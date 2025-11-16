Durante a abertura dos portões houve uma grande concentração de alunos, um "mar de estudantes" que marchavam rumo às salas - Marcelo Victor/Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Neste domingo (16), às 11h marcaram a abertura dos portões para o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que traz questões de ciências da natureza e matemática, como uma chance tanto para os mais jovens testarem seus conhecimentos como para os mais adultos mudarem de vida.

Apesar da diferença nas idades, ambas as faixas etárias demonstram "tranquilidade" nessa etapa final, mesmo diante do questionário que põe à prova os conhecimentos exatos dos participantes.

É o caso de Nerly Balbim, de 56 anos, que há mais de três décadas mora em Campo Grande, vendo no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a chance de mudar de vida.

"Já fiz outras vezes [o Enem], mas eu não fui atrás da minha nota, acabei indo fazer um curso técnico, então agora eu quero fazer faculdade mesmo, o que queria mesmo era engenharia mecânica".

Ainda assim, ela não se deixa preocupar com as questões porvir, alegando que "têm que ver o que a nota dá", mirando ainda alguns cursos como fisioterapia, administração e farmácia entre as opções de futuro. Porém, deixa claro que não será uma prova que irá parar sua determinação.

"Eu levei o caderno mas nem verifiquei tudo, porque no começo eu li todas, acho que não saí mal não. Agora para essa de exatas eu estou tranquila, espero sair nota para algo, pois se a gente quer alguma coisa tem que ir atrás", diz.

Com quarenta anos a menos que Nerly, Maria Eduarda Moccelin ainda estuda no segundo ano do ensino médio, mas já está treinando a prova pela segunda vez, mas também, apesar do nervosismo, não se intimida com os questionários.

"Eu sei que, se não conseguir fazer bem a prova esse ano, no próximo eu vou ter que ralar para conseguir aprender. Então um pouco tranquila de não ter que passar, mas um pouco nervosa do que não saber fazer na hora. Ano passado mesmo chutei tudo", brinca ela.

Estudante do Nova Geração, ela busca prestar vestibular na Faculdade Insted, mas também deseja passar na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) para tentar cursar pedagogia.

"Eu tento me acalmar, beber bastante água, mas não muito durante as questões. Tentar focar mais na prova, não tanto se estou acertando ou não. O que fiz antes dessa de exatas é não corrigir a da semana passada, pois já ia perder totalmente a expectativa se já tivesse ido mal".

Durante a abertura dos portões houve uma grande concentração de alunos, um "mar de estudantes" que marchavam rumo às salas e amontoavam-se junto às calçadas da rua Ceará, 333, onde fica a Universidade para o Desenvolvimento do Estado e Região do Pantanal (Uniderp).

Além disso, a passagem dos estudantes bloqueou o trânsito dos carros por alguns minutos, o que ocasionou um leve congestionamento em ambos os sentidos, uma vez que não foi notada presença de agentes da Guarda ou Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran). Logo após um primeiro momento, o trânsito fluiu normalmente

Enem em MS

Divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), através do Ministério da Educação (MEC), dados do Enem 2025 mostram que 57.941 pessoas vão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio em 41 municípios de Mato Grosso do Sul. O número representa 1,2% dos inscritos do Brasil (4,8 milhões).

Para fins comparativos, o esse total representa 1,2% do montante de inscritos de todo o Brasil (4,8 milhões).

Proporcionalmente, as mulheres (60,15%) representam a maioria dos inscritos, enquanto homens (39,85%) são a minoria.

Em Mato Grosso do Sul houveram 70.126 inscrições, mas 57.941 é que foram confirmadas, das quais 32.626 são gratuitas e 25.315 pagas.

Dos inscritos, 10.288 possuem 16 anos ou menos, 15.240 têm 17 anos, 10.399 possuem 18 anos, 4.518 têm 19 anos, 2.669 possuem 20 anos, 8.905 têm de 21 a 30 anos e 5.763 possuem de 31 a 59 anos.

Assine o Correio do Estado