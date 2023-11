fluidez

Empresa para fornecimento e instalação da estrutura pré-moldada foi escolhida, mas licitação para obras complementares está sendo refeita

Ponte sobre o Córrego Prosa será construída no prolongamento da Rua Itaquiraí, próximo a supermercdo e edifícios residencias Marcelo Victor

Saiu nesta segunda-feira a escolha da empresa que vai fornecer as estruturas de concreto e instalar a ponte sobre o córrego Prosa, no entroncamento da Rua Itaquiraí com a Avenida Ricardo Brandão, na região central de Campo Grande. A empresa Concrelaje venceu a licitação e vai receber R$ 1.545.192,58.

O valor ficou próximo do montante de R$ 1,5 milhão que o Estado esperava gastar para instalação da ponte de 17 metros de comprimento e 16,5 de largura que vai dar maior fluidez ao trânsito da região.

Após a construção da ponte haverá um ponto de retorno para acessar tanto a rua Itaquiraí quanto a Avenida Ricardo Brandão nos dois sentidos das vias. Atualmente, quem desce pela Itaquiraí é obrigado a convergir para a direita quando chega na avenida.

Assim que forem concluídas as obras, será possível cruzar o córrego e convergir à esquerda, segundo a assessoria da Agesul.

Além disso, quem trafega pela Ricardo Brandão pela margem direita do córrego conseguirá entrar à esquerda quando chegar a esta nova ponte para subir a Rua Itaquiraí, podendo entrar no supermercado sem necessidade de fazer o retorno na quadra seguinte.

A publicação desta segunda-feira saiu seis dias depois de o governo do Estado informar que fracassou outra licitação ligada à mesma obra, que é para os serviços de “reforma de macrodrenagem” no entorno desta ponte. A previsão é de que sejam investidos em torno de R$ 800 mil nestas obras.

Esta segunda licitação foi reaberta na última sexta-feira e a previsão é de que as propostas sejam abertas no próximo dia 13. Porém, os trabalhos de instalação da ponte pré-moldada já podem começar antes mesmo desta obra paralela.

SÉRIE DE INVESTIMENTOS

Antes deste investimento para melhorar o sistema viário da região central, o Governo do Estado já havia firmado parcerias para uma série de outros investimentos em recuperação e implantação de asfalto novo na Capital, totalizando quase R$ 130 milhões.

Deste total, R$ 73 milhões estão sendo investidos na implantação de uma nova via de acesso à região das Moreninhas, em um prolongamento da Avenida Rita Vieira. Cerca de um terço da primeira etapa da obra está concluída.

Outro investimento significativo, de R$ 16,3 milhões, está sendo feito na revitalização da Avenida Duque de Caxias, em um trecho de cerca de 9 quilômetros entre o aeroporto e o Indubrasil. Obras de recapeamento também estão previstos para vias como Bom Sucesso, Fátima do Sul, João Pedro de Souza e 15 de Novembro, entre outras, totalizando mais R$ 7,4 milhões.

Em bairros como Caiobá, Jardim Nashiville e North Park está previsto investimento de R$ 16,3 milhões na pavimentação de 24 ruas, totalizando em torno de 4 quilômetros de asfalto novo.

Outros R$ 16 milhões estão sendo aplicados nas regiões do Jardim Noroeste e Cententário. Para o Jardim Noroeste estão previsto R$ 10,9 milhões para obras de drenagem e pavimentação. No Centenário, pouco mais de quatro quilômetros de ruas receberão asfalto novo, com investimento de R$ 5,3 milhão.