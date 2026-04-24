Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Aviação

Transporte aéreo de passageiros cresce 7,7% no 1º trimestre ante mesmo período de 2025

Movimentação foi puxada principalmente pelo segmento internacional, que cresceu 13% no trimestre

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

24/04/2026 - 21h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O transporte aéreo de passageiros no Brasil manteve desempenho de crescimento no início de 2026, com avanço de 7,7% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado Segundo levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), com base em dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), mais de 33,5 milhões de passageiros embarcaram em voos domésticos e internacionais no período.

A movimentação foi puxada principalmente pelo segmento internacional, que cresceu 13% no trimestre, somando mais de 8,3 milhões de passageiros. No mercado doméstico, o aumento foi de 6%, com cerca de 25,2 milhões de viajantes.

Considerando apenas março, foram transportados 10,6 milhões de passageiros, recorde para o mês, sendo 8 milhões em voos domésticos e 2,6 milhões em internacionais. Na comparação anual, o crescimento foi de 3,1%, com alta de 1,3% no segmento doméstico e de 8,9% no internacional.

Diante da pressão de custos, o governo adotou medidas para o setor, como a redução a zero das alíquotas de PIS/Cofins sobre o querosene de aviação (QAV) e o adiamento de tarifas de navegação aérea.

Também estão em estudo novas ações para mitigar impactos sobre as tarifas ao consumidor, segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca.

Assine o Correio do Estado

preso

Integrante do PCC com crimes em MG usava documento falso e se escondia na Bolívia

Criminoso estava na lista da Interpol pelos crimes de receptação, de roubo e de roubo qualificado

24/04/2026 18h01

Compartilhar
Integrante do PCC foi preso na Bolívia

Integrante do PCC foi preso na Bolívia Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Amaury de Sousa Rocha, 38 anos, investigado por integrar a facção criminosa PCC e com mandado de prisão em aberto por roubo e receptação no Brasil usava documentos pessoais com o nome de Christiano M. da Cruz Menezes e tentou escapar de fiscalização de equipe da Estación Policial Integral Los Tusequis, em Santa Cruz de la Sierra, durante abordagem feita neste dia 23 de abril.

Por conta de condenação dada na Justiça de Minas Gerais e ele ter fugido do país, seus dados estavam inseridos na lista da Interpol.

O suspeito só foi abordado porque estava dentro de um veículo com vidros escuros, enquanto transitava na avenida Pedro Vélez, em uma região de Santa Cruz que fica entre o Anel 7 e Anel 8, em uma área residencial.

Depois de apresentar documentos brasileiros e uma permissão para residir na Bolívia, os policiais suspeitaram e o levaram para unidade policial para conferência de digitais e troca de informações com unidade da Polícia Federal que atua no país vizinho.

Depois de verificação de banco de dados internacional, foi verificado que a identificação oficial do suspeito era Amaury e havia mandado de prisão em aberto contra ele. Um dos processos que ele responde é da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão das Neves, que fica apenas 35 km da capital mineira Belo Horizonte.

Por conta do trabalho conjunto entre autoridades bolivianas e brasileiras, o trâmite para expulsão de Amaury demorou menos de 24 horas e, nesta sexta-feira (24), ele foi trazido até a região de fronteira entre Puerto Quijarro e Corumbá para ser entregue à Polícia Federal.

“A captura foi efetuada pelo grupo da Interpol da Polícia Boliviana, após ações de cooperação policial e troca de informações entre os países. O investigado é apontado como integrante de organização criminosa e era procurado pela Justiça do estado de Minas Gerais, possuindo mandado de prisão em aberto pelos crimes de receptação, de roubo e de roubo qualificado. Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado às autoridades competentes, onde permanecerá à disposição da Justiça”, informou a Polícia Federal, em nota.

Conforme a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, o condenado chegou a ficar preso em 2019, no município de Paraopeba.

Outros processos também tramitam contra o homem preso, envolvendo investigações sobre tráfico de drogas. Em recurso que o condenado recorreu no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 2024, a pena que foi sentenciada é de 18 anos e oito meses de reclusão.

Assassinato envolvendo brasileiros

No mesmo dia que houve a prisão de Amaury de Sousa Rocha, policiais do Comando Departamental de Santa Cruz fizeram rondas e uma outra região da cidade e prenderam dois brasileiros que são investigados por ter participação em assassinato ocorrido no dia 11 de abril, na Radial 26, entre o 4º e 5º Anel de Santa Cruz de la Sierra.

