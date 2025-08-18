Centro das Artes Lageado será inaugurado amanhã com presença de ministra da Cultura

Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes), no Bairro Lageado - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande inaugura nesta terça-feira (19), às 14h, o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes), no Bairro Lageado, com a participação da ministra da Cultura, Margareth Menezes, representando o Governo Federal.

O espaço vai atender moradores do Lageado, Parque do Sol, Dom Antônio e regiões próximas, oferecendo atividades culturais, esportivas e sociais.

A obra é fruto de parceria entre Prefeitura e Governo Federal, com recursos do PAC e contrapartida municipal, acompanhada pelo Ministério da Cultura, e integra a programação dos 126 anos da Capital.

Com 7 mil m², o CEU das Artes contará com biblioteca com telecentro, teatro com 125 lugares, quadras, pista de skate, pista de caminhada, academia ao ar livre e espaço para jogos.

O uso será compartilhado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), a Secretaria Executiva de Cultura (Secult) e a Fundação Municipal de Esporte (Funesp).

Margareth Menezes

Margareth Menezes é cantora, compositora, atriz, gestora cultural, empresária e atual ministra da Cultura do Brasil. Em 2023, foi convidada ao cargo fedeal no governo Lula

Ela é conhecida por sua trajetória musical, sendo uma das principais representantes do samba-reggae e uma voz importante na afirmação da autoestima do povo negro.

Margareth ocupa cargo de ministra desde 2023

Além de sua carreira artística, Margareth também é fundadora da Associação Fábrica Cultural, uma organização social que desenvolve projetos culturais, educativos e sustentáveis. .