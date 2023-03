Com influência do La Niña, chuvas em MS ficam acima da média em fevereiro - Gerson Oliveira/Correio do Estado

O fenômeno La Ninã ainda está exercendo força sobre Mato Grosso do Sul, e fez as chuvas de fevereiro ficarem acima da média esperada para o mês, sendo superior aos níveis registrados no mesmo período do ano passado.

De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o La Ninã deve influenciar o tempo em MS até esse mês, quando o tempo chuvoso se mantém pelo menos nas primeiras semanas de março.

Ao Correio do Estado, a meteorologista do Instituto, Andrea Ramos, explica que a frequência das chuvas em MS é característica do verão, mas com a La Ninã e um esquema de baixa pressão fez com a quantidade fosse potencializada.

“Isso [grande quantidade de chuva] é reflexo da estação e, em fevereiro, ainda está com a La Niña e o começo de março também tende a ser chuvoso, característica própria do verão”, explica a meteorologia.

Ainda segundo os dados do Inmet, Ponta Porã foi uma das cidades onde mais choveu no interior de MS. Por lá, eram esperados 235,2 mm de chuva, mas a precipitação foi de 495,2 mm.

Conforme as medições do Inmet, no dia 16 de fevereiro, o acumulado de 24 horas atingiu a marca de 127 mm e, no dia 17, a precipitação foi de 141,2.

Devido à grande quantidade de chuvas em pouco tempo e os estragos feitos por ela, ontem, a Assembleia Legislativa de MS reconheceu o estado de calamidade na cidade, o que já tinha sido decretado pela prefeitura no dia 17.

Outra cidade atingida pela grande quantidade de chuva foi Três Lagoas, onde se esperava apenas 144 mm, mas choveu mais que o dobro, com a precipitação atingindo a marca de 426mm no acumulado do mês.

Assim como em todo o restante do estado, Campo Grande também marcou níveis acima do esperado para chuva, com precipitação acumulada em 242,2, chovendo 46% acima da média.

A grande quantidade deixa um contraste bem marcado com o fevereiro do ano passado, quando o acumulado do mês ficou em 73,2 mm.

Por fim, a meteorologista informa que para março as chuvas devem continuar. Em Campo Grande,a precipitação esperada é de 151 mm para o mês todo.

ESTADO DE EMERGÊNCIA

Além de Ponta Porã e Ivinhema, a prefeitura de Bonito também decretou estado de emergência em decorrência das chuvas. A grande quantidade de precipitação ficou concentrada na sexta-feira passada (24).

De acordo com o prefeito da cidade, Josmail Rodrigues, neste dia a chuva deve ter atingido 180 mm dentro de seis horas, deixando um rastro de destruição pelo caminho, com pontes e rodovias interditadas.

Como já mostrado pelo Correio do Estado, a chuva também trouxe consequências para o transporte de alunos, agricultura e também para as atrações turísticas

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), junto com os secretários Eduardo Rocha, da Casa Civil, Hélio Peluffo Filho, de Infraestrutura e Logística (Selog), e Jaime Verruck, do Meio Ambiente Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, sobrevoaram ontem as regiões de Bonito afetadas pelas chuvas.