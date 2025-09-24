Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

SEGURANÇA

Cinco acidentes são registrados por dia em rodovias de Mato Grosso do Sul

Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar Rodoviária, o Estado teve 175 mortes em estradas este ano

Felipe Machado

24/09/2025 - 08h00
As rodovias estaduais e federais que cortam Mato Grosso do Sul já registraram cerca de 1,5 mil acidentes em quase 10 meses este ano, uma média de cinco acidentes por dia. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), enviados ao Correio do Estado.

De janeiro a agosto deste ano, as rodovias federais de Mato Grosso do Sul (BR-060, BR-158, BR-163, BR-262, BR-267, BR-376 e BR-487) somaram 1.090 acidentes, dos quais 320 foram graves e 91 foram com mortes. Além disso, 99 pessoas morreram e 1.140 ficaram feridas.

“As principais causas dos sinistros estão ligadas principalmente à falta de reação, ou reação tardia, por parte do condutor, o que, muitas vezes, está relacionado à falha humana, como em casos de falta de atenção ou de desrespeito às leis de trânsito, como excesso de velocidade, dirigir sob efeito de álcool ou drogas, uso de celular e outras atitudes perigosas”, explica a PRF ao Correio do Estado.

Entre janeiro e agosto de 2024, foram registrados 1.201 sinistros com 109 mortes, o que representa uma redução de cerca de 9,2% nos sinistros de trânsito, e de 9,1% dos óbitos, em comparação com os dados deste ano.

No detalhamento enviado à reportagem, a BR-163 e a BR-262 foram as que apresentaram números mais preocupantes em ambos os anos. Este ano, elas apresentaram 32 mortes (em 516 acidentes) e 28 óbitos (em 197 acidentes), respectivamente. No ano passado, elas somaram 70 óbitos (46, na BR-163, e 24, na BR-262), além de mais de 800 acidentes.

ESTADUAIS

De acordo com números fornecidos pela PMRv, do dia 1º de janeiro a 18 de setembro deste ano, aconteceram 393 acidentes em rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul, 67 foram fatais, e 76 pessoas morreram.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, 2025 apresenta uma queda no número de acidentes, já que 2024 registrou 471 colisões, dos quais 69 foram fatais. Porém, o número de mortes este ano já está pior, visto que 75 pessoas perderam a vida nas rodovias estaduais no ano passado, uma a menos que neste ano.

Conforme a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), a rede rodoviária estadual de Mato Grosso do Sul é composta por 145 rodovias estaduais, com extensão total de 15.215,1 km, sendo 1.557,0 km de rodovias planejadas, 5.256,2 km de rodovias pavimentadas e 8.360,3 km de rodovias não pavimentadas.

Inclusive, a MS-156, que compreende os municípios de Amambai, Caarapó e Dourados, aparece em primeiro lugar como a mais perigosa do Estado, com oito mortes, seguida pela MS-162 (Sidrolândia a Maracaju) e a MS-112 (entroncamento com a BR-158, em Três Lagoas, até o entroncamento com a mesma rodovia federal, em Cassilândia), com cinco e quatro óbitos, respectivamente.

VICE PREOCUPADO

Na semana passada, durante a abertura da Semana Nacional de Trânsito, o vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, alertou sobre o alto índice de acidentes nos últimos meses, principalmente aqueles que envolvem motociclistas.

“São famílias que perdem seus pais, seus filhos, pessoas jovens e mutiladas para a vida toda. É uma força de trabalho extremamente importante, preciosa, porque ela é perdida diariamente, a cada duas horas, acontece um acidente com motociclista. Cerca de 83% dos acidentes que nós temos no Estado são de motociclistas. Então, essa conscientização é muito importante”, disse o vice-governador.

Barbosinha também falou que a alta taxa de acidentes impacta diretamente nos serviços prestados pela Santa Casa, que, segundo ele, não consegue realizar as cirurgias eletivas, procedimento cirúrgico não urgente, que pode ser agendado e programado com antecedência para corrigir uma condição médica específica, por causa dos feridos que chegam a todo instante no hospital.

“É um impacto muito grande para a saúde. Por exemplo, a Santa Casa não consegue fazer as cirurgias chamadas eletivas, porque marca a cirurgia e, quando vai realizá-la, chega um mutilado de trânsito, principalmente motociclistas, e aquela cirurgia é suspensa. Então, acho que as pessoas precisam tomar consciência de que é necessário um trânsito mais humano”, explica.

A fim de melhorar as condições das estradas do Estado, o vice-governador também disse que há um grande pacote de concessões das rodovias, nos quais envolvem pavimentação e restauração das mesmas. 

Como exemplo, ele cita a BR-163, que tem a previsão de contar com mais 147 quilômetros de faixas adicionais e 203 km de duplicação, como reportado pelo Correio do Estado em julho.

