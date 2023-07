Cena rara de onça-pintada deitada em "paliteiro" coroa expedição pela Serra do Amolar

SAÚDE

Diagnóstico negativo foi confirmado pela Secretaria de Estado de Saúde após avaliação detalhada do caso

Suspeita foi divulgada no dia 19 de junho deste ano Wikimedia

Após 40 dias, suspeita de febre maculosa em bebê de 1 ano de idade que estava internado em um hospital particular de Campo Grande é descartada. O resultado dos exames laboratoriais foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) nesta sexta-feira (28).

O diagnóstico negativo vem após a equipe médica solicitar uma avaliação mais detalhada do caso suspeito “É importante ressaltar que diversos exames foram coletados com o objetivo de haver um diagnóstico mais preciso sobre o quadro clínico do paciente”, informou a SES.

De acordo com a pasta, até o momento Mato Grosso do Sul notificou 40 suspeitas de febre maculosa, entre eles, dois já foram descartados, sendo um homem, de 29 anos, de Ribas do Rio Pardo e uma idosa, de 63 anos, de Campo Grande. O outros casos seguem sob investigação.

“Os outros 37 casos estão sendo investigados e seguem em tratamento domiciliar. Todas as amostras são enviadas ao laboratório de referência nacional em São Paulo e a SES aguarda a disponibilização dos seus resultados”, divulgou a Secretaria em nota.

O caso

No mês passado, a Secretaria Municipal Saúde da Capital (Sesau) informou que uma criança de 1 ano de idade estava internada em um hospital particular de Campo Grande sob suspeita de febre maculosa.

A suspeita foi notificada pela equipe médica do hospital após o menino apresentar alguns sintomas característicos, como febre, náuseas, vômitos e dores no corpo.

“A Secretaria apura uma notificação de um paciente internado e com histórico de viagem ao interior, circulando tanto pela zona rural como urbana da cidade”, informou a Sesau na época.

O menino viajou com a família para Guia Lopes da Laguna, região sudoeste de Mato Grosso do Sul, onde teve contato apenas com animais domésticos, tanto na área urbana quanto na rural.

Histórico

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, 12 pessoas foram diagnosticadas com a doença entre 2012 e 2022, mas apenas seis casos foram confirmados. Neste período, nenhum morte foi notificada e nenhum animal diagnosticado com a doença.

De acordo com a Sesau, o último caso foi registrado em 2018 e em 2021, a SES emitiu alerta sobre a doença, após óbito registrado em Itaúna, Minas Gerais.

“É importante tomar medidas preventivas ao frequentar áreas onde há presença de capivaras, como parques e áreas verdes. Recomenda-se evitar o contato direto com os carrapatos, usar roupas adequadas, aplicar repelentes e realizar uma inspeção minuciosa no corpo após a exposição a esses ambientes”, afirmou a prefeitura em nota.

Prevenção

A prevenção da febre maculosa consiste em não ter ou dificultar o contato com o carrapato. Para evitar a contaminação pela doença a SES recomenda algumas medidas que devem ser adotadas pela população, principalmente em locais onde há chances de haver exposição à carrapatos:

Use roupas claras, para ajudar a identificar o carrapato, uma vez que ele é escuro;

Use calças, botas e blusas com mangas compridas ao caminhar em áreas arborizadas e gramadas;

Evite andar em locais com grama ou vegetação alta;

Use repelentes de insetos;

Verifique se você e seus animais de estimação estão com carrapatos;

Caso encontre um carrapato colado ao corpo, remova-o com uma pinça.

Depois de retirado o carrapato do corpo, lave a área com álcool ou água e sabão.

Não aperte ou esmague o carrapato, puxe-o com cuidado e firmeza.

Sintomas

Os principais sintomas da febre maculosa são:

Febre;

Dor de cabeça intensa;

Náuseas e vômitos;

Diarreia e/ou dor abdominal;

Dor muscular constante;

Inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés;

Gangrena nos dedos e orelhas;

Paralisia dos membros que inicia nas pernas e chega até os pulmões podendo causar parada respiratória.

Aparecimento de manchas vermelhas nos pulsos e tornozelos.

Diagnóstico

O diagnóstico da febre maculosa é difícil, principalmente durante os primeiros dias de doença, levando em consideração que os sintomas são semelhantes aos de outras doenças, como a leptospirose, dengue, hepatite viral, malária, meningite, sarampo, lúpus e pneumonia.

Porém, durante avaliação médica, o paciente deve ser questionado onde mora e se esteve em locais com mata, florestas, trilhas ecológicas, se teve contato com animais silvestres ou não e se pode ter sido picado por um carrapato. Ao mesmo tempo, o profissional de saúde também pode solicitar exames que possam contribuir para um diagnóstico precoce da doença.

Tratamento

O tratamento da febre maculosa é essencial para evitar que a doença chegue a formas mais graves e até mesmo a ocorrência de eventual óbito. O tratamento é feito com antibiótico específico e, em determinados casos, pode ser necessária a internação do paciente.

Assim, a partir da suspeita clínica da doença o tratamento ocorre com antibióticos que deve ser iniciado imediatamente, mesmo antes do resultado laboratorial. Portanto, tão logo surjam os primeiros sintomas, a SESorienta que a população procure uma unidade de saúde em seu município.

