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Caseiro é encontrado morto dentro de saco; dois homens são presos MS

Corpo de Antônio Pereira, de 72 anos, foi localizado em área de mata no Assentamento Conquista; dois homens foram presos em flagrante e Polícia Civil investiga motivação do crime

Welyson Lucas

25/06/2026 - 16h42
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O desaparecimento do caseiro Antônio Pereira, de 72 anos, terminou de forma trágica em uma área de preservação permanente às margens da MS-080, entre Campo Grande e Rochedo.

Após cinco dias de buscas, o idoso foi encontrado morto dentro de um saco de estopa, conhecido como "big bag", em meio a um brejo no Assentamento Conquista. A perícia constatou que a vítima sofreu diversas lesões na cabeça provocadas por um objeto contundente, evidenciando a violência empregada no homicídio.

O corpo foi localizado na manhã de quarta-feira (24), depois que moradores da região decidiram intensificar as buscas pelo trabalhador rural, desaparecido desde a última sexta-feira (19).

Segundo o boletim de ocorrência, uma vizinha percorria a propriedade quando encontrou o saco abandonado em uma área de mata. Ao perceber o forte odor vindo do local, acionou imediatamente a Polícia Militar.

As primeiras equipes que chegaram ao assentamento isolaram a área para o trabalho da Perícia Criminal e da Polícia Civil. Durante os exames iniciais, os peritos verificaram que Antônio apresentava múltiplos ferimentos na região da cabeça e descartaram morte por causas naturais.

Os exames também indicaram fratura craniana provocada por um objeto contundente. Durante o percurso até o local onde o corpo foi encontrado, os policiais localizaram uma foice.

Apesar da suspeita inicial, a perícia concluiu que o instrumento não possuía características compatíveis com os ferimentos identificados na vítima, afastando a possibilidade de ter sido utilizado no assassinato.

Desaparecimento despertou preocupação

A ausência de Antônio começou a chamar a atenção do proprietário da chácara onde ele trabalhava. Segundo relatos, o caseiro deixou de responder mensagens e não foi mais visto na propriedade, o que levou o dono do imóvel a comunicar o desaparecimento às autoridades.

Na residência da vítima foram encontrados documentos pessoais e uma mochila, reforçando a suspeita de que o idoso não teria deixado o local por vontade própria.

Moradores afirmaram que Antônio vivia havia anos na propriedade, utilizada para atividades de pecuária leiteira e agricultura, onde dividia o espaço com outro funcionário.

Principal suspeito desapareceu

Durante as investigações, policiais identificaram que um peão identificado apenas como Santos foi a última pessoa a manter contato com o caseiro antes do desaparecimento.

Conforme depoimentos colhidos pela polícia, no dia seguinte ao desaparecimento da vítima, Santos pediu carona até Campo Grande. No entanto, durante o trajeto, desistiu da viagem e informou que aguardaria outra carona às margens da rodovia, sem revelar seu destino.

O comportamento levantou suspeitas e fez com que ele passasse a ser considerado um dos principais investigados pela Polícia Civil.

Prisões

As investigações avançaram nas horas seguintes à localização do corpo e resultaram na prisão em flagrante de dois homens, de 50 e 55 anos, apontados como envolvidos no crime.

Até o momento, a Polícia Civil não divulgou detalhes sobre a participação de cada um deles nem informou a motivação do homicídio. O homem identificado como Santos também foi apontado como suspeito durante as investigações e chegou a ser procurado pelas autoridades.

O caso foi registrado inicialmente como homicídio simples e destruição, subtração e ocultação de cadáver. A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) conduz as investigações para esclarecer a dinâmica do assassinato, identificar a motivação e confirmar a participação de todos os envolvidos.

Além da DHPP, participaram da ocorrência equipes da Polícia Militar, Grupo de Operações e Investigações (GOI), Corpo de Bombeiros, Perícia Criminal e da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Cepol).

Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo de Antônio Pereira foi encaminhado para os procedimentos funerários.

