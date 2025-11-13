Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

TEMPORAL

Chuva de 41 milímetros causa mais estragos e derruba temperatura em 6°C

Após noite de temporal, chuva voltou à tarde e transbordou córregos e deixou motoristas ilhados

Naiara Camargo

Naiara Camargo

13/11/2025 - 16h25
Continue lendo...

Após temporais registrados na noite de quarta-feira (12), a chuva retornou na tarde desta quinta-feira (13) e causou mais estragos em Campo Grande.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 41,2 milímetros foram registrados em um intervalo de duas horas, entre 13h e 15h, na Capital. A temperatura caiu 6,5 , saindo de 27,9°C para 21,4°C.

A chuva vespertina alargou ruas, transformou avenidas em “rios”, transbordou córregos, deixou motoristas ilhados, derrubou árvores, causou pane em semáforos, abriu buracos em ciclovias e deixou moradores sem energia elétrica.

A avenida Rachid Neder, mais uma vez, se transformou em um rio de águas lamacentas. O Córrego Segredo transbordou e alagou a avenida Ernesto Geisel/Heráclito de Figueiredo. A rotatória da avenida Euler de Azevedo também foi tomada pela água. Vejas as fotos abaixo:

Alagamento na avenida Heráclito de Figueiredo. Foto: Gerson Oiveira
Pessoas ilhadas na rotatória da Rachid Neder. Foto: Gerson Oliveira
Alagamento do Córrego Segredo. Foto: Gerson Oliveira
Alagamento do Córrego Segredo. Foto: Gerson Oliveira
Alagamento da rotatória da Euler de Azevedo. Foto: Gerson Oliveira
Enxurrada "levou" a ciclovia da Mato Grosso, que ainda nem foi inaugurada. Foto: Gerson Oliveira

TEMPORAL

Temporal atingiu Campo Grande na noite de quarta-feira (12) e tarde de quinta-feira (13). De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS), 111,2 milímetros foram registrados nas últimas 24 horas, na Capital.

Chuvas, raios, relâmpagos, trovoadas, ventos, céu nublado, tempo instável, alta umidade relativa do ar e clima úmido caracterizam o tempo nesta quinta-feira (13).

A chuva forte causou diversos estragos pela cidade durante à noite, como:

Além da Capital, a chuva também chegou no interior. Veja o acumulado em cada município:

CUIDADOS

O tempo chuvoso requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira:

  • Em caso de chuva: não enfrentar pontos de alagamento ou enxurradas; procurar rotas alternativas no trânsito e dirigir devagar;
  • Em caso de raio: evitar locais abertos; não ficar debaixo de árvores; não ficar próximo a cercas de metal; ficar calçado e desligar eletroeletrônicos da tomada;
  • Em caso de granizo: deve-se tomar cuidado no deslocamento após chuva de granizo, pois o chão fica escorregadio.
  • Em caso de vendaval: permaneça em local abrigado; evite se abrigar debaixo de árvores.
 

A 1º JÁ FOI

Gabarito oficial do enem 2025 chega para aliviar (e Aumentar) a ansiedade dos milhões de candidatos

O alívio de saber o que passou se mistura à necessidade de manter o foco para o segundo e decisivo domingo de provas

13/11/2025 15h25

MS registra 57 mil inscritos para o Enem 2025

MS registra 57 mil inscritos para o Enem 2025 Divulgação

Continue Lendo...

A caneta já secou, o caderno de questões foi fechado e a primeira etapa da maratona do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 ficou para trás. Mas a verdadeira prova de fogo, a da ansiedade, só termina agora.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou o gabarito oficial do primeiro domingo de provas, marcando o fim de uma espera angustiante para milhões de candidatos.

Este ano, o Inep inovou ao separar a divulgação das respostas corretas em duas datas, uma para cada domingo de prova, um gesto que tenta gerenciar a montanha-russa emocional dos estudantes.

O momento da verdade: a coerência da TRI

Para o estudante, o gabarito é o primeiro vislumbre do futuro. É o momento de pegar a caneta e o caderno de questões e, com o coração na mão, conferir acerto por acerto.

