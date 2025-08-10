Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Previsão do tempo

Confira a previsão do tempo para hoje (10) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Mariana Piell

Mariana Piell

10/08/2025 - 04h30


Neste domingo (10), Dia dos Pais, a previsão indica tempo estável, com predomínio de sol e variação de nebulosidade, em decorrência da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica pós-frontal, que inibe a formação de nuvens e mantém o tempo firme em Mato Grosso do Sul.

As temperaturas mínimas devem apresentar acentuado declínio, variando entre 3° e 5°C, podendo atingir valores próximos a 0°C em algumas localidades. Diante desse cenário, há probabilidade de ocorrência de geada, especialmente na região sul do estado.

Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado: 

  • Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 6°C e máxima de 20°C. 
  • A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 6°C e 23°C. 
  • Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 6°C e a máxima de 22°C. 
  • O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 5°C e máxima de 24°C. 
  • As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 6°C e 23°C. 
  • Anaurilândia terá mínima de 5°C e máxima de 21°C. 
  • A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 3°C e máxima de 19°C. 
  • Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 3°C e 19°C. 
  • Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 4°C e máxima de 20°C. 

rota de colisão

Estado "demite" ONG que tem parceria bilionária com a Saúde de MS

Desde sexta-feira (8) o Instituto Acqua está fora do hospital de Ponta Porã e em abril de 2027 deve deixar o hospital de Três Lagoas

09/08/2025 12h13

O Instituto Acqua, uma ONG sem fins lucrativos, administrou o hospital de Ponta Porã desde o fim de 2019 até a última quinta-feira (7)

O Instituto Acqua, uma ONG sem fins lucrativos, administrou o hospital de Ponta Porã desde o fim de 2019 até a última quinta-feira (7) Reprodução

Publicação do diário oficial do Ministério Público do Estado desta segunda-feira (11) revela que o Governo do Estado literalmente entrou em rota de colisão com o Instituto Acqua, uma Organização Social supostamente sem fins lucrativos que firmou contratos bilionários com a administração estadual para administrar hospitais em Ponta Porã e Três Lagoas. 

Conforme dados disponíveis na investigação conduzida pelo MP, desde esta sexta-feira (8) o Instituto já está fora do Hospital Regional de Ponta Porã, que passou a ser administrado pelo Instituto Social Mais Saúde, outra ONG que já administra um hospital em Dourados.

O contrato original do Acqua acabou em fevereiro, mas desde então vinha sofrendo prorrogações, que acabaram na última quinta-feira (7). 

E, conforme as explicações dadas pela Secretaria de Estado de Saúde, o contrato relativo ao hospital de Ponta Porã não foi renovado pelo fato de o Instituto Acqua ter tido reprovados pelo Tribunal de Contas da Paraíba seis contratos que havia firmado com a secretaria de saúde daquele Estado.  

Agora, conforme as alegações do Governo de MS, a legislação impede que o contrato, assinado originalmente no começo de 2020, seja renovado por mais cinco anos. O contrato inicial previa que o acordo poderia ser renovado por até três vezes e estendido por 20 anos, caso não houvesse impedimento legal e interesse das duas partes.

Mas, logo na primeira renovação o Estado avisou que está impedido legalmente de renovar por conta das irregularidades do Instituto apontadas pelo Tribunal de Contas da Paraíba.

E, se estas supostas irregularidades impediram a renovação em Ponta Porã, automaticamente vão impedir a renovação em Três Lagoas, cujo contrato acaba em abril de 2027. A não ser que até lá o Ácqua limpe sua ficha.

Ao longo dos pouco mais de cinco anos que administrou o hospital de Ponta Porã, o Instituto recebeu do Governo do Estado pelo menos R$ 498,4 milhões, conforme documento anexado na investigação do Ministério Público sobre o repentino rompimento do contrato na cidade que faz fronteira com o Paraguai. O hospital tem cerca de 350 funcionários e 112 leitos.

Pela administração do hospital de Três Lagoas, o Governo do Estado repassou, em maio deste ano, R$ 10,14 milhões. Levando em consideração esse valor mensal, o contrato garante ao Instituto Acqua faturamento da ordem de R$ 600 milhões ao longo dos cinco anos. E isso, sem contabilizar aditivos para obras e compra de equipamentos. O hospital Magid Thomé começou a operar em 2022 com 116 leitos, mas com as ampliações, vai chegar a 186. 

O QUE DIZ O ACQUA

Em sua defesa, também conforme documentos anexados à investigação do MP, a direção do Acqua diz “ver com estranheza” a insistência do Governo do Estado em não querer renovar o contrato. Diz ter recebido uma série de pedidos de explicações sobre os contratos com o Governo da Paraíba e assim que mandava os esclarecimentos sobre um contrato, de imediato recebia questionamentos sobre outras impugnações de contas naquele estado. 

Além disso, alega o Instituto, as impugnações na Paraíba seriam impeditivos para assinatura de contrato novo, não para renovação. O Estado, porém, entende que elas impedem inclusive a renovação. As impugnações são relativas a 2019 e mesmo assim o Governo assinou contrato com o Instituto Acqua em Três Lagoas em abril de 2022, quando o TCE da Paraíba já havia rejeitado suas prestações de contas.

O Instituto questiona, inclusive, a idoneidade do conselheiro paraibano que reprovou suas contas. Na investigação no MP estão anexadas reportagens mostrando que o conselheiro André Carlo Torres Pontes foi alvo de uma operação da Polícia Federal no final de 2019 por suposto envolvimento em um esquema de corrupção no TCE paraibano.

