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Pesquisadores da UFMS vão avaliar qualidade do asfalto de Campo Grande

Convênio no valor de R$ 1,7 milhão foi firmado no fim do ano passado e fiscalização deve começar ainda neste mês

Glaucea Vaccari e Karina Varjão

Glaucea Vaccari e Karina Varjão

14/04/2026 - 17h02
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A Prefeitura de Campo Grande firmou parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), para que pesquisadores da instituição avaliem a qualidade do asfalto da Capital. A medida faz parte de uma série de parcerias com instituções de ensino superior, anunciada nesta terça-feira (14) pela prefeita Adriane Lopes (PP).

"Recentemente nós firmamos um convênio com a UFMS que é de grande importância, é uma parceria que vai trazer muita tranquilidade para mim como gestora  pública da Capital, onde os pesquisadores vão avaliar a qualidade de toda obra de asfalto nova que for lançada em Campo Grande, para que os futuros gestores não sofram o que eu estou sofrendo com a péssima qualidade de muitas áreas e regiões em que Campo Grande recebeu essas obras", disse a prefeita.

Segundo Adriane, a parceria com a universidade traz ainda uma garantia aos órgãos fiscalizadores de que tudo que for feito em termos de asfalto será feito com "qualidade e excelência".

"Nós temos um investimento de quase R$ 1 bilhão para asfaltar mais de 40 bairros da cidade, quase 700 km de asfalto novo em Campo Grande, mas vamos fazer diferente do que foi feito no passado. Tem bairro que o asfalto é como uma casca de ovo, vem uma chuva de 20 minutos, como foi ontem, e devastou algumas regiões porque o asfalto é de péssima qualidade", acrescentou a prefeita.

Adriane explicou que os pesquisadores vão acompanhar todas as obras de asfalto de Campo Grande, junto com demais órgãos fiscalizadores, que darão a certificação de que a obra que está sendo realizada dentro dos parâmetros de qualidade.

Além desta parceria, a prefeitura afirmou que há mais de oito com a UFMS e que a expectativa é ampliar também com mais instituições de ensino superior públicas ou privadas.

Convênio

O convênio entre o Executivo Municipal e a UFMS foi firmado em novembro de 2025. Conforme extrato publicado na ocasião, a parceria se dá através da conjunção de esforços entre as partes para a execução da projeto de pesquisa intitulado “Desenvolvimento de estudos de conservação, recuperação, implementação e execução da pavimentação asfáltica no Estado do Mato Grosso do Sul”.

Para a execução do projeto, foi investido o valor estimado em R$ 1,7 milhão, com vigência contratual de 24 meses.

Queda de aeronave

Helicóptero pilotado por filho de ex-prefeito do MS cai em Roraima

Enquanto "Brazinho" conseguiu escapar com duas costelas fraturadas e algumas escoriações, é esperado agora o laudo pericial para confirmar suspeita de duas mortes no acidente

14/04/2026 12h54

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"Descuido" pode ter causado o acidente, já que, aparentemente, conforme análise preliminar, uma fita de carga aparece enroscada no rotor de cauda Reprodução/Montagem C.E

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Pilotado pelo filho de um ex-prefeito sul-mato-grossense, o helicóptero de Antônio Braz Genelhu Melo Júnior, de 54 anos, caiu no estado de Roraima no início desta semana, distante aproximadamente três mil quilômetros da Capital do MS. 

Conforme apurado pela mídia local, o helicóptero pilotado pelo filho do ex-prefeito de Dourados, Braz Melo, uma aeronave modelo Robinson R44 II, caiu cerca de três quilômetros de onde havia decolado, com informações preliminares apontando para duas mortes, enquanto o piloto conseguiu ser resgatado com vida. 

Entre as circunstâncias apontadas para a causa do acidente, é descrito que o vôo acontecia debaixo de fortes chuvas, com a aeronave caindo em área de mata fechada e, consequentemente, de difícil acesso para as equipes de resgate. 

Acidente aéreo

Agora, as investigações sobre as causas do acidente ficam sob a responsabilidade do Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa II) da Força Aérea Brasileira (FAB). 

Esse helicóptero foi encontrado já todo destruído, com danos na parte da cabine e parte da fuselagem separada do restante da aeronave, o que aponta para um forte impacto na queda. 

Após a queda, Braz Junior, ou "Brazinho" como também é conhecido, ainda conseguiu ligar para seus familiares que residem no município de Dourados, indicando informações como coordenadas do local para facilitar o resgate. 

Enquanto "Brazinho" conseguiu escapar com apenas algumas escoriações e duas costelas fraturadas, agora é aguardado o resultado da perícia, que deve confirmar a suspeita das duas mortes. 

Imagens captadas supostamente na área da queda, divulgadas pelo portal local BTE News, mostram que um "descuido" pode ter causado o acidente, já que, aparentemente, conforme análise preliminar, uma fita de carga aparece enroscada no rotor de cauda, versão essa que ainda não foi confirmada. Confira: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Bte.news (@bte.news)

Tanto o pai de Brazinho, Antônio Braz Genelhu, quanto a esposa, Anete da Silva Melo, dirigiram-se até o Estado de Roraima.
 

