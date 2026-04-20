Campo Grande sedia Jogos do IFMS pela 4ª vez

Após dez anos, Campo Grande voltará a receber os Jogos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (JIFMS). A 11ª edição do evento será realizada entre os dias 26 e 30 de maio, no campus da capital, que já sediou a competição em 2014, 2015 e 2016.
A competição reúne estudantes dos dez campi da instituição e inclui disputas em nove modalidades esportivas, tanto individuais quanto coletivas: atletismo, basquete, futsal, judô, natação, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia e xadrez, nas categorias feminina e masculina.
A etapa estadual dos JIFMS também funciona como classificatória para a fase Centro-Oeste dos Jogos dos Institutos Federais (JIF), que neste ano será realizada em Barra do Garças (MT), sob organização do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT).
A cerimônia de abertura está marcada para às 19h, no Ginásio Poliesportivo Dom Bosco, que também sediará as competições de basquete, vôlei, futsal, tênis de mesa, judô e xadrez, além do encerramento no dia 30. O vôlei de praia será disputado no dia 29, na Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB). Já as provas de atletismo, previstas para o dia 30, ainda têm local a ser definido, com possibilidade de ocorrer no Parque Ayrton Senna ou no Centro Esportivo da Vila Nasser.
De acordo com a coordenadora dos JIFMS 2026 e professora de Educação Física do campus, Mariana de Oliveira, o retorno do evento à capital é motivo de satisfação para a comunidade acadêmica. Segundo ela, a realização em Campo Grande também representa uma forma de retribuir o acolhimento recebido em edições anteriores realizadas no interior do estado.
O pró-reitor de Extensão do IFMS, Anderson Corrêa, destaca que os jogos vão além da competição esportiva.
“Mais do que uma competição, os Jogos do IFMS se consolidam como um espaço de integração entre os campi, de valorização dos talentos e de promoção de valores como respeito, trabalho em equipe e pertencimento institucional”, afirma o pró-reitor.
Saiba*
Para viabilizar a realização dos jogos, o Campus Campo Grande do IFMS contará com R$ 92,7 mil em apoio institucional, conforme edital da Pró-Reitoria de Extensão (Proex).
Além de Campo Grande, os Jogos do IFMS já foram sediados nos campi de Dourados, Corumbá, Ponta Porã, Coxim e Três Lagoas. Um hotsite com a programação completa, regulamento e boletins informativos deve ser disponibilizado em breve pela organização.