Santa Casa: setor de ortopedia e traumatologia realizou 23,4 mil operações em 2022

TRÁFICO

Droga estava escondida em encomenda remetida da Capital, e foi postada na Agência Coronel Antonino

Cocaína foi identificada em encomenda no centro de triagem dos Correios Gerson Oliveira

A Polícia Federal abriu inquérito para investigar o envio de cocaína de Campo Grande para o Reino Unido.

Uma embalagem com aproximadamente 452,7 gramas de cocaína foi despachada da Capital de Mato Grosso do Sul para Londres a partir da agência dos Correios Coronel Antonino, na Capital sul-mato-grossense.

Os policiais federais agora tentam descobrir se o nome que aparece no remetente é verdadeiro.

A mulher que despachou a encomenda para a capital inglesa está identificada como L.S.C., supostamente moradora no Bairro Estrela D'Alva. Ela, no entanto, redigiu como "Estrela Dauba" o nome do bairro na encomenda.

A Polícia Federal só identificou o entorpecente porque o mesmo foi retido pela Receita Federal, na triagem dos Correios.

A encomenda seria despachada por via aérea para a Inglaterra. O destinatário da encomenda, aparentemente, também seria brasileiro: um homem identificado com as iniciais N.V.F, residente em Cameiereal, em Londres, no Reino Unido.

A droga estava escondida em uma embalagem que aparentava ser uma máscara facial.

Na investigação prévia feita pela PF, já se descobriu uma possível conexão dos traficantes com a cidade de Corumbá. Uma das hipóteses é de que o entorpecente tenha entrado no Brasil pela fronteira com a Bolívia.

O despacho de drogas via encomendas dos Correios tem se tornado cada vez mais comum. Só no ano passado, foram mais de 20 ocorrências do tipo em Campo Grande.

A maioria das encomendas remetidas da Capital, porém, são de maconha e tem como destino outras cidades dentro do território brasileiro.

