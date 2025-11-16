Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

Ônibus não passa e jovem chega atrasado no 2° dia do Enem 2025

Sendo um dos 57.941 de MS confirmados para o Exame Nacional, o jovem chegou até mesmo à recorrer ao já tradicional aplicativo de transporte, porém o sacrifício não foi suficiente para chegar há tempo

Leo Ribeiro e Karina Varjão

Leo Ribeiro e Karina Varjão

16/11/2025 - 12h40
Luis Felipe de Oliveira, de 18 anos, ficou marcado no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 em Campo Grande, porém não do jeito que queria, já que, confiando no ônibus, o jovem chegou atrasado ao seu endereço de aplicação da prova na Capital. 

Tendo que chegar no máximo até a virada do minuto 11h59, o estudante não conseguiu pegar abertos os portões da rua Ceará, 333, onde fica a Universidade para o Desenvolvimento do Estado e Região do Pantanal (Uniderp)

Sendo um dos 57.941 sul-mato-grossenses confirmados para o Exame Nacional do Ensino Médio de 2025, o jovem chegou até mesmo à recorrer ao já tradicional aplicativo de transporte, porém o sacrifício não foi suficiente para chegar à tempo. 

"Sinistramente frustrante. Melhor até mesmo vir de a pé da próxima, que é mais confiável", disse o jovem em entrevista à imprensa que cobria a chegada dos candidatos. 

Luis Felipe narrou a sua saga rumo aos portões, alegando à imprensa que fez o que estava a seu alcance para que pudesse chegar a tempo, mas, quase como se fosse regido pela "lei de Murphy", que tudo deu errado.  

Ele alega que começou se orientando através dos horários disponíveis pelo aplicativo Google Maps, mas indicou que o próprio app já havia lhe deixado na mão em relação aos horários do transporte coletivo, mas que "não aprendeu a lição". 

"Falei, não! Meu Deus! Uber. Eu pedi de última hora, me perdi no estacionamento, o motorista também se perdeu, eu não enxerguei a placa, aí quando eu encontrei já era 11h57", conta ele. 

Com aqueles estudantes que não experimentaram a mesma falta de sorte de chegar atrasado, mas ainda tiveram problemas ao esquecer algum itens, foi possível notar também o desespero de pais e familiares correndo com os documentos em mãos já próximo do horário de fechamento dos portões. 

Justamente a família tende a ser um apoio em momentos como o do Exame Nacional do Ensino Médio, como bem comenta Silvio Zanin, pai de Heloisa Daponte Zanin, ao deixar a filha para sua primeira edição do Enem.

"Ela está no primeiro ano no ensino médio, então ainda está fazendo para treinar. Ela está tranquila e preparada... a família apoia, pretende fazer medicina, que a irmã já faz. Na semana passada fez 70%, acho que foi bom para a turma dela, só um pouco preocupada com a de exatas, mas vamos ver como é", disse.

Segundo dia de provas

Neste domingo (16), nem mesmo as questões de ciências da natureza e matemática abalaram a confiança dos candidatos campo-grandenses, como bem acompanha o Correio do Estado, uma vez que a prova mostra-se como chance para os mais jovens testarem seus conhecimentos e os mais adultos mudarem de vida.

É o caso de Nerly Balbim, de 56 anos, que há mais de três décadas mora em Campo Grande, vendo no Exame Nacional do Ensino Médio a chance de mudar de vida, e o de Maria Eduarda Moccelin, que estuda no segundo ano do ensino médio e está treinando o Enem pela 2.ª vez, ambas fazendo a prova no mesmo local. 

Divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), através do Ministério da Educação (MEC), dados do Enem 2025 mostram que 57.941 pessoas vão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio em 41 municípios de Mato Grosso do Sul. O número representa 1,2% dos inscritos do Brasil (4,8 milhões).

Para fins comparativos, o esse total representa 1,2% do montante de inscritos de todo o Brasil (4,8 milhões). 
Proporcionalmente, as mulheres (60,15%) representam a maioria dos inscritos, enquanto homens (39,85%) são a minoria.

Em Mato Grosso do Sul houveram 70.126 inscrições, mas 57.941 é que foram confirmadas, das quais 32.626 são gratuitas e 25.315 pagas. 

Dos inscritos, 10.288 possuem 16 anos ou menos, 15.240 têm 17 anos, 10.399 possuem 18 anos, 4.518 têm 19 anos, 2.669 possuem 20 anos, 8.905 têm de 21 a 30 anos e 5.763 possuem de 31 a 59 anos. 

 

CONFLITO

Indígena é morto durante confronto com pistoleiros no interior

Cerca de 20 homens armados cercaram a aldeia Pyelito Kue durante a madrugada

16/11/2025 14h06

De acordo com o Cimi, há ao menos outros três feridos, sendo dois adolescentes

De acordo com o Cimi, há ao menos outros três feridos, sendo dois adolescentes Reprodução / Redes Sociais

Na madrugada deste domingo (16), Vicente Fernandes, de 36 anos, umas das lideranças indígenas do povo Kaiowá e Guarani, foi assassinado com um tiro na nuca, durante confronto contra um grupo de 20 pistoleiros à retomada de Pyelito Kue, na Terra Indígena Iguatemipeguá I, em Iguatemi (MS).

