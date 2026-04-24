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Homem acusado de vazar novo 'Avatar' é preso e pode cumprir até 7 anos de pena

A polícia relatou que o homem teria feito o download do filme, ainda não lançado, e divulgado trechos nas redes sociais

Estadão Conteúdo

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24/04/2026 - 23h00
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Um homem de 26 anos, acusado de ter sido o responsável pelo vazamento do novo filme animado da saga Avatar, intitulado Aang: The Last Airbender, foi preso em Singapura. A informação foi divulgada pelo jornal local The Strait Times nesta sexta-feira, 24.

Em comunicado à imprensa local, a polícia relatou que o homem teria feito o download do filme, ainda não lançado, e divulgado trechos nas redes sociais. As autoridades encontraram uma série de dispositivos eletrônicos em sua posse, que continham, inclusive, uma cópia do filme completo.

Segundo as investigações, ele conseguiu acesso remoto a um dos servidores do serviço de streaming Paramount+, de onde conseguiu realizar o download do filme que posteriormente vazou nas redes sociais. A plataforma investiga o caso desde o vazamento, que ocorreu no dia 12 de abril.

Ainda de acordo com o The Strait Times, o suspeito é investigado por acesso não autorizado a material de informática. O crime prevê pena máxima de 7 anos de prisão, multa não superior a US$ 50 mil (cerca de R$ 250 mil na conversão atual) ou ambas, segundo as leis locais.

Relembre o caso

No dia 12 de abril, um perfil no X começou a publicar diversas cenas do filme em questão. A pessoa por trás da conta, sob o nome de usuário @ImStillDissin, afirmava que a Nickelodeon teria enviado o filme completo em seu e-mail por engano.

O filme é uma continuação de Avatar: A Lenda de Aang, série animada da Nick, que pertence à Paramount. O longa foi publicado completo na plataforma, mas já foi derrubado.

Inicialmente, a Paramount planejava lançar a animação nos cinemas, com estreia marcada para o dia 9 de outubro nos Estados Unidos. No entanto, após uma série de adiamentos e mudanças internas, o estúdio mudou de ideia e decidiu lançar o título diretamente no streaming. Muitos fãs não gostaram da mudança.

Aang: The Last Airbender continua a saga de Aang, um garoto de 12 anos que descobre ser um Avatar, ou seja, a única pessoa capaz de comandar os quatro elementos e ponte entre os mundos físico e espiritual. No novo filme, ele aparecerá já adulto e precisando lidar com novas ameaças.

Onde assistir?

O filme, vale destacar, não tem relação com o live-action da Netflix, Avatar: O Último Mestre do Ar, que tem segunda temporada confirmada para este ano.

A Lenda de Aang está disponível para streaming na Netflix e no Paramount+. Já The Last Airbender segue com estreia marcada para 9 de outubro no Paramount+.
 

DESENVOLVIMENTO

Nos 62 anos de Glória de Dourados, obras avançam, enquanto Expoglória se aproxima

Gestão do prefeito Júlio Buguelo e da vice Delma equilibra a celebração do aniversário do município com pacote de infraestrutura, habitação e modernização

24/04/2026 18h23

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Parque de exposição de agropecuária de Glória de Dourados já está sendo preparado para a feira

Parque de exposição de agropecuária de Glória de Dourados já está sendo preparado para a feira Divulgação

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Quem acompanha a evolução de Glória de Dourados já percebe uma mudança consistente no ritmo da administração municipal. Sob a liderança do prefeito Júlio Buguelo e da vice-prefeita Delma, a gestão tem adotado uma diretriz que o próprio chefe do Executivo resume na frase: "Tem festa, mas tem muito trabalho também". 
 
O lema traduz o momento vivido pelo município, que se prepara para realizar a maior feira agropecuária de sua história ao mesmo tempo em que mantém frentes de obras ativas em áreas urbanas e rurais, superando a marca de R$ 30 milhões em investimentos.

Feira agropecuária

A Expoglória, que chega à sua 35ª edição entre os dias 30 de abril e 3 de maio, celebra os 62 anos de Glória de Dourados. Consolidando o resgate histórico iniciado em 2025, quando a tradicional cavalgada voltou às ruas após mais de dez anos de interrupção, a feira deste ano promete quebrar recordes e manter a premissa de inclusão: será uma festa de portões abertos, com entrada gratuita todos os dias.

Parque de exposição de agropecuária de Glória de Dourados já está sendo preparado para a feira
 
O palco principal receberá atrações de peso, incluindo a dupla Marcos e Belutti, os sucessos de Léo & Raphael + Countrybeat, Danilo & Davi e a animação do grupo Kamisa 10, que comandará a 2ª Tardezinha do Pagode.
 
O coração agropecuário da festa baterá forte com a tradicional cavalgada, o competitivo rodeio em touros e cavalos, e a adrenalina da prova dos três tambores.
 
O evento não se restringe à arena. A programação engloba palestras e expositores voltados ao setor agropecuário, além de um parque de diversões, encontro de carros antigos e áreas dedicadas a som, motos e carros rebaixados.

Pacote milionário 

A prefeitura executa um pacote de obras focado em gargalos históricos de infraestrutura e déficit habitacional. A Vila Industrial tornou-se um dos grandes símbolos dessa transformação. 
 