O contrato com a antiga CCR, a Motiva Pantanal, está em andamento e as obras já tiveram início.
orém, além da BR-163, há também a concessão da Rota da Celulose, composta por trechos de cinco rodovias que totalizam 870 km de melhorias. Este contrato deve ser assinado até o fim de outubro.

*SAIBA

Último acidente com morte no Estado

Na segunda-feira, Valdinei Ferreira das Neves, de 49 anos, morreu esmagado ao colidir de frente com um caminhão carregado de agrotóxicos, em Dourados, na BR-163.

ACIDENTE NO PANTANAL (MS)

Cineasta morto em queda de avião dirigiu série sobre tragédia da Chapecoense

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz dirigiu diversas séries e documentários ao longo de sua carreira como cineasta e documentarista

24/09/2025 10h05

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, cineasta brasileiro que faleceu em tragédia aérea

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, cineasta brasileiro que faleceu em tragédia aérea DIVULGAÇÃO

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, morto em queda de avião na noite desta terça-feira (23) no Pantanal de Mato Grosso do Sul, era um renomado cineasta e documentarista brasileiro.

De acordo com a Academia Brasileira de Cinema, ele dirigiu diversas séries e documentários. Confira:

  • “Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia”, para WBD/HBO, indicado ao Emmy Internacional. A obra conta detalhes e testemunhos de sobreviventes e familiares das vítimas dos jogadores do time de futebol da Chapecoense (SC), que morreram em acidente aéreo (voo 2933 da LaMia), em 29 de novembro de 2016, na montanha Cerro El Gordo (2.600m de altitude), região de Medelin, na Colômbia. Após derrota contra o Palmeiras no Allianz Parque (SP), os jogadores saíram de São Paulo em 28 de novembro de 2016 com destino a Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, em um voo da companhia aérea Boliviana de Aviación. Em seguida, pegaram outro avião, da LaMia, até Medelin, momento em que aconteceu a tragédia aérea.

  • “To Win or To Win”, sobre o Al Nassr FC, para MBC/Shahid, maior grupo de mídia árabe

  • “All or Nothing: Seleção Brasileira de Futebol” (5×52′), primeiro projeto de não ficção da Amazon Prime Video no Brasil pela Big Bonsai e Pitch Productions, onde assina o Episódio 4 e a segunda unidade e a direção da série “Cine Terror” (13×26′) para o canal Prime Box Brazil

  • “O Incêndio do Museu Nacional” foi um documentário para a National Geographic Channel

  • série “Explorer Investigation”

  • duas temporadas da série “Mundo Selvagem”

  • série “Histórias Extraordinárias”

  • Produziu e dirigiu o documentário ”Paisagem Concreta”, pela Olé Produções, sobre o arquiteto Alvaro Siza e sua relação com o Brasil

  • Fez a direção geral da série “Algo no Espaço”, sobre artistas e escultores contemporâneos brasileiros

  • diretor do documentário “Miller & Fried – As Origens do País do Futebol” (70′) em coprodução com Globo Filmes, exibido nos cinemas de São Paulo e Rio de Janeiro e em horário nobre na Globonews

  • série “Tesouros do Tapajós”, gravada na floresta Amazônica

  • documentário “Barbeiros”

  • documentário “Samba de Quadra”

  • documentário “O Pai do Gol”

  • curta-metragem ficção “Tempo da Navalha”

  • produziu o documentário ”As Primeiras”

  • produziu o documentário ”Um Par pra Chamar de Meu“

  • produziu o documentário ”Outro Rolê”

  • produziu o documentário “Alma em Madeira”

  • produziu o documentário “Tudo é Projeto”

A Olé Produções, a qual Luiz fazia parte, emitiu nota de pesar pelo falecimento do profissional.

"A Olé Produções confirma, com imensa tristeza, o acidente ocorrido por volta das 18h30min, da última terça-feira, em Aquidauana/MS, no qual faleceram seu sócio e documentarista Luiz Ferraz, o diretor de fotografiaRubens Crispim Junior, o professor Kongjian Yu da Universidade de Pequim e o piloto Marcelo Pereira de Barros. A família lamenta profundamente o ocorrido e agradece as inúmeras mensagens de carinho e solidariedade recebidas neste momento de dor".

ACIDENTE AÉREO

Avião de pequeno porte caiu e explodiu, na noite desta terça-feira (23), na região da Fazenda Barra Mansa, Pantanal sul-mato-grossense, em Aquidauana, município localizado a 141 quilômetros de Campo Grande.

A novela “Pantanal”, da Rede Globo, foi gravada neste local. Esta é a segunda queda de avião de pequeno porte em menos de uma semana em Mato Grosso do Sul.

Quatro pessoas estavam a bordo e todas morreram na hora. Os corpos foram carbonizados devido à explosão.

