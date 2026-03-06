Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Operação Pantanal

Com investimentos de R$ 24 milhões, MS se prepara para incêndios no Pantanal

Os investimentos federais, estaduais e municipais são para equipamentos novos e treinamentos dos bombeiros militares para ações preventivas e de combate ao fogo no bioma

Karina Varjão

Karina Varjão

06/03/2026 - 14h00
Continue lendo...

Com o Pantanal em alerta para risco elevado de incêndio, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul ampliou a campanha de prevenção e combate ao fogo no Estado. Como parte dessa ação, devem ser disponibilizados novos recursos e equipamentos a partir de recursos dos governos federal, estadual e municipal, com estimativa de cerca de R$ 24 milhões em investimentos. 

Entre os equipamentos previstos estão mochilas de combate a incêndio, sopradores, caminhões do tipo ABTF (Auto Bomba Tanque Florestal), além de equipamentos de proteção individual e GPS de mão, que vão reforçar e aprimorar a atuação das equipes em campo. 

Os recursos fazem parte do Plano Nacional de Enfrentamento aos Incêndios Florestais para o ano de 2026. 

Ao mesmo tempo, o Corpo de Bombeiro Militar do Estado também se prepara para a Operação Pantanal 2026, realizando a vistoria e reparos dos equipamentos e incorporando novos itens que serão utilizados na operação, como os testes em drones com sensores de calor, auxiliando na identificação de focos de incêndio. 

“Nesse momento de pré-temporada, nós fazemos a preparação, com foco em treinamento e capacitação dos militares, readequação dos materiais, para mais uma operação. E tudo isso visando sempre estar pronto quando for necessário”, afirmou o subdiretor da Diretoria de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros, major Eduardo Teixeira. 

Temporada de risco

As ações preventivas acontecem com a finalidade de preparação para a temporada de seca, que se inicia nos próximos meses em grande parte do País.

De acordo com a previsão climática do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as regiões Sul e Sudoeste de Mato Grosso do Sul devem sofrer um período de estiagem e escassez hídrica , fato já observado nos últimos dois meses. 

Por causa disso, as regiões ampliam o alerta para ocorrência de focos de calor e risco elevado para incêndios nos próximos dias. 

A tendência meteorológica para o próximo trimestre no Estado indica ocorrência de chuvas irregulares e abaixo da média, além de calor acima do esperado. No período entre 3 a 19 de março, deve ocorrer expressiva diminuição de chuva nas regiões Sudoeste e Sul do Estado. 

Essas probabilidades colocam, ao menos, metade de Mato Grosso do Sul, especialmente na bacia do Rio Paraná, em alerta para risco de incêndios florestais. 

As condições são consequência do aquecimento das águas do Oceano Pacífico, causando o fenômeno conhecido como El Niño, provocando mudanças no clima em todo o planeta nos próximos meses. 

A tendência de poucas chuvas e altas temperaturas no Estado é a combinação favorável para a ocorrência de incêndios florestais. 

O Governo de Mato Grosso do Sul indica que já têm preparado as chamadas ações de combate aos incêndios, feitas através do Corpo de Bombeiros tanto por terra quanto também pelo uso de aeronaves. 

Em 2025, por exemplo, foram detectados por satélite aproximadamente 924 eventos de fogo, com o combate direto em 88 desses e um total de 1.105 ações. Foram quase 1,3 mil militares mobilizados e pelo menos 60 viaturas empregadas nas 4.391 ocorrências registradas, boa parte em perímetro urbano e periurbano. 

Segundo dados do BDQueimadas, durante o mês de janeiro de 2026, os satélites de referência já detectaram 69 focos ativos no Pantanal. No mesmo período do ano passado, foram registrados apenas 34. 
 

CRIME

Investigação aponta desvio milionário em hospital de MS

Operação Ponto Cego investiga desvio de cerca de R$ 6 milhões; ex-administrador é suspeito de usar dinheiro para comprar bens de alto padrão

06/03/2026 11h40

O suspeito teria utilizado valores desviados do hospital para movimentações financeiras pessoais e aquisição de patrimônio

O suspeito teria utilizado valores desviados do hospital para movimentações financeiras pessoais e aquisição de patrimônio Osvaldo Duarte/ Dourados News

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta sexta-feira (6), a Operação Ponto Cego para investigar um esquema de desvio de recursos em um hospital particular especializado em oftalmologia, em Dourados. A suspeita é de que cerca de R$ 6 milhões tenham sido retirados indevidamente da instituição por um ex-administrador da unidade.

A ação foi conduzida pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia do município e resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão em uma residência localizada no bairro Jardim Água Boa. Além disso, a Justiça determinou o sequestro de imóveis situados em condomínios de alto padrão na cidade.

De acordo com as investigações, o suspeito teria utilizado valores desviados do hospital para movimentações financeiras pessoais e aquisição de patrimônio. Entre os crimes apurados estão furto qualificado praticado de forma reiterada, falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro.

As apurações começaram após denúncias indicarem possíveis irregularidades na administração financeira da unidade de saúde. Conforme a Polícia Civil, há indícios de que o investigado transferia recursos da instituição para contas próprias, posteriormente utilizando o dinheiro para adquirir bens.

