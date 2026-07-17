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TJ amplia em 57% verba para indenização de transporte de servidores

Portaria publicada pelo Tribunal de Justiça eleva de R$ 1,27 milhão para R$ 2 milhões o limite mensal destinado ao ressarcimento de despesas de deslocamento de analistas judiciários da área-fim

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

17/07/2026 - 12h30
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O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) ampliou em aproximadamente 57% o teto da verba destinada ao pagamento da indenização de transporte aos analistas judiciários da área-fim responsáveos pelo cumprimento de mandados da Justiça gratuita. A medida foi oficializada por meio da Portaria n° 3.312, publicada nesta sexta-feira (17) no Diário da Justiça. 

Com a mudança, o limite mensal destinado para o ressarcimento das despesas com deslocamentos passa de cerca de R$ 1,27 milhão para R$ 2 milhões, esse valor utilizado para custear as indenizações pagas aos servidores que realizam atividades externas, como citações, intimações e demais diligências determinadas pelo Poder Judiciário em processos com benefício da gratuidade da Justiça.

Segundo o Tribunal, a atualização foi necessária para adequar o teto da verba mensal destinada ao ressarcimento dessas despesas. A portaria altera a Portaria nº 2.300, de março de 2022, que regulamenta o pagamento da indenização de transporte aos oficiais e analistas responsáveis pelo cumprimento dos mandados.

Reajustes anteriores

A última atualização dos valores ocorreu em 2022. Na ocasião, o TJMS concedeu reajuste de 30% sobre a indenização de transporte e sobre os valores pagos por quilômetro excedente nas diligências da Justiça gratuita.

O aumento complementou outro reajuste de 22,71%, concedido no início daquele ano. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul (Sindijus-MS), a soma das duas medidas representou um reajuste efetivo de 59,54% nas indenizações de transporte, reivindicação que vinha sendo defendida pela categoria em razão da defasagem provocada pelo aumento dos custos com combustíveis.

Na época, o valor da indenização por diligência passou de R$ 15,67 para R$ 25, enquanto o adicional por quilômetro percorrido fora da área urbana foi elevado de R$ 1,03 para R$ 1,64.

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SÁBADO

Ação no Parque das Nações orienta sobre patinetes elétricos amanhã

Campanha é totalmente gratuita e serve para adaptação dos veículos em Campo Grande

17/07/2026 11h30

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A força-tarefa educativa marca a fase de testes e adaptação dos patinetes elétricos em Campo Grande

A força-tarefa educativa marca a fase de testes e adaptação dos patinetes elétricos em Campo Grande Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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A população de Campo Grande, que tem curiosidade ou dúvidas sobre o uso de patinetes elétricos, poderá entender melhor sobre o novo transporte de mobilidade urbana da cidade, na manhã deste sábado (18), no Parque das Nações Indígenas, em frente à Vila Morena.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), em parceria com a operadora JET, montou um circuito educativo sobre a condução de patinetes elétricos. A atividade é gratuita, aberta ao público e ocorre das 8h às 11h.

A força-tarefa educativa marca a fase de testes e adaptação dos patinetes em Campo Grande. Os cidadãos terão a chance de utilizar os equipamentos em um percurso delimitado e protegido, sob a supervisão de especialistas.

O objetivo desta campanha é garantir que a inserção dos patinetes na mobilidade urbana ocorra de maneira harmônica, preservando o espaço de pedestres, ciclistas e veículos automotores. 

Para garantir uma demonstração segura, a empresa responsável pelo compartilhamento dos veículos disponibilizará os patinetes e capacetes para os exercícios, além de distribuir materiais informativos e brindes para os participantes. 

O treinamento intensifica as diretrizes inegociáveis para o aluguel dos modais. Algumas exigências que serão pontuadas pelos instrutores, serão:

  • idade mínima de 18 anos,
  • a proibição rigorosa de transportar passageiros extras na mesma plataforma
  • e a obrigatoriedade de estacionar o patinete em locais regulares, sem obstruir passeios públicos, esquinas ou rampas de acessibilidade. 

É importante ressaltar que a ação é totalmente gratuita e inclui o empréstimo de patinetes e capacetes para o teste no local.

INTERIOR

Casa pega fogo na madrugada e indígena morre carbonizado em MS

Indivíduo de 22 anos morava sozinho perto dos familiares na Aldeia Jaguapiru e pai chegou a ver residência do filho pegando fogo, mas imaginou que jovem não estivesse em casa

17/07/2026 11h11

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Consumida pelas chamas, a casa em questão fica na Aldeia Jaguapiru

Consumida pelas chamas, a casa em questão fica na Aldeia Jaguapiru Reprodução/OsvaldoDuarte/DouradosNews

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Distante aproximadamente 246 quilômetros de Campo Grande, um indígena da Aldeia Jaguapiru morreu carbonizado após sua casa ser completamente tomada por um incêndio durante a madrugada desta sexta-feira (17), no município de Dourados. 

Identificado como Natanael Benites Vilhalba, o jovem de 22 anos foi encontrado pelo próprio pai, que mora perto da residência do filho chegou a perceber que a casa estaria em chamas durante a noite anterior, porém não imaginou que o jovem estivesse no interior do imóvel. 

Consumida pelas chamas, a casa em questão fica na Aldeia Jaguapiru, como aponta apuração do portal local Dourados News, próximo da Escola Municipal Indígena Tengatuí Marangatu. 

Entenda

Conforme apurações preliminares que tentam levantar as causas do incêndio, esse jovem não possuía sequer eletrodomésticos usados para cozinhas, pois aproveitava a alimentação na casa dos pais para fazer suas refeições junto dos familiares. 

Entretanto, as suspeitas indicam que, devido ao hábito do tabagismo, o incêndio pode ter sido ocasionado graças a um cigarro que teria dado início às chamas no imóvel. 

Atualmente as polícias Civil, Científica e Militar trabalham para levantar as reais causas do acidente. 

Natanael também era conhecido entre o meio policial graças aos registros de passagens por crimes de ameaça e até mesmo de descumprimento de medida protetiva. 

Essas ameaças, inclusive, teriam sido feitas em âmbito de violência doméstica no ano passado, registradas nos dias 24 de março e posteriormente em 20 de setembro. Já a quebra de medida aconteceu em 07 de dezembro de 2025. 

 

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