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CAMPO GRANDE

Evento reúne 40 brechós com 10 mil itens a partir de R$ 2,00

Roupas, sapatos, acessórios, livros, plantas, brinquedos e itens de decoração estarão à venda no local

14/04/2026 12h17

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Fim de semana é a oportunidade para comprar roupa boa, bonita e barata em brechó

Fim de semana é a oportunidade para comprar roupa boa, bonita e barata em brechó ARQUIVO PESSOAL

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Este fim de semana é a oportunidade de comprar roupa boa, bonita e barata a preços acessíveis. 23ª edição do 'Desapega Campo Grande' ocorrerá nos próximos dias na Capital.

O evento reunirá mais de 40 brechós em um só lugar. São mais de 10 mil itens à venda, como:

  • Roupas (masculino, feminino e infantil): blusa, camiseta, camisa, suéter, casaco, calça, saia, vestido, meia calça, touca, luva, jaqueta, meias, cachecóis, blazer, bermuda, cropped, pijama, roupão, paletó, entre outros

  • Acessórios (feminino, masculino e infantil): bolsa, colar, pulseira, relógio, anel, cinto, brinco, lenço, chapéu, tornozeleira

  • Sapatos (feminino, masculino e infantil): sapatilha, rasteira, bota, tênis, salto, sandália, chinelo, chuteira, etc

  • Plantas: suculentas, ramos, ervas, árvores frutíferas, flores, etc

  • Decoração: quadros, objetos decorativos, plantas, livros, vasos, almofadas, esculturas, bandejas, cestos, caixas, luminárias, brinquedos, entre outros

O preço mínimo é de R$ 2,00. Serão vendidas desde peças simples à peças de grife. Os itens são usados, mas em ótimo estado de conservação.

Dicas para aproveitar em um Brechó

  • Chegue cedo: As melhores peças são garimpadas rapidamente.

  • Leve dinheiro trocado: Alguns expositores podem não aceitar cartão.

  • Faça uma lista: Pense no que você realmente precisa para não se perder diante de tantas opções.

  • Experimente as peças: Alguns brechós podem oferecer provadores para garantir que a roupa caia bem.

5 Motivos para Você Participar do Evento de Brechós

  • 1. Peças Exclusivas a Preços Incríveis

Com itens a partir de apenas R$ 2,00, você poderá renovar seu guarda-roupa sem gastar muito. É a oportunidade perfeita para garimpar peças únicas, incluindo roupas de marcas conhecidas e estilos vintage, que dificilmente você encontraria em lojas convencionais.

  • 2. Apoie Pequenos Negócios Locais

Ao participar do evento, você estará incentivando o trabalho de pequenos empreendedores e brechós locais. Cada compra é um incentivo à economia da sua região, além de fortalecer a moda sustentável.

  • 3. Contribua para o Meio Ambiente

A moda sustentável é uma tendência crescente, e os brechós fazem parte desse movimento. Ao comprar roupas de segunda mão, você ajuda a reduzir o desperdício, economiza recursos naturais e diminui o impacto ambiental causado pela indústria da moda.

  • 4. Diversidade de Itens para Todos os Estilos

Com mais de 16 mil peças disponíveis, o evento é um verdadeiro paraíso para quem adora moda. Há opções para todos: roupas masculinas, femininas, infantis, acessórios, calçados e muito mais. Você certamente encontrará algo que combina com seu estilo e personalidade.

  • 5. Experiência Divertida e Única

Além das compras, o evento é uma experiência social. É um espaço para conhecer pessoas, trocar ideias sobre moda sustentável e até mesmo participar de possíveis dinâmicas ou promoções que os expositores podem oferecer.

Por que Participar?

Além de renovar o guarda-roupa com itens de qualidade, você estará apoiando pequenos empreendedores locais, promovendo a sustentabilidade e contribuindo para a redução do desperdício no setor da moda.

Cada compra ajuda a criar um impacto positivo tanto no meio ambiente quanto na economia.

O objetivo é incentivar a moda sustentável, reduzir o desperdício têxtil, preservar o meio ambiente, diminuir o impacto ambiental causado pela produção de roupas novas, apoiar empreendedores locais e quebrar preconceitos.

O evento é realizado todo mês e reúne milhares de pessoas e vende milhares de itens.

Confira alguns dos brechós que marcarão presença no evento:

@garagebrecho
@coletivodebrechos
@Divina2mao
@carmozitabrecho
@segundachancebrechocircular
@brecho_chicamariia
@compreis_delas 
@dm_brecho10
@katiuscia_brecho_
@bazardelas_cg
@Novo_de_novo_brechocg
@donachiccg 
@pink_brecho_modasustentavel
@mariaabellabrecho 
@madamebiubrecho    
@looksvivare
@reuse_bazar_marlene 
@reis_brecho_
@reclairbrecho 
@madamebellabrecho
@ruthmagdabrecho
@ilovebrechoms

  'Desapega Campo Grande' ocorre neste sábado (18), das 9h às 16h, desta vez em um novo local: Armazém Cultural, localizado na avenida Calógeras, número 3065, Centro, em Campo Grande. O evento é gratuito e aberto ao público.

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