No entanto, o jornalista sênior precisa alertar: o número de acertos não é a nota final. O Enem utiliza a complexa Teoria de Resposta ao Item (TRI), um método de correção que valoriza a coerência do desempenho do aluno.


"Se um candidato acerta as questões consideradas muito difíceis, mas erra as fáceis, o sistema detecta uma possível incoerência – ou seja, um 'chute' – e atribui uma nota menor. A TRI premia quem, de fato, demonstrou preparo consistente ao longo da prova."

É por isso que dois candidatos com o mesmo número de acertos podem ter notas finais completamente diferentes. A nota oficial, o veredito final que abrirá ou fechará as portas das universidades, só será revelada em janeiro de 2026.

O tema que tocou a alma: a redação e o envelhecimento

Enquanto a conferência das questões de múltipla escolha é um exercício de matemática e estatística, a Redação é a alma do exame. O tema deste ano, "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira", tocou em uma questão social profunda e urgente.

A escolha do tema ganhou um simbolismo ainda maior em 2025, ano em que o Enem registrou um aumento significativo no número de idosos inscritos: 17.192 participantes, um crescimento de 191% em relação a 2022.

A presença crescente da terceira idade no exame transforma a Redação em um diálogo intergeracional, onde a experiência de vida dos mais velhos se encontra com a capacidade de análise e proposta de intervenção dos mais jovens.

O próximo passo: foco no segundo dia

Com o gabarito do primeiro dia em mãos, a ansiedade se divide. O alívio de saber o que passou se mistura à necessidade de manter o foco para o segundo e decisivo domingo de provas.

Aos milhões de estudantes que agora fazem a conferência, o conselho é: use o gabarito como um termômetro, mas não como um juiz. O resultado final é uma jornada que ainda não terminou.

Confira o gabarito oficial do 1º dia de provas

PROVA VERDE

MS registra 57 mil inscritos para o Enem 2025

Baixe AQUI o caderno de questões da prova VERDE do 1º dia do Enem 2025

PROVA BRANCA

MS registra 57 mil inscritos para o Enem 2025

Baixe AQUI o caderno de questões da prova BRANCA do 1º dia do Enem 2025

PROVA AZUL

MS registra 57 mil inscritos para o Enem 2025

Baixe AQUI o caderno de questões da prova AZUL do 1º dia do Enem 2025

PROVA AMARELA

MS registra 57 mil inscritos para o Enem 2025

Baixe AQUI o caderno de questões da prova AMARELA do 1º dia do Enem 2025

Apreensão

Peixaria é flagrada com 5 toneladas de tilápia sem licença em Campo Grande

Durante fiscalização nesta quarta-feira (12), a carga de pescado foi localizada atrás de embalagens, e o motorista não apresentou a documentação

13/11/2025 15h15

O pescado foi localizado atrás da carga de embalagens

O pescado foi localizado atrás da carga de embalagens Divulgação PCMS

Continue Lendo...

A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon) apreendeu aproximadamente cinco toneladas de pescado que seriam reembaladas com informações falsas em um estabelecimento localizado na Rua Rui Barbosa, no bairro Jardim Santa Dorotheia, em Campo Grande.

A ação, realizada em conjunto com fiscais da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), vistoriou na quarta-feira (12) um caminhão-baúno posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na saída para Dourados. O destino, segundo contou o motorista, seria a Peixaria Matias.

Conforme informações da Decon, os fiscais verificaram que o caminhão transportava embalagens e pescados de forma ilegal, aproximadamente cinco toneladas de tilápias acondicionadas em embalagens transparentes.

Essas embalagens não possuíam nenhuma informação técnica, como data de fabricação, validade ou origem, o que está em desacordo com as exigências legais.

“Esse processo é realizado da seguinte forma: como a carga de pescado foi comprada de outro estado, no caso, o Paraná, e esse fornecedor possui apenas o SIM, ele não poderia vender para Mato Grosso do Sul. Por essa razão, toda a carga foi remetida sem rotulagem; o único documento encaminhado foi a nota fiscal"explicou o delegado Wilton Vilas Boas e completou:

"Desse modo, ao chegar à peixaria, muito provavelmente ele inseriria os dados do estabelecimento, bem como outras informações, e venderia normalmente no município de Campo Grande, já que a peixaria possui o SIM. Há, contudo, informações de que ele também estaria vendendo fora de Campo Grande, o que é vedado. Digo isso porque a Iagro informou que já houve uma fiscalização anterior, quando uma carga da peixaria foi encaminhada ao município de Corumbá”.