De acordo com o Conselho Indigenista Missionário, há ao menos outros três feridos, sendo dois adolescentes, com perfurações e marcas de tiros nos braços e no abdômen. 

O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania informou ao Cimi que a Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) já está no local. Os Kaiowá e Guarani relataram que os agentes federais entraram pela fazenda, o que levanta suspeitas de que os pistoleiros tenham inviabilizado o acesso aos indígenas.

“Os pistoleiros tomaram a ponte e fizeram um cerco. Estamos cercados. Estão atirando. Seguiram atirando até aqui na aldeia, fora da retomada, nas nossas casas. Estamos cercados. Sem chance de defesa”, diz uma indígena Kaiowá e Guarani ouvida enquanto o ataque ocorria e não identificada por razão de segurança.

No começo do último mês de outubro, os Kaiowá e Guarani haviam retomado uma área da Fazenda Cachoeira, sobreposta à TI e contígua à aldeia de Pyelito Kue, que desde 2015 ocupa 100 hectares da Fazenda Cambará – também sobreposta à TI delimitada com 41,5 mil hectares, em 2013.

No início do mês, a aldeia de Pyelito Kue já havia sido alvo de ataque dos pistoleiros. De acordo com os indígenas, os ataques foram realizados pelos mesmos homens ligados as fazendas citadas.

Os ataques ocorreram menos de 24 horas depois da publicação da portaria que instala o Grupo de Trabalho Técnico (GTT) interministerial para tratar, em um prazo de 180 dias, das demarcações no cone sul do Mato Grosso do Sul. 
 

 

Avanços

Educação pública de MS é reconhecida em honraria pelo Governo Federal

O secretário de Educação de MS, Hélio Daher, recebeu a Comenda da Ordem Nacional do Mérito Educativo, o prêmio mais alto concedido na área da educação no País

16/11/2025 13h45

Secretário recebeu o prêmio na última sexta-feira (14)

Secretário recebeu o prêmio na última sexta-feira (14) Divulgação/ASCOM

O esforço do governo de Mato Grosso do Sul para fortalecer a educação pública estadual foi oficialmente reconhecido em Brasília.

Na última sexta-feira (14), o Secretário de Educação do Estado, Hélio Daher, recebeu a Comenda da Ordem Nacional do Mérito Educativo, a mais alta honraria concedida pelo Brasil na área da educação. 

A cerimônia, que contou com a presença do presidente Lula, destacou as contribuições excepcionais de diferentes personalidades para o ensino no país. 

O reconhecimento reflete uma série de ações promovidas por Mato Grosso do Sul para melhorar a qualidade do ensino.

Entre essas iniciativas estão programas como MS Alfabetiza e MS Matemática, valorização salarial dos professores (com um dos maiores salários nacionais), expansão de infraestrutura tecnológica (laboratórios de ciências, robótica, lousas digitais) e investimentos em conectividade por meio de “infovias digitais”. 

Também foram realizados grandes investimentos em reformas escolares, que já atingem 80% da rede estadual, num total de cerca de R$ 1 bilhão. 

Segundo dados apresentados, 62% da rede estadual já oferece ensino em tempo integral. No ranking nacional de alfabetização, Mato Grosso do Sul ocupa a segunda posição em crescimento e 45% dos alunos do ensino médio estão matriculados em cursos profissionais. 

Além disso, 298 escolas da rede estadual têm sistema de videomonitoramento e botão de emergência, e a alimentação escolar soma 50 milhões de refeições por ano. 

Os investimentos também têm impactado positivamente os indicadores de desempenho: entre 2023 e 2024, a taxa de aprovação subiu de 90,22% para 92,75%, enquanto a reprovação caiu de 8,46% para 6,57%. Já a evasão escolar reduziu de 0,22% para 0,11%. 

Sobre a comenda

A Ordem Nacional do Mérito Educativo foi criada em 1955 e regulamentada em 2003 para homenagear pessoas nacionais e estrangeiras que têm prestado serviços relevantes à educação. A honraria tem cinco graus: Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro. 

Além de Hélio Daher, outras figuras de destaque nacional foram agraciadas nessa cerimônia, como Carmem Lúcia, Alexandre de Moraes, Marcelo Rubens Paiva e Simone Tebet. 

 A escolha dos homenageados é feita pelo Ministro da Educação e oficializada por decreto presidencial, após avaliação de um conselho da Ordem. 

A solenidade também faz parte das comemorações dos 95 anos do Ministério da Educação, que incluem atividades como uma corrida, caminhada e exposições históricas sobre a pasta. 


Para Hélio Daher, a comenda simboliza “o compromisso assumido por Mato Grosso do Sul com a aprendizagem, a equidade e a melhoria contínua da educação pública”. 

"Esta comenda simboliza o compromisso que Mato Grosso do Sul assumiu com a aprendizagem, a equidade e a melhoria contínua da Educação Pública. É um reconhecimento que compartilho com cada professor, gestor e servidor da nossa rede, que trabalha todos os dias para transformar realidades", destacou Daher.
 

