Choque intensifica operações contra motociclistas "arruaceiros"

O Batalhão de Choque da Polícia Militar tem intensificado as operações em resposta aos episódios de arruaça que ocorreram no dia 25 de dezembro em diversos pontos da cidade, com o objetivo de restaurar a ordem e garantir a segurança da população.

Durante o final de semana, as equipes do batalhão realizaram apreensões de motocicletas em áreas de alta incidência de desordem. No bairro Don Antônio, três veículos foram recolhidos por práticas ilegais, incluindo manobras perigosas que geram risco à segurança dos cidadãos. No Tijuca, outras duas motos foram apreendidas nas proximidades de locais conhecidos por comportamentos que ameaçam a ordem pública.

No dia 31 de dezembro, em outra ofensiva contra as arruaças, o Batalhão de Choque apreendeu mais 10 motocicletas em diferentes regiões da cidade, todas envolvidas em práticas irresponsáveis que comprometem a segurança no trânsito e a paz social.

O comando do Batalhão de Choque deixa claro que não haverá tolerância com aqueles que insistem em desrespeitar a lei e desestabilizar a ordem pública.

"A mensagem é direta: não há espaço para arruaceiros em Campo Grande. Quem desafiar a lei e a ordem será confrontado com a resposta firme do Choque", afirmou o subcomandante do Batalhão, major Anderson.

As operações de repressão às arruaças continuarão com o objetivo de coibir comportamentos irresponsáveis e garantir a tranquilidade da população. O Batalhão de Choque reforça que a segurança é uma responsabilidade compartilhada e orienta os cidadãos a denunciarem qualquer ato que ameace a paz social.

Arruaças "armadas"

No dia 27 de dezembro, o Batalhão de Choque da Polícia Militar foi acionado para intervir em uma aglomeração de motociclistas que realizavam manobras e provocavam "poluição sonora" no bairro Tiradentes, em Campo Grande. Durande a ação, um menor de idade foi detido e sete motocicletas irregulares foram apreendidas.

Questionado pelas autoridades policiais, o menor de idade, que havia, inclusive, tentado empreender fuga do local, confessou que o "rolê" foi planejado para "desafiar abordagens policiais".

Após a exposição das motivações dos "rolês", as ações do Choque foram intensificadas.

