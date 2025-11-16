Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

CEO da Latam Brasil diz estar otimista de que Senado pode barrar PL das Bagagens

O executivo destacou possíveis impactos nos preços e desconformidade com padrões internacionais

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

16/11/2025 - 22h00
O CEO da Latam Brasil, Jerome Cadier, disse estar otimista sobre a possibilidade de o Senado barrar o Projeto de Lei 5 041/2025, aprovado pela Câmara, que restabelece a gratuidade de bagagens despachadas e impõe novas obrigações comerciais às companhias aéreas. Em entrevista exclusiva ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o executivo destacou possíveis impactos nos preços e desconformidade com padrões internacionais.

"O Senado vai ter tempo para entender e ler as manifestações de órgãos como Ministério da Fazenda, Anac e Ministério de Portos e Aeroportos, que têm argumentos muito sólidos para que esse PL não avance", afirmou Cadier. "Isso aqui é um desalinhamento de tudo o que está sendo feito no mundo inteiro."

Segundo o CEO, a obrigatoriedade de incluir bagagem nas tarifas elimina o mecanismo que permite às empresas oferecer preços mais baixos. "A tarifa mais básica vai desaparecer e sobrarão apenas as mais caras. É muito simples", disse ao Broadcast na Blue Zone da COP30.

Além da bagagem, o projeto de lei, aprovado pela Câmara dos Deputados no final de outubro, proíbe a cobrança pela escolha de assentos padrão.

Impede também o cancelamento automático do trecho de volta quando o trecho de ida não é utilizado sem autorização expressa do passageiro e determina que pessoas com necessidade de assistência especial possam ter até dois assentos adicionais gratuitos.

Para Cadier, o conjunto de medidas foi construído sem análise dos impactos econômicos e sem consulta adequada ao setor. "Se a intenção é defender o passageiro, o efeito é exatamente o contrário", afirmou.

Críticas internacionais

As críticas não se limitam às aéreas brasileiras. "Se não quer ouvir as companhias brasileiras, ouça as internacionais. Todas, inclusive as estrangeiras que operam no País, disseram que isso vai aumentar o preço da passagem e que é um retrocesso. A gente vai crescer menos", disse o CEO.

Após a aprovação do PL, a Associação de Transporte Aéreo Internacional (Iata) e a Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo (Alta) classificaram o texto como um "retrocesso histórico", com potencial para encarecer viagens, reduzir conectividade e inviabilizar operações.

Para as entidades, o Senado deve reconsiderar o projeto e promover diálogo estruturado com o setor aéreo.

As associações também alertaram que a imposição de regras como bagagem obrigatória gratuita, restrições comerciais e normas específicas para operações internacionais cria um nível adicional de complexidade que afasta o Brasil das melhores práticas e reduz sua atratividade como hub regional.

"Medidas como esta apenas adicionam custos, reduzem eficiência e desencorajam novas conectividades", afirmou Peter Cerdá, vice-presidente regional da Iata para as Américas e CEO da Alta

CONFLITO

Indígena é morto durante confronto com pistoleiros no interior

Cerca de 20 homens armados cercaram a aldeia Pyelito Kue durante a madrugada

16/11/2025 14h06

De acordo com o Cimi, há ao menos outros três feridos, sendo dois adolescentes

De acordo com o Cimi, há ao menos outros três feridos, sendo dois adolescentes Reprodução / Redes Sociais

Na madrugada deste domingo (16), Vicente Fernandes, de 36 anos, umas das lideranças indígenas do povo Kaiowá e Guarani, foi assassinado com um tiro na nuca, durante confronto contra um grupo de 20 pistoleiros à retomada de Pyelito Kue, na Terra Indígena Iguatemipeguá I, em Iguatemi (MS).

De acordo com o Conselho Indigenista Missionário, há ao menos outros três feridos, sendo dois adolescentes, com perfurações e marcas de tiros nos braços e no abdômen. 

O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania informou ao Cimi que a Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) já está no local. Os Kaiowá e Guarani relataram que os agentes federais entraram pela fazenda, o que levanta suspeitas de que os pistoleiros tenham inviabilizado o acesso aos indígenas.

“Os pistoleiros tomaram a ponte e fizeram um cerco. Estamos cercados. Estão atirando. Seguiram atirando até aqui na aldeia, fora da retomada, nas nossas casas. Estamos cercados. Sem chance de defesa”, diz uma indígena Kaiowá e Guarani ouvida enquanto o ataque ocorria e não identificada por razão de segurança.

No começo do último mês de outubro, os Kaiowá e Guarani haviam retomado uma área da Fazenda Cachoeira, sobreposta à TI e contígua à aldeia de Pyelito Kue, que desde 2015 ocupa 100 hectares da Fazenda Cambará – também sobreposta à TI delimitada com 41,5 mil hectares, em 2013.

No início do mês, a aldeia de Pyelito Kue já havia sido alvo de ataque dos pistoleiros. De acordo com os indígenas, os ataques foram realizados pelos mesmos homens ligados as fazendas citadas.

Os ataques ocorreram menos de 24 horas depois da publicação da portaria que instala o Grupo de Trabalho Técnico (GTT) interministerial para tratar, em um prazo de 180 dias, das demarcações no cone sul do Mato Grosso do Sul. 

