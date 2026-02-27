Concurso para tabelião tem mais de 700 inscritos em MS

A avaliação será aplicada em dois turnos distintos, conforme a modalidade de ingresso escolhida pelo candidato - Divulgação

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) realiza neste domingo (1º) a prova objetiva do concurso público para outorga e delegação de Serviços Notariais e Registrais no Estado. Considerado um dos certames mais aguardados da área extrajudicial, o processo seletivo reúne mais de 700 candidatos interessados em assumir serventias notariais e registrais em Mato Grosso do Sul.

A avaliação será aplicada em dois turnos distintos, conforme a modalidade de ingresso escolhida pelo candidato. Os inscritos na modalidade de remoção farão a prova no período da manhã, das 7h às 12h. Já os candidatos que concorrem por provimento realizarão o exame à tarde, das 15h às 20h, ambos no horário local.

De acordo com o edital, os portões serão fechados 30 minutos antes do início da aplicação em cada turno. Após esse horário, não será permitida a entrada de candidatos, em nenhuma hipótese.

A prova objetiva será composta por questões de múltipla escolha e terá caráter eliminatório, sendo uma das etapas iniciais do concurso, que ainda prevê outras fases, conforme as regras estabelecidas no edital.

A organização do certame é de responsabilidade da Corregedoria-Geral de Justiça, com apoio operacional da Fundação Getulio Vargas (FGV), instituição responsável pela aplicação das provas.

Os locais de realização do exame foram divulgados no último dia 23 de fevereiro, exclusivamente no site oficial da FGV. O TJMS reforça que cabe ao candidato verificar previamente o endereço da prova, comparecer no horário estipulado e cumprir todas as normas previstas no edital.

Os participantes devem acompanhar eventuais comunicados e atualizações por meio do portal da banca organizadora.

Confira o edital completo abaixo:

