo era breve e objetivo: "Justiciero esta de vuelta. No robar", que pode ser traduzido como "o justiceiro está de volta! Não roubar". 

Identificado como Marcelino Villalba Barreto, morto aos 38 anos, durante a vida o homem acumulou crimes que iam de furto e roubo agravado, além de mandados de prisão em aberto e recorrentes problemas devido ao uso abusivo de substâncias. 

Com a "desculpa" de estarem combatendo a criminalidade local na região de fronteira, os alvos desse grupo seriam justamente indivíduos que já possuem antecedentes criminais, como agressores e ladrões. 

 

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Trânsito

Idoso morre após capotamento de carro na MS-276

Vítima de 69 anos foi arremessada para fora do veículo; causas do acidente são apuradas

20/04/2026 12h16

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Veículo conduzido pela vítima capotou às margens da MS-276; causas do acidente são investigadas

Veículo conduzido pela vítima capotou às margens da MS-276; causas do acidente são investigadas Osvaldo Duarte/ Dourados News

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Um homem de 69 anos morreu na tarde do último domingo (19) após um acidente de trânsito no km 43 da rodovia MS-276, nas proximidades da ponte sobre o Rio Dourados, trecho que liga o distrito de Lagoa Bonita, em Deodápolis, a Indápolis, em Dourados.

A vítima, identificada como Wilson Maciel de Oliveira, seguia de volta para casa, em Deodápolis, depois de passar o dia com familiares em Dourados.

De acordo com o portal Dourados News, o idoso conduzia um Ford Fiesta Sedan, de cor prata, quando teria perdido o controle da direção. O veículo saiu da pista e capotou às margens da rodovia.

Com o impacto, o motorista foi lançado para fora do carro e morreu ainda no local. A suspeita é de que ele não utilizava cinto de segurança no momento do acidente.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária e da Polícia Civil, além da perícia técnica, estiveram na área para realizar os levantamentos iniciais. As circunstâncias do acidente seguem em investigação.

Não houve envolvimento de outros veículos na ocorrência.

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