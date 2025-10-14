Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CIDADE MORENA

Começa a troca do 'seis por meia dúzia' nos semáforos de Campo Grande

Agetran afirma que estrutura robusta dos semáforos que receberam LED em 2018 trata-se de equipamento antigo e troca faz parte de manutenção preventiva

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

14/10/2025 - 12h54
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Depois de ficarem cobertos com sacos pretos e enfaixados, para não confundir os motoristas de qual equipamento estaria funcionando, os novos semáforos que são sustentados pelos postes mais finos estão finalmente substituindo as robustas estruturas que sustentavam o dispositivo sinaleiro na avenida Fernando Corrêa da Costa. 

Na última sexta-feira (10) o Executivo de Campo Grande foi consultado sobre a troca programada no trecho, já que os semáforos da Fernando Corrêa em diversos cruzamentos já davam sinais de que seriam substituídos. 

Ao trocar "seis por meia dúzia", a Agência Municipal de Transporte e Trânsito justificou que esses equipamentos, já no modelo de LED, seriam sim "antigos", sem detalhar a idade de quando os equipamentos em plena região central teriam sido trocadas, mas deixando claro que tais trocas não foram motivadas por panes ou depredações e vandalismos.

Agora, quem passou pela Avenida Fernando Corrêa da Costa na manhã desta terça-feira (14) pôde observar um trânsito mais lento, tudo devido ao maquinário e equipe que realizavam as substituições no trecho. 

Ao Correio do Estado, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito justificou que esses equipamentos seriam sim "antigos", sem detalhar a idade de quando os equipamentos em plena região central teriam sido trocadas, mas deixando claro que tais trocas não foram motivadas por panes ou depredações e vandalismos.

"A substituição dos semáforos ocorre como parte de um processo de manutenção preventiva. Os equipamentos são antigos e já vinham sendo trocados gradualmente ao longo do tempo", argumentou a Pasta em nota de retorno. 

Em complemento, a Agetran cita seu compromisso com a "segurança viária, a fluidez e a eficiência no trânsito", reforçando que a atual etapa abrangerá a troca de todos os semáforos localizados na Avenida Fernando Corrêa.

Contrato de semáforos

No que diz respeito à gestão desses equipamentos, a responsabilidade sobre os semáforos de Campo Grande passou das mãos do "Consórcio CAM" para o "CAM II", uma segunda versão da sociedade consorciada. 

consórcio Cam comanda os serviços dos semáforos desde 2018 em Campo Grande, já tento anotado renovações consecutivas em um contrato que chegou a render R$ 51,8 milhões por ano. 

Acontece que, tanto a primeira versão quanto o Consórcio CAM II são formados pelas mesmas empresas: Arc Comércio, Construção e Administração de Serviços e Meng Engenharia Comércio e Indústria, sendo que a fundação do segundo data de 20 de setembro do ano passado. 

Por esse motivo, a licitação vencida em 11 de setembro de 2024 pelo valor total de R$ 23.200.359,81, cerca de R$1,2 milhão mais barata que o previsto, foi assinada à época pelos representantes da ARC após uma longa novela de "abre e fecha" do certame. 

A licitação milionária em questão foi retomada apenas em 06 de setembro, após uma série de suspensões que começaram em menos de um mês após a troca no comando da Agetran, quando Janine Bruno (que chefiou a pasta por sete anos) foi trocado pelo ex-dono de autoescola, Paulo Silva, quando os valores do certame giravam em torno de R$24 milhões.  

Suspensa para "análise de pedido de impugnação", a licitação milionária foi retomada em menos de quarenta e oito horas nessa ocasião, em 16 de maio; para nova suspensão no dia 23 daquele mês em obediência ao Despacho DSP G.MCM 14968/2024", do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. 

A outra retomada anunciada em 27 de agosto, sendo que, nesse meio tempo houve o período de análises do catálogo e amostras até a continuidade publicada na semana passada, em 05 de setembro e termo de homologação assinado pela atual prefeita, Adriane Lopes, datado de 09 de setembro.  

Reclamações 

Já ao fim de 2018 era apontada ineficiência do serviço prestado pelo Consórcio CAM, época em que as falhas na manutenção e sinalização intermitentes eram ligadas à acidentes e mortes nas vias campo-grandenses, situação essa que não freava os reajustes no contrato.

Até 2023, Campo Grande anotava um gasto de R$141,9 mil por dia para manutenção de semáforos, que seguiam apresentando problemas recorrentes e falhas no funcionamento. 

Dessa vez, o que incomoda os campo-grandenses, conforme levantado pela equipe do Correio do Estado nas ruas em que as trocas estão sendo registradas, é justamente a dúvida sobre a necessidade da troca dos equipamentos, como na Fernando Corrêa da Costa, por exemplo, que receberam luz de LED ainda em 2018

De advogada até motoristas de aplicativo, o "fala, povo" feito pelo Correio do Estado na última sexta-feira (10) revela um consenso sobre o tema, que os semáforos ainda estavam bons e haveriam outros pontos para serem corrigidos na Capital. 