Em entrevista concedida ao portal Dourados News, o delegado Dermeval Neto afirmou que o suspeito teria se apropriado de valores significativos enquanto exercia a função administrativa no hospital.

“As investigações se iniciaram há alguns meses, quando a Polícia Civil tomou conhecimento de que esse indivíduo, que era o administrador do hospital, realizou o furto de valores que chegariam a cerca de 6 milhões de reais, desviando esses valores para suas contas e adquirindo inclusive bens imóveis em condomínios de luxo em Dourados”, explicou.

Durante a operação desta sexta-feira, três imóveis localizados em condomínios de luxo foram sequestrados judicialmente. A medida tem caráter cautelar e visa garantir a possibilidade de ressarcimento ao hospital caso os crimes sejam confirmados ao final do processo.

Ainda conforme o delegado, a restrição dos imóveis é registrada em cartório, o que impede a venda ou transferência dos bens enquanto a investigação estiver em andamento.

Além das propriedades, os policiais apreenderam objetos avaliados em cerca de R$ 200 mil, incluindo notebooks, telefones celulares e uma arma de fogo que estava em posse do investigado.

Até o momento, não houve prisões. A Polícia Civil informou que, nesta etapa da investigação, o objetivo principal foi reunir provas e assegurar bens que possam ser utilizados para reparar o prejuízo causado à instituição.

Os equipamentos eletrônicos recolhidos serão periciados para identificar a possível participação de outras pessoas no esquema. “Pode haver participação de mais pessoas. Estamos realizando levantamentos para identificar eventuais outros envolvidos”, afirmou o delegado.

De acordo com o portal Dourados News, as investigações continuam e novos desdobramentos não estão descartados conforme a análise do material apreendido.

Cidade morena

Adriane finalmente alcança R$136 milhões que promete 'pacotão de asfalto'

Contratação de operação de crédito junto à Caixa Econômica foi aprovada na Casa de Leis de Campo Grande, com o dinheiro voltado para pavimentação asfáltica e outras obras

06/03/2026 11h11

Ministério das Cidades divulgou a seleção da proposta da Cidade Morena  no âmbito do Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana (Pró-Transporte), com recursos do FGTS

Ministério das Cidades divulgou a seleção da proposta da Cidade Morena  no âmbito do Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana (Pró-Transporte), com recursos do FGTS Foto: Washington Costa/Ascom MPO

Continue Lendo...

Valor que promete um "pacotão de asfalto" para Campo Grande, os R$136 milhões por meio do Programa Avançar Cidades foram finalmente liberados para a Capital do Mato Grosso do Sul, conforme consta na portaria número 171 publicada na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (06). 

Como bem descreve a portaria, o Ministério das Cidades divulgou a seleção da proposta da Cidade Morena     no âmbito do Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana (Pró-Transporte), com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), setor público.

Ministério das Cidades divulgou a seleção da proposta da Cidade Morena  no âmbito do Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana (Pró-Transporte), com recursos do FGTS

Ou seja, o montante de R$136.099.957,27 acaba de ser finalmente liberado para implantação de obras de qualificação em diversos bairros no Município de Campo Grande. 

Entenda

Vale lembrar, a contratação dessa operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal foi aprovada pela Câmara em 09 de dezembro, junto de mais R$20 milhões para execução de obras públicas que atendem demandas estruturais da Capital, para melhorar a mobilidade, reduzir alagamentos e ampliar a qualidade de vida nos bairros. 

Os R$ 136 milhões foram aprovados na Casa de Leis de Campo Grande como Projeto de Lei 12.185/25, com o dinheiro investido em pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais.

Ainda em novembro de 2025, a Prefeitura de Campo Grande já havia anunciado um pacote de obras no valor de R$ 544 milhões, com foco na drenagem e asfalto para pelo menos 33 bairros ao longo dos próximos anos.

Esse investimento é fruto de um empréstimo com a Caixa Econômica Federal, em decorrência da aprovação do Plano de Equilíbrio Fiscal (PEF). A primeira parte do valor seria justamente os R$156 milhões.

O PEF é um programa do Governo Federal que permite que estados e municípios reorganizem suas contas públicas, reunindo ações e ajustes para garantir equilíbrio financeiro, controle de despesas, maior eficiência na gestão e capacidade de pagamento.

Bairros que devem receber os investimentos

  • Vila Nª Sª Aparecida
  • Bosque da Saúde
  • Noroeste
  • Vilas Boas
  • Jardim Auxiliadora
  • Nova Tirandentes
  • Jardim Vitória
  • Anhembi
  • Jardim Los Angeles
  • Parque Residencial Lisboa
  • Porto Galo
  • Aero Rancho
  • Vila Nogueira
  • Vila Amapá
  • Jardim das Nações
  • Guanandi II
  • Tarumã
  • Coophavila II
  • Batistão
  • Jardim Santa Emília
  • Jardim São Conrado
  • Parque dos Girassóis
  • Oliveira
  • Residencial Flores

 

