Cidades

INTERIOR

Com ex em comum, vereadora 'Dona de Zona' defende o 'Mais Louco do Brasil'

Solidariedade ao prefeito de Ivinhema é motivada por medida protetiva contra o chefe do Executivo, após Juliano Ferro ser acusado de quebrar iPhone 17 de vítima enquanto ela retirava os pertences da chácara onde conviviam

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

28/01/2026 - 12h55
No interior do Mato Grosso do Sul os bastidores políticos têm ganhado um novo tom de pessoalidade, após o prefeito "Mais Louco do Brasil" receber palavras de solidariedade da vereadora "Dona de Zona", após o chefe do Executivo ser alvo de medida protetiva, já que ambos possuem a mesma "ex" em comum. 

Recentemente, como bem acompanhou o Correio do Estado, a ex-mulher do prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (PSDB), acusou o mandatário de violência doméstica, requerendo à Justiça em seguida a expedição de uma medida protetiva contra o chefe do Executivo. 

Tendo agora a mesma "ex" em comum, a vereadora Isa Jane Marcondes (Republicanos) - popularmente conhecida como "Cavala" e por ser "dona de zona" antes de assumir cargo parlamentar -, usou as redes sociais para estender palavras de solidariedade ao prefeito "Mais Louco do Brasil". 

"Eu lendo os comentários (emojis de risada) eu sei o que o Juliano está passando, já passei por tudo isso, e é só o começo, ainda vem mais coisas por aí, se cuida Juliano e se afasta de vez se não você sairá ainda como errado meu amigo... segura", comentou a vereadora através de seu perfil no Instagram. 

Reprodução/Redes sociais

Essa não é a primeira vez que essas figuras do cenário político sul-mato-grossense aparecem em interação, já que há cerca de dois anos Isa Marcondes encaixou um espaço em suas férias parlamentares para visitar Juliano Ferro em Ivinhema. 

Juliano Ferro inclusive usou as próprias redes sociais para registrar a passagem da amiga. “Fala, galera de Ivinhema, de Mato Grosso do Sul e Brasil! Hoje estou recebendo na minha casa a vereadora que vai ser a mais polêmica do Brasil”, disse. 

Entenda

Conforme registrado em boletim de ocorrência, na última segunda-feira (26) a vítima disse que retirou seus pertences da casa em que morava com Juliano e, depois, dirigiu-se a uma chácara, onde também havia objetos pessoais dela onde, após breve conversa, o prefeito de Ivinhema teria pegado o telefone celular da vítima, um iPhone 17 Pro Max (modelo top de linha da Apple), e o quebrado ao bater o aparelho contra uma pedra do jardim.

A vítima narrou aos agentes que iria até a delegacia, ao que o então prefeito de Ivinhema teria respondido: "pode ir, não vai dar em nada".

Diante disso, houve o pedido por representação criminal contra Juliano Ferro, sendo solicitada medida protetiva além do registro de boletim de ocorrência por violência doméstica.

Através de suas redes sociais o autoproclamado "prefeito mais louco do Brasil", Juliano Ferro, declarou sua versão dos fatos e minimizou o ocorrido narrado pela ex-mulher. 

Apesar de Juliano Ferro confirmar os danos ao aparelho telefônico, o prefeito de Ivinhema afirmou que "nem mesmo no boletim está escrito que eu agredi ela", declarou a seus milhares de seguidores.

O prefeito ainda afirmou que nunca agrediu a ex-mulher e buscava uma separação amigável, deixando-a livre para retirar seus pertences quando quisesse, além de, segundo ele, propor pagar o aluguel de um apartamento pelo período de aproximadamente três meses.

"Tivemos um desacordo lá, mas sempre assim, nunca agressão, nada. Aconteceram algumas coisas, mas nunca tivemos agressão nem de um lado, nem do outro", afirmou.

No vídeo, ele disse ainda que não há necessidade de medida protetiva, reiterando que, segundo sua versão, não houve agressão.

 

CAMPO GRANDE

Irmãos Zahran são alvos de operação contra esquema de fraudes milionárias

Conforme a Polícia Civil, eles criaram empresas de fachada e se utilizavam da credibilidade do grupo no Estado para atrair vítimas

28/01/2026 11h46

Um dos empresários presta depoimento em Campo Grande

Um dos empresários presta depoimento em Campo Grande Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

A Polícia Civil do Estado de São Paulo deflagrou, nesta quarta-feira (28), a segunda fase da Operação Castelo de Cartas, com mandado de prisão e busca e apreensão em Campo Grande. Na capital sul-mato-grossense, os alvos estão dois herdeiros do grupo Zahran.

Conforme informações apuradas pelo Correio do Estado, Camilo Zahran foi alvo de mandado de prisão, mas não foi encontrado, sendo considerado foragido, enquanto Gabriel Zahran foi alvo de mandado de busca e apreensão.

Gabriel prestou depoimento na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol) nesta manhã, de onde será liberado após os esclarecimentos, já que contra ele não havia mandado de prisão. Acompanhado do advogado, ele deixou o local sem falar com a imprensa.

Em coletiva de imprensa realizada em São José do Rio Preto, o delegado da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil, Fernando Tedde, informou que as investigações começaram em 2025, com algumas vítimas de golpes no município paulista, e a polícia conseguiu identificar que os autores eram de Mato Grosso do Sul.

"Eles fazem parte da família que é proprietária de um grupo de empresas em Mato Grosso do Sul e, utilizando dessa falsa credibilidade, eles acabavam enganando as pessoas", disse o delegado.