Assassinato

Menino de 14 anos é executado a tiros enquanto andava de bicicleta em MS

Ever Fabrício morreu antes da chegada do socorro após ser atingido por diversos disparos enquanto seguia em uma bicicleta elétrica, em Caarapó.

25/06/2026 17h32

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Foto: Divulgação

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A sequência de homicídios registrada em Caarapó ganhou mais um capítulo na noite desta quarta-feira (24). Um adolescente de 14 anos foi morto a tiros enquanto seguia em uma bicicleta elétrica pela entrada do município, às margens da BR-163.

A execução ocorreu em via pública e reforçou a preocupação das forças de segurança com a escalada da violência na cidade, onde a principal linha de investigação aponta para a disputa entre organizações criminosas.

A vítima foi identificada como Ever Fabrício, de apenas 14 anos. Conforme as informações apuradas pela polícia, o adolescente trafegava pela Rua Luiz Henrique quando foi surpreendido pelos ocupantes de um veículo, inicialmente descrito como um Volkswagen Gol prata. Os criminosos efetuaram diversos disparos e fugiram logo em seguida, sem deixar pistas.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, constataram que o adolescente já não apresentava sinais vitais.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da Polícia Civil e da Perícia Técnica. Durante os levantamentos, foram recolhidas cápsulas de munição calibre 9 milímetros, material que será submetido à análise pericial para auxiliar na identificação da arma utilizada e dos autores do crime.

Hipótese de guerra entre facções

Embora a motivação oficial ainda não tenha sido confirmada, as investigações caminham para a hipótese de que a execução esteja relacionada ao confronto entre organizações criminosas que disputam espaço de atuação na região sul de Mato Grosso do Sul.

Informações obtidas durante a investigação apontam que o adolescente era suspeito de manter ligação com uma facção criminosa, tinha familiares supostamente vinculados ao mesmo grupo e já teria sido "decretado de morte" por integrantes da organização rival.

Essas circunstâncias passaram a integrar o inquérito conduzido pela Polícia Civil.

Apesar dessa linha de investigação, a polícia ressalta que todas as hipóteses permanecem em análise até que a autoria e a motivação sejam oficialmente esclarecidas.

Cidade vive sequência de assassinatos

A morte de Ever amplia a série de homicídios registrados em Caarapó ao longo de junho. Com o caso desta quarta-feira, o município contabiliza quatro assassinatos em menos de um mês, cenário que tem mobilizado as forças de segurança.

O primeiro crime ocorreu em 1º de junho, quando Wesley Gutierrez Correia, de 20 anos, foi morto a tiros no bairro Santa Maria. Um adolescente de 16 anos foi apreendido no dia seguinte, confessou o homicídio e afirmou ter agido após sofrer ameaças da vítima.

Poucos dias depois, em 9 de junho, Kaique Vitor Ramos dos Santos foi assassinado enquanto realizava uma entrega de drogas. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Já em 16 de junho, Claudinei Almeida da Silva, de 32 anos, conhecido como "Corvinho", foi executado com seis tiros dentro da própria residência, na frente da mãe. Assim como nos demais casos, os autores conseguiram fugir.

Investigação

A Polícia Civil instaurou inquérito para esclarecer as circunstâncias da morte de Ever Fabrício. Os investigadores trabalham na identificação dos ocupantes do veículo utilizado na execução e analisam imagens de câmeras de monitoramento, além dos vestígios recolhidos pela perícia.

Até a conclusão desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso. As autoridades também buscam confirmar se o homicídio integra a sequência de crimes atribuída à disputa entre facções criminosas que vem provocando uma escalada da violência em Caarapó nas últimas semanas.

reforma agrária

"Tudo para o pobre é muito difícil", diz Lula ao entregar títulos em assentamento de MS

Em Ponta Porã, presidente criticou o excesso de burocracias que travam a reforma agrária

25/06/2026 17h31

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Lula entregou 1.390 títulos de domínio a famílias assentadas em Mato Grosso do Sul

Lula entregou 1.390 títulos de domínio a famílias assentadas em Mato Grosso do Sul Foto: Reprodução / Instagram

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entregou, na tarde desta quinta-feira (25), 1.390 títulos de domínio a famílias no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã. Durante a agenda, o presidente destacou que as dificuldades para a reforma agrária, afirmando que "tudo para o pobre é mais díficil".

