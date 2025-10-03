Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

Casal morre carbonizado no Monte Castelo e polícia suspeita de feminicídio

O corpo do homem foi encontrado dentro de um carro que estava na garagem da casa; já o da mulher estava no quarto parcialmente queimado

Tamires Santana

Tamires Santana

03/10/2025 - 08h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

No início da noite desta quinta-feira (02), a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de incêndio na Rua Rio Pardo, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande. Ao chegarem ao local, encontraram duas vítimas carbonizadas, sendo um homem dentro do carro que estava na garagem, e uma mulher que estava dentro do quarto da casa.

As vítimas foram identificadas como Gisele da Silva Saochine, de 40 anos, e Anderson Cylis Saochine Rezende, 50 anos. A suspeita inicial que está sendo investigada pela Polícia Civil, é que o caso seja um feminicídio, seguido de suicídio.

De acordo com informações preliminares, o casal estava em processo de separação e tinha uma filha de 16 anos que chegou ao local durante a ocorrência. 

No quintal da residência, a polícia encontrou marcas de sangue, uma faca e recipientes com álcool e diluidores de tinta. 

Anderson foi para o carro que estava na garagem, e colocou fogo em si mesmo - FOTO - Marcelo Victor

Além disso, informações obtidas pelo Correio do Estado nesta manhã indicam que Anderson esfaqueou Gisele no quintal de casa, a arrastou para o quarto e a incendiou. Depois, ele foi para o carro que estava na garagem, e colocou fogo em si mesmo, morrendo carbonizado.

Ao perceberem as chamas, vizinhos chamaram a polícia e os bombeiros. O Corpo de Bombeiros chegou por volta das 19h e controlou o incêndio, que se alastrou pelo imóvel derrubando parte do telhado. Ao todo, 11 militares dos bombeiros atuaram no combate ao fogo, que teve apoio de quatro viaturas distintas e uso de 3 mil litros de água.

Conforme o boletim de ocorrência, a irmã de Gisele relatou para a polícia que, por volta das 18h de ontem (2), conversou com a irmã, que afirmou ter tido uma discussão com o marido por estarem cogitando separação, mas não falou sobre agressão. Depois desse horário, ela não conseguiu mais contato com Gisele, e mais tarde, recebeu ligação de um vizinho dizendo que a casa da irmã estava em chamas.

A filha do casal também negou agressões físicas entre o casal, informando que as agressões eram apenas verbais. A menor também afirmou que os pais eram reservados e nunca tiveram qualquer contato com a polícia durante as discussões conjugais.

Familiares de Gisele acompanharam os trabalhos da polícia e aguardam esclarecimentos. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre velório ou sepultamento das vítimas.

Do dia 1° de janeiro desse ano até o início de outubro, Mato Grosso do Sul já registrou 26 feminicídios. Se confirmado, esse será o 27° caso no Estado. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), que trabalha com a hipótese de feminicídio seguido de suicídio. A perícia recolheu amostras do local e deverá confirmar a sequência dos fatos.

Assine o Correio do Estado.

CLIMA

Chuva derruba temperatura em dez graus na Capital

Volume atingiu os 7 mm e umidade relativa do ar chegou a 87%

02/10/2025 18h40

Compartilhar
Chuva atinge Campo Grande no final da tarde

Chuva atinge Campo Grande no final da tarde Paulo Ribas

Continue Lendo...

No final da tarde desta quinta-feira (2), Campo Grande recebeu chuva de 7 mm para amenizar o calor que permanecia durante o dia. Com a chegada dela, o clima ficou mais fresco, tanto que a temperatura foi de 30°C para 19°C, de acordo com dados do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet).

Ainda de acordo com o Inmet, a previsão já indicava que a tarde seria ensolarada, com temperatura máxima atingindo os 35°, e que a noite teria céu nublado e possibilidade de chuva. 

Os termômetros registraram mínima de 20° no começo do dia, porém foram subindo a temperatura gradativamente. Em relação a umidade relativa do ar, o menor valor registrado no dia foi de 26%. Com a precipitação, subiu para 87%.

Em pontos isolados, não se descarta a ocorrência de tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Essa situação meteorológica é resultado do intenso transporte de ar quente e úmido, associado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Cidades

Homem que estuprou a filha em MS é preso 9 anos depois em SP

Crimes foram denunciados aos 13 anos da vítima, mas haviam começado quando ela tinha 5 anos

02/10/2025 18h30

Compartilhar

Divulgação

Continue Lendo...

A Polícia Civil do Estado de São Paulo localizou e prendeu um homem foragido pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul por estuprar sua própria filha durante a infância.

O homem estava foragido desde fevereiro deste ano e foi localizado no município paulista Guaraçaí, a cerca de 200 km de Inocência, local onde os abusos foram cometidos. Ele estava com mandado de prisão, que foi expedido pelo Poder Judiciário, após trabalho investigativo realizado pela Delegacia de Inocência. 

Segunda informações da Polícia Civil, os crimes foram denunciados em 2016, quando o abusador tinha 37 anos e a vítima 13 anos. No entanto, segunda depoimento da adolescente, os abusos teriam começado quando ela tinha apenas 5 anos. Após um tempo, teriam voltado a acontecer entre os 11 e 12 anos.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3502, quinta-feira (02/10)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3502, quinta-feira (02/10)

2

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal
Desavença

/ 3 dias

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal

3

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1123, quinta-feira (02/10)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1123, quinta-feira (02/10)

4

Resultado da Loteria Federal extração 06005-4, quarta-feira (1°/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal extração 06005-4, quarta-feira (1°/10): veja o rateio

5

Peixaria que vendia produtos impróprios para consumo é interditada em Campo Grande
Cidades

/ 2 dias

Peixaria que vendia produtos impróprios para consumo é interditada em Campo Grande

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 9 horas

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você