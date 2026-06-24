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Cidadania sem Fronteiras

Comunidade em Rio Brilhante recebe Expedição Judiciária

A ação cidadania sem fronteiras contou com atendimentos jurídicos, emissão de documentos, orientações eleitorais, dentre outros serviços

João Pedro Zequini

24/06/2026 - 12h45
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Na tarde da última terça-feira (23), a Casa de Reza da comunidade indígena Kaiowá Tekoha Laranjeira Ñhanderu, em Rio Brilhante, recebeu uma Expedição Judiciária: cidadania sem fronteiras, a fim de levar alguns serviços básicos à população. 

A ação conjunta contou com a participação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, a Advocacia-Geral da União (AGU), além de diversas instituições do sistema de justiça e órgãos públicos. 

Os serviços prestados à comunidade foram atendimentos jurídicos, emissão de documentos, orientações eleitorais, assistência à saúde, serviços sociais e atividades voltadas à promoção da cidadania.

O TJMS esteve presente na expedição realizando diversos atendimentos, em destaque para a Carreta da Justiça, que contou com o juiz Luciano Baladelli, que realizou atendimentos consensuais e pré-processuais relacionados a direito de família, como reconhecimento de paternidade, alimentos, guarda, união estável e divórcio. 

A equipe da Corregedoria-Geral da Justiça também esteve presente, realizando atendimentos técnicos aos cartórios, auxiliando na emissão e regularização de documentos civis.

Além do TJMS, participaram da expedição equipes do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Trabalho (MPT), Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT-24), Advocacia-Geral da União (AGU), Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Exército Brasileiro e diversos órgãos públicos.

risco

Mau tempo leva Campo Grande a cancelar a Cidade da Copa

Termômetros podem marcar até 10 graus no horário do jogo. Durante a madrugada a temperatura tende a cair para apenas 8 graus na cidade

24/06/2026 12h34

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Cidade da Copa foi funcionou nos dois primeiros confrontos e deve voltar a ser aberta na próxima segunda-feira (29)

Cidade da Copa foi funcionou nos dois primeiros confrontos e deve voltar a ser aberta na próxima segunda-feira (29)

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Por conta do frio e da possibilidade de chuva, a programação da Cidade da Copa, que seria realizada nesta quarta-feira (24), na Esplanada Ferroviária, foi cancelada por recomendação da Defesa Civil de Campo Grande.

Institutos de meteorologia prevêem que os termômetros marque 10 graus no final do confronto. Os mesmos institutos, porém, não estão prevendo chuva entre 18 e 20 horas.

De acordo com a Fundação Municipal de Esportes (Funesp), a decisão tem caráter preventivo e visa garantir a segurança do público, trabalhadores e demais envolvidos na realização do evento, que receberia torcedores para acompanhar a partida da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo de 2026 contra a Escócia.

A Cidade da Copa tem reunido centenas de pessoas na Esplanada Ferroviária para acompanhar os jogos do Brasil em telão de alta definição, além de oferecer atrações culturais e espaço de convivência para os torcedores.

A Funesp informou que seguirá acompanhando a participação da Seleção Brasileira na competição. Caso a equipe avance para a próxima fase em primeiro lugar, a próxima transmissão pública está prevista para segunda-feira (29), a partir das 13h, novamente na Cidade da Copa, montada na Esplanada Ferroviária. Se passar em segundo lugar, o jogo da seleção brasileira acontece às 20 horas, também na segunda-feira. 

A orientação é para que a população acompanhe os canais oficiais da Prefeitura de Campo Grande para novas informações sobre a programação. 