Quando esses brasileiros foram presos, eles estavam com uma pistola 9mm e houve identificação que há passagens policiais contra eles no Brasil. Os nomes dos investigados não foram divulgados.

Conforme apurado até o momento pelas autoridades bolivianas, não há ligação entre os suspeitos do homicídio com a presença de Amaury também em Santa Cruz de la Sierra

Saúde

Governo federal libera R$ 24,7 milhões para construção de unidades de saúde em Mato Grosso do Sul

Recursos do Novo PAC Saúde contemplam sete municípios com UBS e CAPS; obras devem começar imediatamente

24/04/2026 17h42

Compartilhar

divulagaçao

Continue Lendo...

O Ministério da Saúde liberou, nesta sexta-feira (24), R$ 24,7 milhões para a construção de 10 novas unidades de saúde em Mato Grosso do Sul. Os recursos, oriundos do programa Novo PAC Saúde, foram transferidos integralmente aos municípios e estão vinculados ao início imediato das obras.

Ao todo, serão construídas sete Unidades Básicas de Saúde (UBS) e três Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), distribuídos entre sete cidades do estado. A iniciativa faz parte de um pacote nacional que destinou R$ 1,2 bilhão para a construção de 541 unidades de saúde em 26 estados.

No estado, os municípios contemplados incluem Campo Grande, Dourados, Nova Andradina, Jardim, Sidrolândia, Amambai, Aquidauana, além de outras localidades como Coronel Sapucaia, Tacuru e Douradina.

Lista de municípios de MS que irão receber recursos do PAC Saúde 

Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a medida reforça o compromisso do governo federal com a ampliação do acesso aos serviços públicos. “É o SUS sendo ampliado com rapidez, presença do Governo do Brasil e justiça social. É investimento que vira obra, obra que vira atendimento e atendimento que melhora a vida do povo brasileiro”, afirmou.

A ação também integra o programa Agora Tem Especialistas, voltado à redução de filas e ao aumento da oferta de consultas, exames e procedimentos especializados no Sistema Único de Saúde.

Os repasses foram feitos na modalidade fundo a fundo, conforme a Portaria GM/MS nº 6/2017, e condicionados à emissão da ordem de serviço. Além de ampliar a cobertura assistencial, a iniciativa deve impulsionar a geração de emprego e renda nos municípios beneficiados.

Em âmbito nacional, o Novo PAC já destinou mais de R$ 32 bilhões para fortalecer o SUS, com previsão de construção de milhares de unidades, aquisição de equipamentos e ampliação da frota do SAMU, consolidando o maior programa de investimentos em infraestrutura da saúde pública no país.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 7008, quinta-feira (23/04): veja o rateio
LOTERIAS

/ 14 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 7008, quinta-feira (23/04): veja o rateio

2

Resultado da Loteria Federal 06059-3 de hoje, quarta-feira (22/04)
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 06059-3 de hoje, quarta-feira (22/04)

3

Dupla que fez show gratuito em Campo Grande fatura R$ 1,5 milhão de prefeituras do interior
"Cê tá doido"

/ 1 dia

Dupla que fez show gratuito em Campo Grande fatura R$ 1,5 milhão de prefeituras do interior

4

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2999, quinta-feira (23/04): veja o rateio
LOTERIAS

/ 14 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2999, quinta-feira (23/04): veja o rateio

5

Desembargadores acusados de vender sentença viajavam em avião avaliado em R$ 3,5 milhões
Última Ratio

/ 2 dias

Desembargadores acusados de vender sentença viajavam em avião avaliado em R$ 3,5 milhões

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Servidor público pode ter aposentadoria negada? Entenda por quê
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 22 horas

Servidor público pode ter aposentadoria negada? Entenda por quê
Rescisão de Contrato Imobiliário (Distrato)
Leandro Provenzano

/ 1 dia

Rescisão de Contrato Imobiliário (Distrato)
Ceratocone dá direito à aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 16/04/2026

Ceratocone dá direito à aposentadoria?
Com quantos anos pode se aposentar quem já tem 30 anos de contribuição?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 semanas

Com quantos anos pode se aposentar quem já tem 30 anos de contribuição?