Recentemente, em 17 de setembro, o Executivo de Campo Grande chegou a anunciar uma renovação com o Consórcio CAM II que se estenderia por 48 meses, quase fazendo a contratação de R$23.200.359,81 custar R$92.801.439,20 até o fim de 2029. 

 

Assine o Correio do Estado

Solidariedade

Bazar da Santa Casa terá itens a partir de R$ 20, com parcelamento no cartão

Com doação de itens apreendidos pela Receita Federal, o bazar terá aparelhos de celular, roupas e mais. A venda solidária será no Armazém da Santa Casa de Campo Grande

14/10/2025 13h43

Compartilhar

Divulgação Santa Casa de Campo Grande

Continue Lendo...

Na segunda edição do Bazar da Santa Casa, que ocorre nos dias 15 e 16 de outubro, serão disponibilizados mais de mil itens, entre celulares, perfumes, roupas e outros. Todos os produtos foram apreendidos pela Receita Federal de Ponta Porã.

A oportunidade é ideal para os amantes da modalidade de compra: haverá diversos itens, como ventiladores, cartelas de cadeados, copos Stanley e outros utensílios domésticos.

Para facilitar ainda mais, as compras poderão ser parceladas no cartão de crédito, pagas via Pix ou em dinheiro. A ação acontece a partir das 7h30, no armazém da instituição, e estará aberta ao público externo. Toda a arrecadação será revertida para a compra de medicamentos.

Organização

Para evitar tumultos e garantir que as pessoas consigam realizar suas compras sem maiores intercorrências, será permitida a entrada de 20 pessoas por vez, com tempo máximo de permanência de 20 minutos no espaço.

Cada consumidor poderá adquirir até dois celulares e dois perfumes, entre os destaques estão os árabes, que têm conquistado o gosto do público.

 

 

 

O presidente da instituição, Alir Terra Lima, explicou que a ação visa minimizar os desafios financeiros enfrentados pela Santa Casa de Campo Grande.

"Esses fatores comprometem a sustentabilidade da Santa Casa, que é filantrópica e atende majoritariamente pacientes do SUS", pontuou o presidente.

Assine o Correio do Estado

POLÍCIA

Homem é preso por tentativa de feminicídio no interior de MS

A vítima conseguiu se esquivar dos tiros ao se debater no chão e gritar por socorro

14/10/2025 12h30

Compartilhar
Homem é preso por tentativa de feminicídio no interior de MS

Homem é preso por tentativa de feminicídio no interior de MS FOTO: Divulgação PCMS

Continue Lendo...

Na tarde desta segunda-feira (13), um homem foi preso em Aquidauana, distante aproximadamente 140 quilômetros de Campo Grande, depois de tentar matar a ex-companheira a tiros.

De acordo com a polícia, a vítima retornava para casa quando uma motocicleta, com o farol apagado, surgiu repentinamente de uma esquina e passou a segui-la. Ao chegar em frente à residência, o condutor parou o veículo e, nesse momento, a mulher reconheceu tratar-se de seu ex-companheiro.

O autor desceu da moto, sacou uma arma de fogo e disse: “Você vai ver o que é homem". Em seguida, ele puxou a vítima pelos cabelos, desferiu um tapa em seu rosto e a empurrou para o outro lado da rua com novas ameaças.

Assutada, a mulher caiu no chão e começou a gritar por socorro, momento em que o agressor atirou várias vezes.

Conforme o depoimento da vítima, ela conseguiu se esquivar dos tiros ao se debater no chão e implorar pela própria vida. Na sequência, uma vizinha que presenciou a ação gritou por socorro, o que fez com que ele fugisse do local.

A mulher registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Atendimento a Mulher (DAM) da cidade no mesmo dia, e os policiais começaram as buscas pelo autor, mas não encontraram.

Entretanto, após a expedição do mandado de prisão e a continuidade das buscas, se apresentou na delegacia de Aquidauana, onde foi preso e colocado à disposição da Justiça.

Assine o Correio do Estado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Bazar da Santa Casa terá itens a partir de R$ 20, com parcelamento no cartão
Solidariedade

/ 1 hora

Bazar da Santa Casa terá itens a partir de R$ 20, com parcelamento no cartão

2

Vale Tudo terá exibição gratuita do último episódio em Shopping de Campo Grande
Último Episódio

/ 1 hora

Vale Tudo terá exibição gratuita do último episódio em Shopping de Campo Grande

3

Começa a troca do 'seis por meia dúzia' nos semáforos de Campo Grande
CIDADE MORENA

/ 2 horas

Começa a troca do 'seis por meia dúzia' nos semáforos de Campo Grande

4

Homem é preso por tentativa de feminicídio no interior de MS
POLÍCIA

/ 2 horas

Homem é preso por tentativa de feminicídio no interior de MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 14 horas

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/10/2025

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?