Vistoria no estabelecimento

Após o motorista do caminhão, identificado como I.J.S., confirmar o estabelecimento onde a carga seria entregue, a equipe esteve no local.

O policial que atendeu à ocorrência relatou que, ao entrevistar um funcionário da peixaria, ele contou que, quando as mercadorias chegam sem nenhum tipo de rótulo ou informação, recebem embalagem no local, inserindo o rótulo com o nome do estabelecimento comercial, que, segundo o despacho, conteria as informações necessárias para “esquentar” as mercadorias (falsificar), e em seguida são colocadas à venda.

Durante a fiscalização, a responsável técnica veterinária apresentou notas fiscais das mercadorias que estavam no interior da peixaria, guardadas na câmara fria.

Ao ser questionada sobre o pescado que estava chegando, a veterinária respondeu que já havia orientado o empresário sobre a proibição desse tipo de manuseio e apresentou um documento com essa informação.

O pescado foi localizado atrás da carga de embalagensO pescado foi localizado atrás da carga de embalagens / Divulgação PCMS

Carregamento no Paraná

O investigador entrou em contato com a empresa de embalagens, localizada na cidade de Toledo (PR), e, em conversa com o gerente, ouviu que, quando o motorista do caminhão foi carregar as embalagens, os pescados já estavam no interior do veículo.

Por isso, a investigação segue a linha de que o motorista teria agido dessa forma em uma suposta tentativa de esconder a carga de peixes e, assim, dificultar a fiscalização.

Inconsistência nas notas

O fiscal da Iagro, médico-veterinário, afirmou que o motorista apresentou apenas notas fiscais referentes às embalagens que estavam no caminhão e, ao conferir a carga, constatou a presença do pescado.

Ao pedir a licença do peixe, verificou que havia apenas o registro do Serviço de Inspeção Municipal (SIM). Dessa forma, a empresa não possui autorização para comercializar a carga em outro município ou estado.

Para realizar esse tipo de comercialização, a empresa deveria possuir habilitação no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI).

A retirada dos pescados que estavam alocados nos fundos do caminhão só foi possível após a remoção de todas as embalagens, cerca de 3.258 quilos.

Falta de rotulagem

Devido à falta de informações nos rótulos que garantem a certificação do produto, assim como data de fabricação e validade, a carga de peixe foi considerada imprópria para consumo, conforme prevê a legislação.

Com isso, os produtos foram apreendidos, cinco toneladas e sessenta quilos, e posteriormente descartados e destruídos.

"Isso fere vários princípios contidos no Código do Consumidor, como a boa-fé, transparência e o direito de informação, pois, se o consumidor soubesse de tudo isso, não compraria e, mesmo que comprasse e aceitasse tal prática, como tal conduta coloca em risco a vida e a integridade física, pois estão relacionadas a saúde pública, estes são direitos indisponíveis e o Estado deve intervir", explicou o delegado.

Irregularidade anterior

Ainda conforme a Iagro, essa não é a primeira vez que o estabelecimento é flagrado realizando transporte irregular sem a devida certificação.

Mesmo possuindo apenas o registro SIM, o local já havia sido abordado por realizar transporte sem certificação, que seria comercializado no município de Corumbá, conforme aponta o Laudo de Avaliação Técnica Pericial de julho de 2025.

Venda de "produtos falsos"

Além disso, foi verificada a comercialização de mel na peixaria sem o registro do SIM. Um alerta sanitário foi emitido informando que o produto apresentava rotulagem falsa.

“Tendo em vista a falsificação do selo de inspeção, o SIM realizou a apreensão do mel que estava exposto na prateleira”, diz o despacho de indiciamento.

A reportagem esteve no estabelecimento e entrou em contato com o proprietário, que, até o fechamento da matéria, não retornou. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