 

NOVO RG

Shopping fará mutirões de atendimento de novo RG sem agendamento prévio

Durante a sexta-feira (26) e sábado (27), o Posto de Identificação do centro distribuirá 500 senhas para atendimento em mutirão

24/06/2026 12h30

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Posto de identificação em Campo Grande (MS)

Posto de identificação em Campo Grande (MS) Gerson Oliveira/Arquivo

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Para quem não tem tempo durante a semana de ir até o posto de identificação realizar o processo e obter o novo RG, a chamada Carteira Nacional de Identificação (CIN), o Posto de Identificação do Pátio, O Shopping do Centro realizará dois mutirões durante este final de semana.

O processo normalmente exige agendamento prévio, mas durante a próxima sexta-feira (26) e sábado (27), a unidade no centro distribuirá 500 senhas, 250 para cada dia, sem precisar agendar vagas.

O serviço acontecerá por ordem de chegada a partir das 07h. Depois de distribuídas as senhas, o atendimento com as equipes iniciará de fato as 08h e segue até às 17h30, na sexta-feira e das 06h às 16h30, no sábado.

Segundo as informações, quem chegar após as 250 senhas do dia serão incluídas na programação de atendimento que ocorrerá nas semanas seguintes, por meio de encaixe, organizado pela equipe do posto.

A unidade fica no segundo andar, dentro do Shopping, localizado na Rua Marechal Rondon, 1380, no Centro.

A ação busca facilitar para quem tem dificuldade em ir até o posto durante a semana e para conseguir fazer é necessário levar alguns documentos:

  • CPF;
  • Certidão original de nascimento ou de casamento, atualizada e sem rasuras, conforme o estado civil atual;
  • Para pessoas divorciadas ou viúvas é necessário a certidão com respectiva averbação;

Não é necessário levar foto 3x4, pois no local será tirada uma dentro dos padrões exigidos. Para emissão de documento de menores de idade, a criança deve estar acompanhada por mãe, pai ou responsável legal.

Para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista), o Posto de Identificação disponibiliza um espaço para o atendimento especializado com mais conforto para aqueles que precisam de determinados recursos durante o atendimento, devido a grande movimentação na parte externa.

Menores de idade devem comparecer acompanhados pelo pai, pela mãe ou por outro responsável legal.

O documento agora utiliza o CPF como número único de identificação em todo o país, substituindo o modelo antigo que mantinha registro estadual. A intenção é garantir mais segurança de dados e unificar o sistema identificação civil. A primeira via da CIN é gratuita e o antigo RG continua válido até 2032.

A população que consegue ir durante a semana não precisa esperar por um mutirão para ir fazer o documento. O posto, assim como outras unidades mantém atendimentos disponíveis durante toda a semana mediante agendamentos.

O mutirão é uma alternativa para trabalhadores, famílias e outras pessoas que encontram dificuldade para procurar o serviço durante a semana.

O agendamento para a semana deve ser feito pelo Portal de Serviços da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Ao todo são oferecidas 2,5 mil vagas por dia no Estado, sendo mil na Capital, distribuídas para os shoppings do Centro e Norte Sul Plaza. No interior são 1,5 mil vagas nos 93 postos distribuídos pelos 79 municípios.

Durante o mês passado, foram expedidas 38.501 carteiras, maior volume mensal registrado até o momento. Desde o início das emissões da CIN foram entregues 819.928 documentos, cerca 29% da população sul-mato-grossense.

>> SERVIÇO

Mutirão para solicitação da Carteira de Identidade Nacional

Onde: Posto de Identificação do Pátio O Shopping do Centro (antigo Pátio Central)
Endereço: Rua Marechal Rondon, 1380, Centro

Horários:
Sexta-feira (26): atendimento das 8h às 17h30
Sábado (27): atendimento das 8h às 16h30

Senhas: 250 por dia, por ordem de chegada a partir das 7h
Excedentes: estarão atendimento das semanas seguintes
Agendamento prévio: não é necessário
Documentação: CPF e certidão de nascimento ou casamento original, atualizada e sem rasuras
Divorciados e viúvos: certidão com a respectiva averbação
Menores de idade: acompanhados por responsável legal
Primeira via: gratuita

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