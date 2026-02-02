Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Previsão

Chuvas intensas colocam MS em alerta vermelho para volumes acumulados

Em Corguinho, chegou a chover 162,8 milímetros em 24 horas

Karina Varjão

Karina Varjão

02/02/2026 - 16h15
Os grandes volumes de chuva que atingiram Mato Grosso do Sul nas últimas 24 horas deixaram o Estado em alerta vermelho para acumulados de chuva. 

O aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para o risco de alagamentos e transbordamentos de rios, além de chance de deslizamentos de encostas. 

Isso por causa dos volumes de chuva que caíram desde o final da tarde deste domingo até o início da manhã de hoje (2). 

Os maiores acumulados foram observados na cidade de Corguinho, na região da Fazenda Monte Alegre, onde chegou a 162,8 milímetros. Porto Murtinho, que chegou a 100,2 milímetros. 

Na Capital, o acumulado registrado foi de 80,8 milímetros até às 8 horas da manhã desta segunda. De acordo com o Inmet, até às 16 horas, o volume já chegou a 11,3 milímetros e a previsão é de que as chuvas só parem depois de domingo. 

Grandes volumes também foram observados em Miranda (63 mm), Cassilândia (53 mm), Corumbá (48,8 mm), São Gabriel do Oeste (47,2 mm), Paraíso das Águas (40,4mm) e Bataguassu (39,6 mm), de acordo com o Centro de Monitoramento de Clima e Tempo em Mato Grosso do Sul (Cemtec). 

O alerta de grande perigo vai até às 23h59 desta segunda. Além deste, o Estado também está sob aviso para tempestades, aviso que encobre todos os 79 municípios. 

O aviso de grau laranja (perigo) é válido até o dia o final da quarta-feira (04), com risco de grandes volumes de chuva e ventos intensos, podendo chegar a 100 km/h, além de queda de granizo. 

Na Capital, as temperaturas devem variar entre mínimas de 22ºC e máximas que não ultrapassam os 27ºC. O dia já amanheceu chuvoso em alguns pontos, como na região dos bairros Vilas Boas, Tiradentes e Rita Vieira, mas são esperadas pancadas de chuvas ao longo de todo o dia. 

Na região Leste do Estado, em Três Lagoas e região, as máximas podem chegar a 32ºC, acompanhadas de tempestades e rajadas de vento. 

As temperaturas altas também são esperadas em Corumbá, podendo chegar a 35ºC e mínimas de 26ºC. 

Em Dourados até a região Sul, as mínimas chegam a 21ºC e, em Ponta Porã, as temperaturas não ultrapassam os 27ºC. 

CUIDADOS

O tempo chuvoso requer cuidados aos sul-mato-grossenses, como:

  • Em caso de chuva: não enfrentar pontos de alagamento ou enxurradas; procurar rotas alternativas no trânsito e dirigir devagar;
  • Em caso de raio: evitar locais abertos; não ficar debaixo de árvores; não ficar próximo a cercas de metal; ficar calçado e desligar eletroeletrônicos da tomada;
  • Em caso de granizo: deve-se tomar cuidado no deslocamento após chuva de granizo, pois o chão fica escorregadio.
  • Em caso de vendaval: permaneça em local abrigado; evite se abrigar debaixo de árvores.

parquímetro

Projeto para retomar o estacionamento rotativo na Capital pode sofrer novas alterações

Para a prefeita Adriane Lopes, o projeto apresentado não atraiu interessados

02/02/2026 15h15

Parquímetro está desativado desde 2023 em Campo Grande

Parquímetro está desativado desde 2023 em Campo Grande FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

A prefeita Adriane Lopes (PP) afirmou em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (02) que o projeto para volta do estacionamento rotativo em Campo Grande está estagnado e pode voltar à estaca zero. 

Segundo ela, o projeto pode sofrer novas alterações, a fim de atrair novos interessados, já que as propostas da Prefeitura não agradaram o mercado. 

“Nós vamos conversar com a Câmara de Vereadores e, se for necessário, mudarmos o projeto, porque os prazos foram alterados no ano retrasado e a proposta que foi feita desinteressou o mercado. Então, vamos ter que reestudar para que haja interesse e para que o serviço volte à cidade”, afirmou a prefeita. 