A região está recebendo a construção de 66 casas populares, garantindo o sonho da casa própria para dezenas de famílias. Além da moradia, a prefeitura levou pavimentação asfáltica para o bairro e está finalizando a construção de uma nova e moderna creche. 
 
Em paralelo, frentes de trabalho realizam o recapeamento asfáltico em diversos pontos críticos do município, melhorando a mobilidade urbana.
 
Com uma base econômica fortemente atrelada ao agronegócio, Glória de Dourados mantém sua atenção voltada aos produtores rurais. 

“A gestão realiza um trabalho contínuo de cascalhamento na zona rural e iniciou a instalação de aduelas nas estradas vicinais, substituindo pontes antigas e garantindo um escoamento de safra seguro e ininterrupto", explicou o prefeito.

 
De acordo com Buguelo, a prefeitura adquiriu novos maquinários pesados, com destaque para um rolo compactador e uma nova retroescavadeira, dando autonomia às equipes de obras. 
 
A saúde e a educação também foram contempladas com a chegada de um novo veículo para atendimento de pacientes e um novo ônibus escolar. Para completar o ciclo de apoio, a administração fortaleceu os programas de incentivo direto aos produtores rurais.
 
Internamente, a prefeitura licitou um investimento de R$ 442 mil para a manutenção e modernização de todo o seu parque de Tecnologia da Informação. O contrato garante que a rede das escolas e secretarias funcione com eficiência, estendendo a inclusão tecnológica ativamente até o distrito de Guassulândia.
 
Ao celebrar a chegada dos 62 anos do município e o impacto direto das obras na vida da população, o prefeito Júlio Buguelo resumiu a marca de sua administração. "Isso é compromisso, isso é cuidado com a nossa gente. Porque aqui tem festa, sim, mas tem muito trabalho sendo feito por Glória de Dourados”, pontuou.

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preso

Integrante do PCC com crimes em MG usava documento falso e se escondia na Bolívia

Criminoso estava na lista da Interpol pelos crimes de receptação, de roubo e de roubo qualificado

24/04/2026 18h01

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Integrante do PCC foi preso na Bolívia

Integrante do PCC foi preso na Bolívia Foto: Divulgação

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Amaury de Sousa Rocha, 38 anos, investigado por integrar a facção criminosa PCC e com mandado de prisão em aberto por roubo e receptação no Brasil usava documentos pessoais com o nome de Christiano M. da Cruz Menezes e tentou escapar de fiscalização de equipe da Estación Policial Integral Los Tusequis, em Santa Cruz de la Sierra, durante abordagem feita neste dia 23 de abril.

Por conta de condenação dada na Justiça de Minas Gerais e ele ter fugido do país, seus dados estavam inseridos na lista da Interpol.

O suspeito só foi abordado porque estava dentro de um veículo com vidros escuros, enquanto transitava na avenida Pedro Vélez, em uma região de Santa Cruz que fica entre o Anel 7 e Anel 8, em uma área residencial.

Depois de apresentar documentos brasileiros e uma permissão para residir na Bolívia, os policiais suspeitaram e o levaram para unidade policial para conferência de digitais e troca de informações com unidade da Polícia Federal que atua no país vizinho.

Depois de verificação de banco de dados internacional, foi verificado que a identificação oficial do suspeito era Amaury e havia mandado de prisão em aberto contra ele. Um dos processos que ele responde é da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão das Neves, que fica apenas 35 km da capital mineira Belo Horizonte.

Por conta do trabalho conjunto entre autoridades bolivianas e brasileiras, o trâmite para expulsão de Amaury demorou menos de 24 horas e, nesta sexta-feira (24), ele foi trazido até a região de fronteira entre Puerto Quijarro e Corumbá para ser entregue à Polícia Federal.

“A captura foi efetuada pelo grupo da Interpol da Polícia Boliviana, após ações de cooperação policial e troca de informações entre os países. O investigado é apontado como integrante de organização criminosa e era procurado pela Justiça do estado de Minas Gerais, possuindo mandado de prisão em aberto pelos crimes de receptação, de roubo e de roubo qualificado. Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado às autoridades competentes, onde permanecerá à disposição da Justiça”, informou a Polícia Federal, em nota.

Conforme a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, o condenado chegou a ficar preso em 2019, no município de Paraopeba.

Outros processos também tramitam contra o homem preso, envolvendo investigações sobre tráfico de drogas. Em recurso que o condenado recorreu no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 2024, a pena que foi sentenciada é de 18 anos e oito meses de reclusão.

Assassinato envolvendo brasileiros

No mesmo dia que houve a prisão de Amaury de Sousa Rocha, policiais do Comando Departamental de Santa Cruz fizeram rondas e uma outra região da cidade e prenderam dois brasileiros que são investigados por ter participação em assassinato ocorrido no dia 11 de abril, na Radial 26, entre o 4º e 5º Anel de Santa Cruz de la Sierra.

Quando esses brasileiros foram presos, eles estavam com uma pistola 9mm e houve identificação que há passagens policiais contra eles no Brasil. Os nomes dos investigados não foram divulgados.

Conforme apurado até o momento pelas autoridades bolivianas, não há ligação entre os suspeitos do homicídio com a presença de Amaury também em Santa Cruz de la Sierra

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