Conforme a Polícia Civil, o golpe consistia em induzir empresários a adquirir cotas de empresas de fachada, sob a promessa de lucros elevados. Para dar mais credibilidade, eles se utilizavam vínculo com o grupo empresarial do setor de gás e energia, alegando que as falsas empresas seriam terceirizadas.

Vítimas de várias cidades sofreram prejuízos milionários ao investirem nestas empresas, que só existiam no papel.

"Eles criaram a empresa de fachada, que simulava essa situação, e foram angariando o dinheiro, como se as pessoas estivessem realmente investindo nesse grupo empresarial. E, quando [as vítimas] foram cobrar os dividendos, descobriram que eles estavam sendo enganados", afirmou Tedde.

O delegado paulista acrescentou que as investigações apontaram que os irmãos seriam os líderes do esquema criminoso.

"Eles fazem parte de uma família que é grande, que é proprietária de um grupo empresarial com muitas empresas e eles até recebem dividendos, mas, pelo que a gente conseguiu saber, eles não fazem parte da administração de nenhuma dessas empresas do grupo e acabaram criando essa situação falsa de investimentos para angariar dinheiro", afirmou o delegado.

A primeira fase da operação foi deflagrada na segunda-feira (26), quando foram apreendidos 10 veículos, sendo alguns de luxo, joias, cheques notas promissórias que somam mais de R$ 1 milhão, objetos de grande valor e cerca de R$ 250 mil em dinheiro em espécie.

Já a segunda fase, deflagrada hoje, foi para o cumprimento de mandados contras os irmãos Zahran. Os crimes atribuídos a eles são estelionato comum e estelionato praticado pela internet.

As investigações seguem para identificar se há mais vítimas do esquema criminoso, assim como se há mais pessoas que participavam na aplicação dos golpes.

INTERIOR

Corumbá ativa plano emergencial após pior chuva dos últimos 14 anos

Prefeitura prevê abertura de pontos oficiais para arrecadação de donativos, itens como alimentos e roupas

28/01/2026 11h00

Conforme o chefe do Executivo, Dr. Gabriel Alves de Oliveira, houve uma reunião com o secretariado na manhã de hoje (28), para definir a elaboração de um decreto de situação de emergência

Conforme o chefe do Executivo, Dr. Gabriel Alves de Oliveira, houve uma reunião com o secretariado na manhã de hoje (28), para definir a elaboração de um decreto de situação de emergência Reprodução/Divulgação/PMC|LeonardoAmaral

Distante aproximadamente 427 quilômetros da Capital do Mato Grosso do Sul, a popular Cidade Branca de Corumbá registrou ontem (27) a maior chuva observada pelo menos nos últimos 14 anos, responsável por causar alagamentos e deixar um rastro de destruição no município que ativa agora um plano de emergência para lidar com os reflexos dessa intempérie climática. 

Conforme o chefe do Executivo, Dr. Gabriel Alves de Oliveira, houve uma reunião com o secretariado na manhã de hoje (28), para definir a elaboração de um decreto de situação de emergência em razão dos danos provocados pela forte chuva registrada na terça-feira (27).

"A medida tem como objetivo agilizar a aquisição de equipamentos, a contratação de serviços e a realização de compras emergenciais para atender as famílias afetadas e acelerar as ações de recuperação da cidade", expôs o Executivo em nota. 

No mesmo encontro, foi definida a criação de uma comissão especial para centralizar informações e decisões relacionadas às ações de resposta e reconstrução. O grupo será formado por secretários municipais e representantes da Defesa Civil e terá a função de organizar as prioridades e garantir maior eficiência no atendimento às ocorrências.

Nessa etapa está sendo feito o levantamento detalhado, por parte da Defesa Civil e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, para elencar os prejuízos em um relatório técnico que servirá de base para a formalização deste decreto, definindo entre outros pontos as áreas e famílias com prioridade de atendimento. 

Chuva histórica

Em balanço repassado pelo superintendente da Defesa Civil, capitão bombeiro Silvanei Coelho, em um intervalo menor que uma hora o município já havia registrado um acúmulo que passava dos 106 milímetros de chuva. 

"É um volume que não era observado havia mais de 14 anos e causou enxurradas e alagamentos em diversos bairros”, evidenciou Silvanei Coelho, capitão bombeiro da Defesa Civil. 

Mesmo com a tempestade em curso, é apontado que as equipes já estavam pelas ruas da Cidade Branca em busca de identificar aqueles pontos mais críticos, além de prestar atendimentos imediatos e orientações à população corumbaense. 

Importante frisar que, apesar do intenso volume de chuva, não houve o registro de qualquer vítima fatal. Entretanto, os prejuízos desalojaram famílias e destruíram grande parte dos bens daqueles moradores de pontos mais críticos no município. 

Nesse momento a equipe técnica do Executivo busca equilibrar o atendimento simultâneo, balanceando o atendimento das demandas individuais com a lida das necessidades coletivas. 

Entre as ações, o Executivo de Corumbá prevê abertura de pontos oficiais para arrecadação de donativos, itens como alimentos, roupas, jogos de cama e produtos de higiene, estendendo o convite por apoio às igrejas e entidades sociais do município. 

Dos estragos, por exemplo, está o desabamento de parte do acostamento da rodovia Ramon Gomez, que fica no trecho entre a Escola Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC) e o Parque Marina Gattass.

Com a força da enxurrada, parte do barranco foi arrastada e quase atingiu o trecho de pista da região, cenário que levou à interdição preventiva após tratativas entre o Executivo de Corumbá e a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

Justamente essa interdição atrapalha inclusive o acesso à Bolívia que, segundo a diretora-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetrat), Mariana Ricco Ortiza, está sendo realizado exclusivamente pela rua Gonçalves Dias, sentido AGESA/BR-262.
 

