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Drive-thru da gripe se aproxima de 4 mil doses aplicadas em Campo Grande

Estrutura montada no Quartel Central do Corpo de Bombeiros funciona em horário estendido até 24 de maio e atende motoristas e pedestres

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

20/05/2026 - 08h15
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A campanha de vacinação contra a influenza em sistema drive-thru já aplicou quase 4 mil doses em Campo Grande, segundo balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). A estrutura, instalada no Quartel Central do Corpo de Bombeiros, no Centro, segue em funcionamento até o dia 24 de maio. 

A ação foi criada como alternativa para ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população ao imunizante, principalmente para pessoas que não conseguem comparecer às unidades de saúde durante o horário comercial. O atendimento ocorre no período noturno durante os dias úteis e em horário ampliado aos fins de semana. 

Conforme a SES, a procurar aumentou nos últimos dias diante da queda das temperaturas e da maior circulação de vírus respiratórios. A vacinação é destinada a toda a população a partir dos seis meses de idade. 

Gerente de imunização da secretaria, Frederico Moraes afirmou que a estratégia busca tornar o processo mais rápido e acessível para os moradores da Capital. 

“O drive-thru foi pensado para facilitar o acesso da população à vacina, oferecendo mais agilidade e comodidade no atendimento”, destacou.

Além do sistema para veículos, a estrutura também atende pedestres. A expectativa da SES é aumentar a adesão à campanha e reforçar a prevenção contra complicações causadas pela gripe, especialmente entre grupos mais vulneráveis.

A secretaria reforça que a vaina continua sendo a principal forma de evitar casos graves, internações e mortes causadas pela influenza.

Serviço

O drive-thru funciona no Quartel Central do Corpo de Bombeiros Militar, localizado na Rua 14 de Julho, nº 1.502, na região central de Campo Grande.

De segunda a sexta-feira, o atendimento ocorre das 17h30 às 21h. Aos sábados e domingos, a vacinação é realizada das 7h às 19h.

Para receber a dose, é necessário apresentar documento oficial com foto. No caso de crianças, a recomendação é levar a caderneta de vacinação.

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SEGURANÇA PÚBLICA

Estado cria cadastro estadual de condenados por crimes sexuais

Nova lei sancionada pelo governador prevê divulgação de nomes e fotos de condenados com sentença definitiva; sistema ficará disponível no site da Sejusp a partir de junho

20/05/2026 09h30

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Cadastro estadual ficará disponível no site da Sejusp e reunirá informações de condenados por crimes sexuais com sentença definitiva

Cadastro estadual ficará disponível no site da Sejusp e reunirá informações de condenados por crimes sexuais com sentença definitiva Reprodução

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O Governo de Mato Grosso do Sul sancionou a lei que cria o Cadastro Estadual de Pessoas Condenadas por Crimes Sexuais. A medida foi publicada nesta quarta-feira (20) no Diário Oficial do Estado e prevê a divulgação de informações de pessoas condenadas com decisão transitada em julgado por crimes previstos no Título VI do Código Penal, que trata dos crimes contra a dignidade sexual.

A proposta é de autoria do deputado estadual Coronel David e estabelece que o cadastro será disponibilizado no site da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Conforme a Lei nº 6.586, o banco de dados deverá reunir informações como nome completo, foto frontal, características físicas, idade e histórico criminal dos condenados. O texto determina ainda que a população terá acesso apenas à identificação e à imagem das pessoas cadastradas.

Já integrantes das polícias Civil e Militar, membros do Ministério Público, do Poder Judiciário e conselheiros tutelares poderão consultar o conteúdo integral do sistema, desde que observem o sigilo previsto na legislação. Outras autoridades também poderão acessar os dados mediante autorização da Sejusp.

A norma proíbe a divulgação de qualquer informação que permita identificar vítimas dos crimes. Além disso, o cadastro não poderá expor dados relacionados a investigações em andamento ou processos que tramitem sob sigilo judicial.

Outro ponto previsto na legislação é a retirada do nome do cadastro. Para isso, a pessoa interessada deverá apresentar requerimento à Sejusp comprovando o cumprimento da pena. O pedido deverá ser analisado em até 60 dias.

Apesar de já ter sido publicada, a lei passará a valer somente em 20 de junho, prazo de 30 dias após a publicação oficial.

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ACIDENTE

Caminhoneiro bêbado atropela mulher e arrasta moto por 3 km em rodovia de MS

O condutor relatou aos policiais que, na noite anterior, estava ingerindo bebida alcoólica em uma fazenda de seu patrão até aproximadamente às 23h

20/05/2026 08h44

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Os policiais encontraram 10 latas vazias de cerveja no interior do caminhão

Os policiais encontraram 10 latas vazias de cerveja no interior do caminhão Crédito: Dourados News

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Na tarde desta terça-feira (19), uma mulher morreu após sua moto colidir com uma carreta e o veículo ser arrastado por três quilômetros, na rodovia MS-156, nas proximidades da Avenida Dom Redovino, em Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência, Mitla Machado, de 38 anos, conduzia a motocicleta pela Rua Presidente Vargas, sentido Aldeia Indígena Jaguapiru, onde residia, e levava na garupa seu filho, Shayd Machado, de 21 anos. 

Nesse momento, o condutor da carreta, identificado como Anderson Chaves Bonza, 36 anos, não respeitou a sinalização de parada obrigatória existente no Anel Viário e colidiu lateralmente com a motocicleta.

Com o impacto, a motocicleta ficou presa sob a carreta, sendo arrastada por aproximadamente 3 km pelo Anel Viário. O condutor só parou a carreta após outros motoristas da via o avisarem que a motocicleta estava pegando fogo, perto do tanque de combustível. A moto ficou totalmente destruída.

Após a realização do teste de etilômetro no motorista da carreta, os policias militares constataram que o resultado foi de 0,85 mg/L, ou seja, ele estava sob efeito de álcool. Ainda conforme a PM, no interior da cabine do caminhão também foram encontradas 10 latas de cerveja vazias, armazenadas em um cooler.

Em entrevista informal aos policiais, Anderson alegou que não percebeu o momento da colisão, afirmando que trafegava com os vidros fechados. Ele relatou à equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMR) que, na noite anterior, estava ingerindo bebida alcoólica em uma fazenda de seu patrão até aproximadamente às 23h. Devido ao seu estado de embriaguez, o autor não conseguiu relatar com clareza a dinâmica do sinistro.

O autor foi detido no local, entregue à equipe da PMR e levado à 1ª Delegacia de Polícia de Dourados. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool. Anderson também foi autuado pelo delito de lesão corporal culposa.

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