Operação prende traficantes que abasteciam elite de Dourados

GRUPO PARAMILITAR

Foram presos homens com treinamento em segurança militar privada e atuação em guerras, além de seguranças militares privados de embarcações contra piratas da Somália

Denominada "Magnus Dominus", a Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (30) uma das maiores operações dos últimos anos contra o narcotráfico na região de fronteira com o Paraguai. O alvo foi uma organização criminosa paramilitar que atuava no tráfico de drogas e armas entre o Brasil e o Paraguai, com atuação nas cidades de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero.

A Justiça Federal expediu 11 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão contra nove brasileiros, um italiano, um romeno e um grego, em complexa operação policial, com deflagração simultânea nos estados do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul.

A operação contou com mais de 100 Policiais Federais, das diversas delegacias envolvidas e ainda do Comando de Operações Táticas e da Coordenação de Aviação Operacional da Polícia Federal, com o objetivo de desmantelar grupo paramilitar.

De acordo com nota da PF, alguns de seus membros são especialistas em tática/operacional, com cursos nacionais e internacionais na área de segurança militar privada e atuação em guerras, além de seguranças militares privados de embarcações contra piratas da Somália, recrutados justamente pela sua experiência nesse tipo de serviço.

Durante as investigações, constatou-se que a organização criminosa detém grande poder bélico, com equipamentos de última geração como coletes balísticos, drones, óculos de visão noturna, granadas, e armamento de grosso calibre, a exemplo de fuzis .556, 762 e .50, este capaz de perfurar blindagens e abater aeronaves.

Para viabilizar o cumprimento simultâneo de medidas no Paraguai, foi implementada intensa cooperação policial direta com as autoridades paraguaias, contando também com a participação do Ministério Público Federal.

O nome da operação, Magnus Dominus – “o todo poderoso” em latim, faz alusão ao líder do grupo criminoso, o qual se auto intitulava como DOM, em referência a Dom Corleone, do clássico filme “O Poderoso Chefão”. O nome desse poderoso chefão não foi divulgado. A PF também não informou quantos mandados de prisão foram efetivamente cumpridos.

Foram apreendidas milhares de municões dos mais diferentes calivres, inclusive de fuzis, e dezenas de armas de grosso calibre. Além disso, os policiais encontraram granadas, silenciadores e coletes balísticos.