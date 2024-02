Com aumento de casos, Campo Grande vive surto de COVID-19

Feriado de Carnaval

Para quem precisa de atendimento presencial o órgão recomenda que procure a agência mais próxima até sexta

Para quem precisa resolver pendências presencialmente, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), divulgou que não fará atendimento presencial nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro. Assim como outros órgãos do governo do Estado em concordância com o decreto sobre feriados e pontos facultativos em 2024.

O Detran-MS recomenda que o cidadão que precisar do atendimento procure a agência mais próxima até sexta-feira (09). O serviço será retomado na quarta-feira (14), a partir das 13h, em todas os 79 municípios do Estado.

Apesar dos dias de recesso, o órgão, destaca que cerca de 95% dos serviços podem ser realizados virtualmente por meio do Portal de Serviços Meu Detran ou pelo aplicativo Detran MS.

Sendo que no Estado a exigência para atendimento presencial são requeridas em seis categorias:

Transferência de veículos, transferência de CNH de Unidade Federativa

Captura de imagem

Exames teóricos e práticos ainda requerem atendimento presencial.

Pagamento de Guias

Para o consumidor que precisa realizar pagamentos, o Detran-MS informou que a compensação cairá conforme o calendário bancário, sendo que a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) comunicou por meio de nota que no feriado de Carnaval, nos dias 12 e 13 de fevereiro, não haverá atendimento nas agências e tão pouco compensações bancárias.

No caso do consumidor que estiver com licenciamento vencido, se pretende viajar, está recomendado o pagamento com antecedência para que o pagamento seja compensado o mais brevemente possível.

Com relação aos motoristas que estão com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencidas, no entanto, dentro do período de 30 dias, podem dirigir normalmente sem preocupação com eventual blitz no percurso. O agendamento da renovação da CNH pde ser feito pelo site por meio do link (https://www.meudetran.ms.gov.br/)

