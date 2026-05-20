Drive-thru da gripe se aproxima de 4 mil doses aplicadas em Campo Grande

Drive-thru da vacinação contra Influenza segue em funcionamento até 24 de maio em Campo Grande - Divulgação

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A campanha de vacinação contra a influenza em sistema drive-thru já aplicou quase 4 mil doses em Campo Grande, segundo balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). A estrutura, instalada no Quartel Central do Corpo de Bombeiros, no Centro, segue em funcionamento até o dia 24 de maio.

A ação foi criada como alternativa para ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população ao imunizante, principalmente para pessoas que não conseguem comparecer às unidades de saúde durante o horário comercial. O atendimento ocorre no período noturno durante os dias úteis e em horário ampliado aos fins de semana.

Conforme a SES, a procurar aumentou nos últimos dias diante da queda das temperaturas e da maior circulação de vírus respiratórios. A vacinação é destinada a toda a população a partir dos seis meses de idade.

Gerente de imunização da secretaria, Frederico Moraes afirmou que a estratégia busca tornar o processo mais rápido e acessível para os moradores da Capital.

“O drive-thru foi pensado para facilitar o acesso da população à vacina, oferecendo mais agilidade e comodidade no atendimento”, destacou.

Além do sistema para veículos, a estrutura também atende pedestres. A expectativa da SES é aumentar a adesão à campanha e reforçar a prevenção contra complicações causadas pela gripe, especialmente entre grupos mais vulneráveis.

A secretaria reforça que a vaina continua sendo a principal forma de evitar casos graves, internações e mortes causadas pela influenza.

Serviço

O drive-thru funciona no Quartel Central do Corpo de Bombeiros Militar, localizado na Rua 14 de Julho, nº 1.502, na região central de Campo Grande.

De segunda a sexta-feira, o atendimento ocorre das 17h30 às 21h. Aos sábados e domingos, a vacinação é realizada das 7h às 19h.

Para receber a dose, é necessário apresentar documento oficial com foto. No caso de crianças, a recomendação é levar a caderneta de vacinação.

Assine o Correio do Estado