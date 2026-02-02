Chuvas intensas colocam MS em alerta vermelho para volumes acumulados

Os grandes volumes de chuva que atingiram Mato Grosso do Sul nas últimas 24 horas deixaram o Estado em alerta vermelho para acumulados de chuva.
O aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para o risco de alagamentos e transbordamentos de rios, além de chance de deslizamentos de encostas.
Isso por causa dos volumes de chuva que caíram desde o final da tarde deste domingo até o início da manhã de hoje (2).
Os maiores acumulados foram observados na cidade de Corguinho, na região da Fazenda Monte Alegre, onde chegou a 162,8 milímetros. Porto Murtinho, que chegou a 100,2 milímetros.
Na Capital, o acumulado registrado foi de 80,8 milímetros até às 8 horas da manhã desta segunda. De acordo com o Inmet, até às 16 horas, o volume já chegou a 11,3 milímetros e a previsão é de que as chuvas só parem depois de domingo.
Grandes volumes também foram observados em Miranda (63 mm), Cassilândia (53 mm), Corumbá (48,8 mm), São Gabriel do Oeste (47,2 mm), Paraíso das Águas (40,4mm) e Bataguassu (39,6 mm), de acordo com o Centro de Monitoramento de Clima e Tempo em Mato Grosso do Sul (Cemtec).
O alerta de grande perigo vai até às 23h59 desta segunda. Além deste, o Estado também está sob aviso para tempestades, aviso que encobre todos os 79 municípios.
O aviso de grau laranja (perigo) é válido até o dia o final da quarta-feira (04), com risco de grandes volumes de chuva e ventos intensos, podendo chegar a 100 km/h, além de queda de granizo.
Na Capital, as temperaturas devem variar entre mínimas de 22ºC e máximas que não ultrapassam os 27ºC. O dia já amanheceu chuvoso em alguns pontos, como na região dos bairros Vilas Boas, Tiradentes e Rita Vieira, mas são esperadas pancadas de chuvas ao longo de todo o dia.
Na região Leste do Estado, em Três Lagoas e região, as máximas podem chegar a 32ºC, acompanhadas de tempestades e rajadas de vento.
As temperaturas altas também são esperadas em Corumbá, podendo chegar a 35ºC e mínimas de 26ºC.
Em Dourados até a região Sul, as mínimas chegam a 21ºC e, em Ponta Porã, as temperaturas não ultrapassam os 27ºC.
CUIDADOS
O tempo chuvoso requer cuidados aos sul-mato-grossenses, como:
- Em caso de chuva: não enfrentar pontos de alagamento ou enxurradas; procurar rotas alternativas no trânsito e dirigir devagar;
- Em caso de raio: evitar locais abertos; não ficar debaixo de árvores; não ficar próximo a cercas de metal; ficar calçado e desligar eletroeletrônicos da tomada;
- Em caso de granizo: deve-se tomar cuidado no deslocamento após chuva de granizo, pois o chão fica escorregadio.
- Em caso de vendaval: permaneça em local abrigado; evite se abrigar debaixo de árvores.