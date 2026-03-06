Com investimentos de R$ 24 milhões, MS se prepara para incêndios no Pantanal

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Com o Pantanal em alerta para risco elevado de incêndio, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul ampliou a campanha de prevenção e combate ao fogo no Estado. Como parte dessa ação, devem ser disponibilizados novos recursos e equipamentos a partir de recursos dos governos federal, estadual e municipal, com estimativa de cerca de R$ 24 milhões em investimentos.

Entre os equipamentos previstos estão mochilas de combate a incêndio, sopradores, caminhões do tipo ABTF (Auto Bomba Tanque Florestal), além de equipamentos de proteção individual e GPS de mão, que vão reforçar e aprimorar a atuação das equipes em campo.

Os recursos fazem parte do Plano Nacional de Enfrentamento aos Incêndios Florestais para o ano de 2026.

Ao mesmo tempo, o Corpo de Bombeiro Militar do Estado também se prepara para a Operação Pantanal 2026, realizando a vistoria e reparos dos equipamentos e incorporando novos itens que serão utilizados na operação, como os testes em drones com sensores de calor, auxiliando na identificação de focos de incêndio.

“Nesse momento de pré-temporada, nós fazemos a preparação, com foco em treinamento e capacitação dos militares, readequação dos materiais, para mais uma operação. E tudo isso visando sempre estar pronto quando for necessário”, afirmou o subdiretor da Diretoria de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros, major Eduardo Teixeira.

Temporada de risco

As ações preventivas acontecem com a finalidade de preparação para a temporada de seca, que se inicia nos próximos meses em grande parte do País.

De acordo com a previsão climática do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as regiões Sul e Sudoeste de Mato Grosso do Sul devem sofrer um período de estiagem e escassez hídrica , fato já observado nos últimos dois meses.

Por causa disso, as regiões ampliam o alerta para ocorrência de focos de calor e risco elevado para incêndios nos próximos dias.

A tendência meteorológica para o próximo trimestre no Estado indica ocorrência de chuvas irregulares e abaixo da média, além de calor acima do esperado. No período entre 3 a 19 de março, deve ocorrer expressiva diminuição de chuva nas regiões Sudoeste e Sul do Estado.

Essas probabilidades colocam, ao menos, metade de Mato Grosso do Sul, especialmente na bacia do Rio Paraná, em alerta para risco de incêndios florestais.

As condições são consequência do aquecimento das águas do Oceano Pacífico, causando o fenômeno conhecido como El Niño, provocando mudanças no clima em todo o planeta nos próximos meses.

A tendência de poucas chuvas e altas temperaturas no Estado é a combinação favorável para a ocorrência de incêndios florestais.

O Governo de Mato Grosso do Sul indica que já têm preparado as chamadas ações de combate aos incêndios, feitas através do Corpo de Bombeiros tanto por terra quanto também pelo uso de aeronaves.

Em 2025, por exemplo, foram detectados por satélite aproximadamente 924 eventos de fogo, com o combate direto em 88 desses e um total de 1.105 ações. Foram quase 1,3 mil militares mobilizados e pelo menos 60 viaturas empregadas nas 4.391 ocorrências registradas, boa parte em perímetro urbano e periurbano.

Segundo dados do BDQueimadas, durante o mês de janeiro de 2026, os satélites de referência já detectaram 69 focos ativos no Pantanal. No mesmo período do ano passado, foram registrados apenas 34.