O projeto que autoriza a prefeitura a proceder à concessão, por meio de outorga onerosa, a exploração do Sistema de Estacionamento Rotativo (SER) foi aprovado e sancionado em 2024.

A partir da sanção, foi iniciado o processo de estudo técnico para a abertura do edital de concessão.

No mês de agosto do ano passado, Adriane Lopes havia informado que o projeto estava em fase final, na fase de conclusão, mas não especificou datas. 

Concessão 

Como reportado a tempos pelo Correio do Estado, a concessão para a exploração e prestação dos serviços de estacionamento rotativo terá o prazo de 12 anos a partir da assinatura do contrato, podendo ser renovado pelo mesmo período.

Em novembro de 2025, em publicação no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), um novo Decreto Municipal trouxe alterações no projeto de implantação do Sistema de Estacionamento Rotativo (SER). 

Entre as mudanças, o valor da tarifa foi a mais expressiva, passando de R$ 2,75 por hora, valor cobrado há três anos quando o sistema estava em funcionamento, para R$ 5, valor próximo ao cobrado por estacionamento particulares na região central da cidade. 

Também foi alterado o número de vagas, passando a ser de 3 mil no prazo de 12 meses, devendo expandir gradualmente até chegar às 6,2 mil previstas no sexto ano do contrato. 

De acordo com o decreto, a concessionária devolverá mensalmente 80% dos valores arrecadados à Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e 20% à Agereg.

O texto também deixa claro que a Prefeitura não será responsável por furtos, danos ou acidentes ocorridos nas áreas de estacionamento.

Moto-táxi e táxi terão vagas exclusivas isentas de pagamento, e cada quadra deverá oferecer espaço específico para motocicletas. 

O decreto estabelece que o tempo mínimo de permanência será de 15 minutos e o máximo de 2 horas, sem possibilidade de prorrogação. Todo o controle será feito por leitores automáticos de placas (OCR), e as ativações deverão ser feitas por aplicativo ou pontos de venda.

O estacionamento funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h. Fora desse horário, além de domingos e feriados, o uso é livre.

Vale lembrar que essas mudanças dependem de licitação para escolher a empresa responsável pelo serviço. 

Fim do parquímetro

O estacionamento rotativo no Centro de Campo Grande foi desativado em março de 2022, após a Prefeitura de Campo Grande não renovar o contrato com a empresa Metropark, conhecida pelo nome fantasia de Flexpark, que fazia a operação das vagas na região.

A empresa ficou 20 anos responsável pelo serviço na Capital.

Na época em que foi suspenso, 2.458 vagas eram oferecidas, localizadas entre as avenidas Fernando Corrêa da Costa, Mato Grosso, Calógeras e a Rua Padre João Crippa.


 

Cidades

Delegacia das Moreninhas desativa celas de custódia

Policiais seguem atendendo 24h para registros de boletim de ocorrência

02/02/2026 14h30

Divulgação/Sejusp

Continue Lendo...

O 4º Distrito Policial de Campo Grande, localizado na região das Moreninhas, desativou na manhã desta segunda-feira (2) as celas de custódia da Delegacia.

A atenção do efetivo policial, que antes era dividida entre investigação, atendimento ao público e atendimento às demandas dos detentos, agora passa a ser 100% dedicada à resolução de crimes e ao atendimento qualificado à população. A guarda de detentos, por sua vez, agora recai integralmente sobre o sistema penal adequado.

“Este é um divisor de águas para a 4ª DP. Ganha o policial, que volta a exercer sua função constitucional de investigação, e ganha o cidadão, que encontrará uma delegacia mais ágil, com atendimento célere e foco total na resolução de conflitos”, destaca a Delegacia-Geral.

Dignidade

A medida também atende a preceitos fundamentais de Direitos Humanos, já que as delegacias de polícia não possuem infraestrutura para custódia prolongada, sendo projetadas apenas para detenções temporárias de flagrante.

Com a transferência definitiva para presídios, os detentos terão seus direitos resguardados em locais que oferecem:

  • Espaço físico adequado conforme a Lei de Execução Penal;
  • Assistência médica e jurídica contínua;
  • Condições sanitárias e de ressocialização apropriadas.

Serviço

O 4º Distrito Policial de Campo Grande segue com atendimento ao público 24h para registros de ocorrências, agora com foco exclusivo em segurança e investigação.