A fala do presidente faz referência as burocracias que travam os trâmites para a reforma agrária e disse que é necessário um estudo para tornar os processos mais fáceis.

"É preciso que a gente pense em estudar tudo o que atrapalha para a gente fazer tudo o que facilita, porque tem mais coisa pra atrapalhar do que para ajudar. Entre a gente mandar um antropólogo fazer um estudo, a gente fazer um decreto reconhecendo, depositar o dinheiro para pagar aquela terra, as vezes demora 5, 10, 15 anos com o dinheiro depositado e não sai ", disse o presidente, em Mato Grosso do Sul.

Ele disse ainda a algumas pessoas presentes que o ajudem a encontrar mecanismos legais para facilitar o processo.

"É tudo tão complicado, as vezes eu dou uma ordem, faço uma reunião com os ministérios, todo mundo delibera, tá tudo pronto, eu saio pelo Brasil falando que aconteceu, mas quando vai ver, não aconteceu porque parou na mão de alguém que entendeu que não podia fazer aquilo", lamentou o presidente.

Por fim, o presidente afirmou que trabalha para os pobres e destacou a dificuldade em se criar políticas públicas para a população carente.

"Tudo para pobre é muito dificil, é como fazer uma estrada na beira de um abismo, toda vez que a gente quer fazer direito para o pobre, a gente vai apertando e a estrada vai ficando cada vez mais arriscada, a gente precisava fazer logo um túnel, como é dificil as coisas para o pobre, mas já melhoraram muito", comentou Lula, acrescentando que enquanto for presidente o povo pobre terá preferência na política de inclusão social.

Entrega de títulos

Além de entregar 1.390 títulos de domínio a famílias assentadas, Lula também anunciou investimentos de R$ 20 milhões para recuperação da infraestrutura produtiva do Assentamento Itamarati e formalizou novas ações de crédito, comercialização, educação no campo e regularização fundiária.

Também participou da agenda a ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Fernanda Machiaveli.

A principal entrega de títulos beneficiou as famílias do Assentamento Itamarati, mas a ação também contemplou famílias dos assentamentos Nova Era, em Ponta Porã; Aldeia, em Bataguassu; Ressaca, em Bela Vista; Taquaral, em Corumbá; Guanabara, em Amambai; e Indaiá IV, em Aquidauana, além de assentamentos situados nos municípios de Sidrolândia, Itaquiraí, Rio Brilhante, Corguinho e Nova Alvorada do Sul.

O Assentamento Itamarati abrange uma área de 50.081 hectares, onde foram assentadas 2.837 famílias, sendo uma das maiores experiências de reforma agrária no país.

As famílias produzem atualmente produtos agropecuários e agroindustriais, desde grãos, passando por pecuária leiteira, criação de pequenos animais, frutas e hortaliças.

Conforme o govern federal, a titulação definitiva garante segurança jurídica aos assentados, ao formalizar o direito à terra, reduz conflitos e proporciona estabilidade para produzir, investir e acessar políticas públicas. 

Na agenda, a Cooperativa dos Agricultores Familiares da Itamarati (Cooperafi), localizada no Assentamento Itamarati II, em uma área de 16,8262 hectares, e a Cooperativa Agroindustrial da Itamarati (Coopershutz), localizada no Assentamento Itamarati, em uma área de 28,8193 hectares, receberam seus títulos de domínio, sendo as primeiras cooperativas do País a receber tal titulação.

A entrega inédita visa fortalecer a segurança jurídica das cooperativas, além de impulsionar a produção, a geração de renda e o desenvolvimento sustentável das famílias assentadas da região.

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