Chuva alivia calor de 41°C em Mato Grosso do Sul

Chuva chegou para ‘abençoar’ todas as regiões de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (1°), após dias seguidos de muito calor e recorde anual de temperaturas.
A chuvarada aliviou o calor, reduziu as temperaturas, aumentou a umidade relativa do ar, melhorou a qualidade de respiração e deixou o clima úmido.
Em Campo Grande, a garoa começou às 23 horas de segunda-feira (31) e seguiu até as 7 horas desta terça-feira (1°).
Todas as regiões registraram pequenos acumulados de chuva. Confira:
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MUNICÍPIO
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ACUMULADO (mm)
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Ponta Porã
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27,8 mm
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Bela Vista
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25 mm
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Mundo Novo
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22,4 mm
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Itaquiraí
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11,6 mm
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Bataguassu
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28,8 mm
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Maracaju
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19 mm
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Nioaque
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20 mm
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Bonito
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10 mm
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Corumbá
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8,4 mm
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Aquidauana
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5,2 mm
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Dois Irmãos do Buriti
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3,2 mm
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Campo Grande
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10,2 mm
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Corguinho
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8,2 mm
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Rochedo
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6,8 mm
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Coxim
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4,2 mm
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Dourados
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17,2 mm
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Fátima do Sul
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20,8 mm
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Aral Moreira
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25,2 mm
Fonte: meteorologista Natálio Abrahão
O Inmet divulgou alerta amarelo de tempestade para Mato Grosso do Sul:
- Tempestade – alerta amarelo – perigo potencial: Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos
De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, massa de ar quente perdeu força e deu espaço a chegada de uma frente fria, que trouxe chuva para o Estado.
“Estamos sob a influência de um centro de alta pressão no sul de Goiás e Mato Grosso impedindo o avanço das frentes frias até Mato Grosso do Sul.. Isso é frequente no inverno mas não tão intenso como este ano.. Essas condições mudarão no meio da semana com uma nova frente fria que deve avançar mais e melhorar o atual cenário com chance de chuva e redução da temperatura”, explicou o meteorologista ao Correio do Estado.
Vale ressaltar que o tempo continuará quente, mas não tão quente. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as máximas devem variar entre 24°C e 32°C, nesta terça-feira (1°) em MS.
MUITO CALOR EM PLENO INVERNO
Mato Grosso do Sul registrou uma das maiores temperaturas do ano nos últimos dias. Sexta (28), sábado (29), domingo (30) e segunda-feira (31) foram dias de muito calor, altíssimas temperaturas, clima quente, tempo abafado, céu limpo, sol e baixa umidade relativa do ar.
De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS), vários municípios superaram os 40 nesta segunda-feira (31). Confira:
De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), o calor intenso se deve ao fenômeno El Niño, que atua de forma intensa no Estado no segundo semestre de 2026, o que poderia favorecer ondas de calor frequentes e intensas.
“As projeções apontam aumento progressivo da probabilidade de ocorrência de El Niño moderado a forte entre a primavera e o início do verão, o que poderá favorecer episódios de ondas de calor mais frequentes e intensas, além de potencializar períodos prolongados de temperaturas acima da média climatológica no Estado”, explicou o Cemtec-MS.
O inverno terminará em 22 de setembro, às 20h05min (horário de MS).