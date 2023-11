O governo do Estado anunciou, na segunda-feira, a abertura de 25.421 vagas para Ensino Fundamental na Rede Estadual de Ensino (REE), das quais 6,7 mil são para Campo Grande, ou seja, 26,3% do total. Com essas vagas, o município projeta conseguir zerar a fila para escolas municipais de Educação Infantil (Emeis), as antigas creches.

Atualmente, existe um deficit de cerca de 8,7 mil vagas nas Emeis de Campo Grande. A prefeita da Capital, Adriane Lopes (PP), informou ao Correio do Estado que a ideia é aproveitar essa ajuda do governo do Estado para que a prefeitura consiga abrir vagas suficientes para todos essas crianças que estão na fila por uma vaga em Emei.

Conforme a Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande (Semed), este ano, a Emei da Vila Popular deve ser concluída e entregue, além disso, as obras de outras quatro Emeis já foram retomadas, nos bairros Jardim Inápolis, São Conrado, Oliveira III e Talismã.

"A retomada de obras demonstra o compromisso com a educação, aumentando o número de vagas na Reme [Rede Municipal de Ensino]", declarou a prefeitura, em nota.

No caso do Ensino Fundamental, a abertura dessas vagas por parte do governo do Estado se dará já no próximo ano letivo, e a pré-matrícula já pode ser feita na REE, que ao todo ofertará 205.460 vagas no Estado.

O período de pré-matrícula se estenderá até o dia 4 de janeiro de 2024, tanto para novos alunos quanto para estudantes já matriculados nas escolas estaduais.

A lista dos estudantes designados para as escolas será divulgada no dia 7 de janeiro, quando os pais deverão confirmar a matrícula na escola selecionada. O ano letivo de 2024 tem previsão de início na segunda semana de fevereiro.

O objetivo desta medida é justamente ajudar a desafogar os municípios para que eles consigam oferecer um número maior de vagas na Educação Infantil, que é um dos problemas em vários municípios, não só em Mato Grosso do Sul.

O titular da Secretaria de Estado de Educação (SED), Hélio Daher, afirmou que ainda não consegue precisar quantas vagas na Educação Infantil devem ser abertas nos municípios com a ajuda do Estado.

"A ideia é que eles possam abrir mais turmas de [Educação] infantil. Não conseguimos dizer agora quantas são, esse dado só sai depois da consolidação da matrícula", afirmou Daher.

As 6,7 mil vagas para o Ensino Fundamental na REE serão ofertados em 16 escolas estaduais em Campo Grande. Entre elas estão a Escola Estadual Henrique Ciryllo, localizada na Vila Rica, e a Escola Estadual Professor Ulisses Serra, no Núcleo Industrial.

No caso desta última instituição, de acordo com o secretário, as vagas serão do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

"Em Campo Grande, excepcionalmente, a gente está tendo turmas do 1º, 2º e 3º anos [do Ensino Fundamental], principalmente na região do Indubrasil, porque eles [Semed] não conseguiram atender lá e pediram para que a gente atendesse, inclusive os anos iniciais. A gente está construindo lá cinco salas em uma de nossas escolas para atender os menores, porque não tem escola municipal lá", explicou o secretário de Estado de Educação.

As vagas ofertadas pela REE foram definidas conforme a necessidade dos municípios. Segundo Hélio Daher, entre elas, há vagas de que os municípios já dispunham e, também, ampliação de oferta.

"A gente atende turmas que a prefeitura deixa de atender para que a gente atenda, mas boa parte é de turmas novas, para que a prefeitura não tenha de demandar mais aberturas de vagas", afirmou.

"A gente teve um diálogo com todas as prefeituras para atender à necessidade de cada uma. Nós temos prefeituras que nem precisam de apoio no 4º e 5º ano, basta abrir do 6º ao 9º ano, em outras, tivemos de abrir", completou o secretário.

REME

Em nota, a Semed afirmou que, neste ano, a Reme já ofertou mais vagas em Emeis do que no ano passado, porém, ainda não projetou qual deve ser o acréscimo para 2024.

"Desde 2017, a lista de espera teve redução nas etapas de zero a 3 anos nas Emeis. A Secretaria Municipal de Educação (Semed) disponibilizou, para o ano letivo de 2023, um total de 6.404 novas vagas nas escolas municipais de Educação Infantil (Emeis). Para o ano letivo de 2022, foram disponibilizadas 5.678 novas vagas", afirmou a secretaria municipal, em nota.

Ainda segundo a Semed, desde 2017, a atual gestão "finalizou e entregou nove unidades escolares, oito Emeis nos bairros Tijuca (2017), Centenário, Noroeste e Paulo Coelho Machado, Varandas do Campo (2018), Vespasiano Martins, Nascente do Segredo (2019), Zé Pereira (2021) e Vila Nasser (2022) , e a escola Maria Regina de Vasconcelos Galvão, no Parque Novo Século (2018)".

Ainda conforme nota da Semed, houve a "criação de uma nova escola municipal no Bairro Coophavilla II (que até o ano passado era extensão da E.M. Dr. Eduardo Olímpio Machado)".