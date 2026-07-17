Casa pega fogo na madrugada e indígena morre carbonizado em MS

Consumida pelas chamas, a casa em questão fica na Aldeia Jaguapiru - Reprodução/OsvaldoDuarte/DouradosNews

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Distante aproximadamente 246 quilômetros de Campo Grande, um indígena da Aldeia Jaguapiru morreu carbonizado após sua casa ser completamente tomada por um incêndio durante a madrugada desta sexta-feira (17), no município de Dourados.

Identificado como Natanael Benites Vilhalba, o jovem de 22 anos foi encontrado pelo próprio pai, que mora perto da residência do filho chegou a perceber que a casa estaria em chamas durante a noite anterior, porém não imaginou que o jovem estivesse no interior do imóvel.

Consumida pelas chamas, a casa em questão fica na Aldeia Jaguapiru, como aponta apuração do portal local Dourados News, próximo da Escola Municipal Indígena Tengatuí Marangatu.

Entenda

Conforme apurações preliminares que tentam levantar as causas do incêndio, esse jovem não possuía sequer eletrodomésticos usados para cozinhas, pois aproveitava a alimentação na casa dos pais para fazer suas refeições junto dos familiares.

Entretanto, as suspeitas indicam que, devido ao hábito do tabagismo, o incêndio pode ter sido ocasionado graças a um cigarro que teria dado início às chamas no imóvel.

Atualmente as polícias Civil, Científica e Militar trabalham para levantar as reais causas do acidente.

Natanael também era conhecido entre o meio policial graças aos registros de passagens por crimes de ameaça e até mesmo de descumprimento de medida protetiva.

Essas ameaças, inclusive, teriam sido feitas em âmbito de violência doméstica no ano passado, registradas nos dias 24 de março e posteriormente em 20 de setembro. Já a quebra de medida aconteceu em 07 de dezembro de 2025.

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