Cidades

saúde

Casos de síndrome respiratória grave caem no país

Amazonas é o único estado do Brasil que ainda têm alta de registros em crianças pequenas

AGÊNCIA BRASIL

21/08/2025 - 23h00
Os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por vírus sincicial respiratório (VSR) e influenza A estão em queda no país. O Amazonas é o único estado ainda com aumento de notificações entre crianças de até 2 anos, conforme boletim semanal  InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgado nesta quinta-feira (21).

Neste ano, já foram notificados 159.663 casos, sendo que em 53,4% foram detectados a presença de vírus respiratório.

Entre os casos positivos, 45,5% foram provocados pelo vírus sincicial, seguido por influenza A (25%). Nas quatro últimas semanas, a prevalência dois dois vírus permanece.

Rinovírus e Covid

O estudo alerta, no entanto, para tendência de alta no número de casos de  rinovírus em crianças e adolescentes de 2 a 14 anos no Nordeste e no Centro-Sul. Além disso, foi identificado leve aumento de casos de Covid-19 entre os idosos, a partir de 65 anos, no Amazonas e na Paraíba.

Os estados do Ceará e Rio de Janeiro também apresentam crescimento nas notificações por Covid-19.

A Fiocruz reforça a importância da vacinação em dia contra a Covid-1, principalmente de idosos e pessoas imunocomprometidas, que devem tomar doses de reforço a cada seis meses.

A orientação é que crianças e adolescentes com sintomas de gripe ou resfriado fiquem em casa e evitem ir à escola, para não transmitir o vírus. Se não for possível, o ideal é que usem uma máscara.

Prevenção a incêndios

Instituições se unem para ampliar ações de combate ao fogo no Pantanal

O Instituto Homem Pantaneiro e Onçafari são parceiros desde 2021 e, juntos, unem forças para prevenção ao incêndio ambiental na região

21/08/2025 18h00

O Instituto Homem Pantaneiro e Onçafari são parceiros desde 2021 e combatem incêndios na região

O Instituto Homem Pantaneiro e Onçafari são parceiros desde 2021 e combatem incêndios na região Divulgação/IHP

Mesmo com os baixos índices de área atingida por queimadas no ano de 2025, os esforços para conservação do Pantanal e a prevenção dos incêndios florestais não param. Agora, duas instituições se uniram ao trabalho de manutenção de uma brigada ambiental na região: o Instituto Homem Pantaneiro (IHP) e o Onçafari. 

A parceria resulta em atividades em uma área de mais de 285 mil hectares entre o território de Aquidauana, Paiaguás (Corumbá) até Barão de Melgaço (MT). 

A Brigada do Pantanal, criada pelo IHP, em 2021, vem atuando com várias estratégias para a prevenção de incêndios, como ações de educação ambiental, recuperação de áreas atingidas pelo fogo, além de apoio a comunidades em território atingidas na divisa entre Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Bolívia, onde fica a Serra do Amolar. 

“Para o Onçafari, a conservação não se faz sozinha. A parceria com o IHP, na frente anti-incêndio, é um exemplo claro de como a colaboração entre instituições pode fazer a diferença. Juntos, não apenas protegemos a rica biodiversidade do Pantanal como fortalecemos as ações de prevenção contra incêndios”, comenta Mario Haberfeld, CEO e fundador do Onçafari.

De acordo com o diretor presidente do IHP, Angelo Rabelo, a prioridade das ações de prevenção aos incêndios florestais precisa ser feita com um conjunto de ações e esforços das instituições. 

“O compromisso do IHP é com a preservação do Pantanal e proteção da sua biodiversidade e compartilhamos esses esforços com os objetivos que a Onçafari também já vem desenvolvendo no território. São instituições irmanadas para lutar pelo futuro do nosso Planeta.”

Historicamente, o período mais perigoso para o risco de fogo no Pantanal é entre agosto e outubro, devido ao tempo seco. No entanto, a parceria entre o IHP e a Onçafari já permitiu que a Brigada realizasse o plantio de mudas e reconhecimento de áreas para avaliação de riscos. 

Nesse período crítico, as atividades são mais intensificadas e seguem até o final do ano. 

Pantanal

Entre 2020 e 2024, o Pantanal enfrentou o seu período de maior seca em mais de 120 anos. No ano passado, o nível do rio Paraguai alcançou a marca de -069 cm de acordo com a Marinha do Brasil, em Ladário. 

Durante as estiagens, o risco de incêndios florestais sofre aumento significativo. Em 2020, o fogo consumiu cerca de 26% do território pantaneiro e, em 2024, as chamas atingiram cerca de 17% do bioma. 

Felizmente, como já trouxe o Correio do Estado, em 2025, a área queimada no território, dividido entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, chegando a menos de 1%. Com relação aos focos de calor, houve a maior redução desde 1998 e as incidências foram quase zeradas. 

Até agora, são 15.512 mil hectares atingidos. Desde o início do levantamento, o menor acumulado era de 2018, quando foram 198.842 mil hectares acometidos pelo fogo.

acidente

Caminhão tomba em ribanceira e motorista de 34 anos morre

Motorista perdeu o controle da direção em uma curva, bateu e arrancou o guard-rail e caiu, na MS-430

21/08/2025 17h44

Caminhão estava carregado com ração, tombou em ribanceira e motorista morreu

Caminhão estava carregado com ração, tombou em ribanceira e motorista morreu Foto: Idest

Diego Pedroso da Silva, 34 anos, morreu em acidente em um trecho de serra na MS-430, entre os municípios de São Gabriel do Oeste e Rio Negro, nesta quinta-feira (21). Ele dirigia um caminhão na ribanceira.

De acordo com informações do site local Idest, Silva dirigia um caminhão carregado com ração para animais, sentido São Gabriel a Rio Negro, quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção do veículo em uma curva.

O caminhão bateu e arrancou o guard-rail de concreto instalado no trecho para proteção e tombou ribanceira abaixo.

No asfalto, ficaram marcas de frenagem, que indicam que o motorista tentou parar o veículo, mas sem sucesso.

Com o impacto, ele foi arremessado para fora da cabine e morreu no local.

O caminhão pertencia a uma empresa terceirizada e o destino final da ração transportada a cidade de Corguinho.

A empresa de monitoramento do veículo recebeu um alerta, por volta das 7h, de que o caminhão estava há 20 minutos no mesmo local, o que, segundo a Polícia Civil, indica que o acidente aconteceu entre 6h40 e 7h10.

O gerente da empresa informou que o veículo havia passado por manutenção há cerca de 10 dias.

O delegado de Polícia Civil, Gabriel Cardoso, disse ao Idest que os acidentes têm sido frequentes na região. Para aumentar a segurança, foi feita a instalação dos guard-rails e melhorias na sinalização viária, mas que não impedem a ocorrência de acidentes.

O caso será investigado para apurar as circunstâncias do acidente.

Caminhão estava carregado com ração, tombou em ribanceira e motorista morreuCaminhão arrancou o guard-rail e caiu na ribanceira