As vítimas são Marcelo Pereira de Barros (piloto), Kongjian Yu (arquiteto renomado mundialmente), Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz (cineasta/documentarista) e Rubens Crispim Junior (diretor/fotógrafo).

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o avião Cessna, prefixo PT-BAN, fabricado em 1958, não estava habilitado para fazer o serviço de táxi aéreo e nem voo noturno.

TRAGÉDIA

Avião que caiu no Pantanal tinha histórico de irregularidades

Ele chegou a ser apreendido em 2019 por conta do uso de peças supostamente adulteradas em falta de certificação

24/09/2025 10h03

Avião no qual estavas as quatro pessoas caiu e explodiu na sequência. As vítimas ficaram carbonizadas e serão identificadas por exame de DNA

Avião no qual estavas as quatro pessoas caiu e explodiu na sequência. As vítimas ficaram carbonizadas e serão identificadas por exame de DNA

O avião no qual estavam o piloto e mais três ocupantes e que explodiu após cair na fazenda Barra Mansa, a cerca de 100 quilômetros da área urbana de Aquidauana nesta terça-feira (23), tinha um longo histórico de irregularidades, conforme revelam investigações do setor de Operações Aéreas do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), departamento da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

O Cessna, conforme revela o site A Princezinha, de Aquidauana, á havia sido apreendido em 2019, durante a Operação Ícaro, na pista de pouso de Aquidauana. Na época, exames periciais teriam atestado que plaquetas de identificação estavam adulteradas e que o avião operava com certificado de aeronavegabilidade cancelado. 

Depois de apreendido, o avião ficou sob os cuidados do DRACCO por três anos e foi devolvido ao piloto Marcelo Pantaneiro, como é conhecido, em 2022. O piloto e proprietário do avião é um dos mortos no acidente. 

A operação Ícaro descobriu uma série de irregularidades na manutenção de aeronaves de pequeno porte em Mato Grosso do Sul. No final de março de 2016, por exemplo, foram interditadas 46 aeronaves (a maioria de categoria agrícola) e suspensos dois mecânicos de manutenção.

Além disso, uma oficina clandestina de manutenção foi fechada e foram apreendidas diversas peças aeronáuticas em cumprimento a mandado de busca e apreensão.

As suspensões das aeronaves e mecânicos foram cautelares. As aeronaves só poderiam ser liberadas após comprovação da procedência das peças utilizadas, bem como de manutenção realizada em oficinas homologadas.

Os mecânicos que estavam trabalhando fora dos limites foram suspensos. Outras fases desta mesma operação ocorreram em anos seguintes e em uma delas foi apreendido avião envolvido na tragédia desta terça-feira. 

Atualmente, a aeronave não tinha autorização para serviço de táxi aéreo, segundo a ANAC,  mas mesmo assim estava a serviço da equipe de documentaristas. Além do piloto, morreram o arquiteto chinês Kongjian Yu, um dos mais renomados arquitetos do mundo, o documentarista Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e o fotógrafo Rubens Crispim Júnior.

VÍTIMAS

Marcelo Pereira de Barros: paulista, piloto e proprietário da aeronave, apaixonado pela região do Pantanal. Deixa dois filhos, Hugo e Gael.


kongjian Yu: professor da Universidade de Pequim e considerado um dos maiores arquitetos do mundo. Doutor pela Universidade de Harvard e consultor do governo chinês.

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz: documentarista e diretor de produções renomadas, incluindo “Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia” e a série To Win or To Win para MBC/Shahid. Atua na Olé Produções desde 2007.

Rubens Crispim Júnior: diretor de fotografia e dono da produtora audiovisual Poseidos, formado em artes plásticas pela ECA-USP. Participou de festivais internacionais, incluindo o Short Film Corner no Festival de Cannes.

A QUEDA

O avião caiu por volta das 18 horas desta terça-feira, explodindo ao tocar o solo. Bombeiros de Aquidauana leraram cerca de nove horas para resgatar os corpos, que inicialmente foram levados para a cidade de Aquidauana. 

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o CENIPA foi acionado para realizar a investigação. Técnicos especializados estão coletando dados, preservando elementos e analisando os danos para determinar os fatores que contribuíram para o acidente. 

O DRACCO emitiu nota na manhã desta quarta-feira informando que "as informações referentes aos trabalhos periciais e investigativos serão comunicados à imprensa de forma oficial e oportuna, após a finalização das diligências necessárias".

A nota não fez referências à apreesão da aeronave que havia sido feita em 2019 nem detalhou os motivos pelos quais ela foi devolvida aos proprietários anos depois. 

SEGUNDO CASO

A tragédia desta terça-feira ocorreu oito dias depois do acidente que no dia 16 resultou na morte do  pecuarista e médico Ramiro Pereira de Matos, de 67 anos. O médico pilotava sua própria aeronave, que saiu de Araçatuba e caiu próximo da divisa de Mato Grosso do Sul com Mato Grosso, no Pantanal.
 

