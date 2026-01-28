Com ex em comum, vereadora 'Dona de Zona' defende o 'Mais Louco do Brasil'

Essa não é a primeira vez que essas figuras do cenário político sul-mato-grossense aparecem em interação - Reprodução Redes Sociais

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

No interior do Mato Grosso do Sul os bastidores políticos têm ganhado um novo tom de pessoalidade, após o prefeito "Mais Louco do Brasil" receber palavras de solidariedade da vereadora "Dona de Zona", após o chefe do Executivo ser alvo de medida protetiva, já que ambos possuem a mesma "ex" em comum.

Recentemente, como bem acompanhou o Correio do Estado, a ex-mulher do prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (PSDB), acusou o mandatário de violência doméstica, requerendo à Justiça em seguida a expedição de uma medida protetiva contra o chefe do Executivo.

Tendo agora a mesma "ex" em comum, a vereadora Isa Jane Marcondes (Republicanos) - popularmente conhecida como "Cavala" e por ser "dona de zona" antes de assumir cargo parlamentar -, usou as redes sociais para estender palavras de solidariedade ao prefeito "Mais Louco do Brasil".

"Eu lendo os comentários (emojis de risada) eu sei o que o Juliano está passando, já passei por tudo isso, e é só o começo, ainda vem mais coisas por aí, se cuida Juliano e se afasta de vez se não você sairá ainda como errado meu amigo... segura", comentou a vereadora através de seu perfil no Instagram.

Reprodução/Redes sociais

Essa não é a primeira vez que essas figuras do cenário político sul-mato-grossense aparecem em interação, já que há cerca de dois anos Isa Marcondes encaixou um espaço em suas férias parlamentares para visitar Juliano Ferro em Ivinhema.

Juliano Ferro inclusive usou as próprias redes sociais para registrar a passagem da amiga. “Fala, galera de Ivinhema, de Mato Grosso do Sul e Brasil! Hoje estou recebendo na minha casa a vereadora que vai ser a mais polêmica do Brasil”, disse.

Entenda

Conforme registrado em boletim de ocorrência, na última segunda-feira (26) a vítima disse que retirou seus pertences da casa em que morava com Juliano e, depois, dirigiu-se a uma chácara, onde também havia objetos pessoais dela onde, após breve conversa, o prefeito de Ivinhema teria pegado o telefone celular da vítima, um iPhone 17 Pro Max (modelo top de linha da Apple), e o quebrado ao bater o aparelho contra uma pedra do jardim.

A vítima narrou aos agentes que iria até a delegacia, ao que o então prefeito de Ivinhema teria respondido: "pode ir, não vai dar em nada".

Diante disso, houve o pedido por representação criminal contra Juliano Ferro, sendo solicitada medida protetiva além do registro de boletim de ocorrência por violência doméstica.

Através de suas redes sociais o autoproclamado "prefeito mais louco do Brasil", Juliano Ferro, declarou sua versão dos fatos e minimizou o ocorrido narrado pela ex-mulher.

Apesar de Juliano Ferro confirmar os danos ao aparelho telefônico, o prefeito de Ivinhema afirmou que "nem mesmo no boletim está escrito que eu agredi ela", declarou a seus milhares de seguidores.

O prefeito ainda afirmou que nunca agrediu a ex-mulher e buscava uma separação amigável, deixando-a livre para retirar seus pertences quando quisesse, além de, segundo ele, propor pagar o aluguel de um apartamento pelo período de aproximadamente três meses.

"Tivemos um desacordo lá, mas sempre assim, nunca agressão, nada. Aconteceram algumas coisas, mas nunca tivemos agressão nem de um lado, nem do outro", afirmou.

No vídeo, ele disse ainda que não há necessidade de medida protetiva, reiterando que, segundo sua versão, não houve agressão.

Assine o Correio do Estado