Nota do Ministério dos Povos Indígenas 

O Ministério dos Povos Indígenas (MPI) manifesta profundo pesar pela morte do indígena Guarani Kaiowá na comunidade de Pyelito Kue, município de Iguatemi (MS), após ataques de pistoleiros, em contexto de recente retomada realizada nos dias anteriores. A equipe do Departamento de Mediação e Conciliação de Conflitos Fundiários Indígenas (DEMED/MPI) do MPI, juntamente com a Funai, atua na situação, acionou os órgãos de Segurança Pública responsáveis e acompanha as ações dos órgãos do Governo Federal.

É inaceitável que indígenas continuem perdendo suas vidas por defender seus territórios. A morte de mais um indígena Guarani Kaiowá acontece ao mesmo tempo em que o mundo discute e visualiza a importância dos povos indígenas para a mitigação climática debatida na COP30, infelizmente evidenciando que não existe trégua na perseguição aos corpos dos defensores do clima.

O MPI se solidariza com a família, amigos e com toda a comunidade Guarai Kaiowá.

Nota da Sejusp

A Sejusp esclarece que as Forças de Segurança do Estado deram apoio às forças federais no ocorrido neste domingo (16) no município de Iguatemi, que resultou na morte de um indígena e de um funcionário de uma propriedade rural na região. Outras duas pessoas estão hospitalizadas. Um indígena suspeito de ser o autor do crime, que também foi ferido, já foi detido e encaminhado pela Polícia Militar à policia federal. Por decisão judicial, a PM não fazia a segurança ostensiva na área.

 

Avanços

Educação pública de MS é reconhecida em honraria pelo Governo Federal

O secretário de Educação de MS, Hélio Daher, recebeu a Comenda da Ordem Nacional do Mérito Educativo, o prêmio mais alto concedido na área da educação no País

16/11/2025 13h45

Secretário recebeu o prêmio na última sexta-feira (14)

Secretário recebeu o prêmio na última sexta-feira (14) Divulgação/ASCOM

O esforço do governo de Mato Grosso do Sul para fortalecer a educação pública estadual foi oficialmente reconhecido em Brasília.

Na última sexta-feira (14), o Secretário de Educação do Estado, Hélio Daher, recebeu a Comenda da Ordem Nacional do Mérito Educativo, a mais alta honraria concedida pelo Brasil na área da educação. 

A cerimônia, que contou com a presença do presidente Lula, destacou as contribuições excepcionais de diferentes personalidades para o ensino no país. 

O reconhecimento reflete uma série de ações promovidas por Mato Grosso do Sul para melhorar a qualidade do ensino.

Entre essas iniciativas estão programas como MS Alfabetiza e MS Matemática, valorização salarial dos professores (com um dos maiores salários nacionais), expansão de infraestrutura tecnológica (laboratórios de ciências, robótica, lousas digitais) e investimentos em conectividade por meio de “infovias digitais”. 

Também foram realizados grandes investimentos em reformas escolares, que já atingem 80% da rede estadual, num total de cerca de R$ 1 bilhão. 

Segundo dados apresentados, 62% da rede estadual já oferece ensino em tempo integral. No ranking nacional de alfabetização, Mato Grosso do Sul ocupa a segunda posição em crescimento e 45% dos alunos do ensino médio estão matriculados em cursos profissionais. 

Além disso, 298 escolas da rede estadual têm sistema de videomonitoramento e botão de emergência, e a alimentação escolar soma 50 milhões de refeições por ano. 

Os investimentos também têm impactado positivamente os indicadores de desempenho: entre 2023 e 2024, a taxa de aprovação subiu de 90,22% para 92,75%, enquanto a reprovação caiu de 8,46% para 6,57%. Já a evasão escolar reduziu de 0,22% para 0,11%. 

Sobre a comenda

A Ordem Nacional do Mérito Educativo foi criada em 1955 e regulamentada em 2003 para homenagear pessoas nacionais e estrangeiras que têm prestado serviços relevantes à educação. A honraria tem cinco graus: Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro. 

Além de Hélio Daher, outras figuras de destaque nacional foram agraciadas nessa cerimônia, como Carmem Lúcia, Alexandre de Moraes, Marcelo Rubens Paiva e Simone Tebet. 

 A escolha dos homenageados é feita pelo Ministro da Educação e oficializada por decreto presidencial, após avaliação de um conselho da Ordem. 

A solenidade também faz parte das comemorações dos 95 anos do Ministério da Educação, que incluem atividades como uma corrida, caminhada e exposições históricas sobre a pasta. 


Para Hélio Daher, a comenda simboliza “o compromisso assumido por Mato Grosso do Sul com a aprendizagem, a equidade e a melhoria contínua da educação pública”. 

"Esta comenda simboliza o compromisso que Mato Grosso do Sul assumiu com a aprendizagem, a equidade e a melhoria contínua da Educação Pública. É um reconhecimento que compartilho com cada professor, gestor e servidor da nossa rede, que trabalha todos os dias para transformar realidades", destacou Daher.
 