Ele chegou a ser afastado de suas funções e com base nisso o Instituto requisitou a anulação de todos os embargos de contas que ele havia feito. Até hoje, porém, esse pedido de suspeição não foi julgado. Se o pedido tivesse sido acatado, alega o Instituto, deixaria de ser ficha-suja e poderia renovar o contrato de Ponta Porã sem qualquer tipo de impedimento.

Outro argumento usado pelo Instituto e desconsiderado pela administração de Mato Grosso do Sul é o fato de que todas as supostas irregularidades encontradas na Paraíba terem sido decorrentes da falta de repasses financeiros do Governo do Estado e não por má gestão ou fraude do Acqua.

ULTIMATO

Na recomendação publicada no diário oficial desta segunda-feira (11) a promotoria fixa prazo de 180 dias para que o Governo do Estado faça novo chamamento público (licitação) para escolher uma nova organização social para administrar o hospital de Ponta Porã, já que o Instituto Social Mais Saúde foi contratado sem concorrência público e sem aviso às autoridades municipais de saúde da região sul do Estado. 

O Governo do Estado já se comprometeu a fazer o chamamento no prazo previsto, conforme a publicação do Ministério Público, mas ainda não divulgou data para isso.

O Correio do Estado procurou a Secretaria de Estado de Saúde no dia 24 de julho, quando o MP tornou pública a investigação sobre a falta de chamamento público para substituir o Instituto Acqua, mas não obteve resposta até este sábado. 

Agressão

Homem é preso após quebrar mandíbula de ficante em tentativa de feminicídio

Vítima aguarda por cirurgia de politrauma

09/08/2025 11h30

Divulgação

Um homem de 48 anos, foi preso em flagrante na tarde de ontem (8) pela Delegacia de Polícia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas após uma tentativa de feminicídio contra sua ficante. 

A denúncia da agressão foi realizada pela assistente social do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, local onde a vítima buscou atendimento médico após ter a mandíbula quebrada durante as agressões. Ainda segundo a denúncia, o agressor estaria rondando o hospital e tentado ter acesso à vítima durante o atendimento médico.

A equipe policial da DAm conseguiu localizar o homem em sua residência e deu voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido à Delegacia da Mulher para providências cabíveis e passará por audiência de custódia, ficando à disposição do Poder Judiciário.

As medidas cabíveis previstas na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) foram adotadas, incluindo a oitiva da vítima na unidade de saúde e pedido de medidas protetivas de urgência. A delegada de polícia representou ao Poder Judiciário pela decretação da prisão preventiva do suspeito.

A vítima permanece internada para cirurgia politrauma a ser realizada por médico bucomaxilo.

O caso se soma à estatística do Anuário Brasileiro da Violência de que, em Mato Grosso do Sul, três mulheres são vítimas de algum tipo de violência por hora, seja violência doméstica, estupro, tentativa de feminicídio ou feminicídio.

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), de janeiro até o dia 21 de julho deste ano, 13.864 mulheres foram vítimas de algum tipo de crime, a maioria, de violência doméstica (12.643). Isso significa dizer que, por dia, 68 mulheres sofrem algum tipo de agressão no estado.

Casos recentes

O primeiro caso de 2025 foi a morte de Karina Corin, de 29 anos, nos primeiros dias de fevereiro, baleada na cabeça pelo ex-companheiro, Renan Dantas Valenzuela, de 31 anos. 

Já o segundo feminicídio deste ano no Estado foi a morte de Vanessa Ricarte, esfaqueada aos 42 anos, por Caio Nascimento, criminoso com passagens por roubo, tentativa de suicídio, ameaça, além de outros casos de violência doméstica contra a mãe, irmã e outras namoradas.

No terceiro caso, a vítima foi Juliana Domingues, de 28 anos, assassinada com golpes de foice pelo marido, na noite do dia 18 de fevereiro, na comunidade indígena Nhu Porã, em Dourados, município localizado a 226 quilômetros de Campo Grande.

Quatro dias depois, no dia 22 de fevereiro, Mirieli dos Santos, de 26 anos, foi a quarta vítima do ano, morta a tiros pelo ex-namorado, Fausto Junior, no município de Água Clara - localizado a 193 km de Campo Grande.

No dia seguinte, Emiliana Mendes, de 65 anos, foi morta no município de Juti, localizado a 310 km de distância de Campo Grande. A vítima foi brutalmente atacada pelo suspeito, que, após esgana-la, arratou seu corpo até uma residência e colocou em cima de um colchão, a fim de simular uma eventual morte natural. 

O sétimo caso de feminicídio registrado em 2025 foi o de Giseli Cristina Oliskowiski, morta aos 40 anos, encontrada carbonizada em um poço no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O crime aconteceu no dia 1º de março;

Já o oitavo feminicídio foi o de Ivone Barbosa da Costa Nantes, morta a golpes de faca na região da nuca pelas mãos do então namorado no assentamento da zona rural de Sidrolândia batizado de Nazareth, em 17 de abril. 

nono caso foi registrado com o achado do corpo de Thácia Paula Ramos de Souza, de 39 anos, encontrado na tarde do dia 14 de maio, no Rio Aporé, em Cassilândia-MS, segundo divulgado pela Polícia Civil. De acordo com as informações, o crime aconteceu no dia 11 de maio. 

Já o décimo caso, foi o de Simone da Silva, de 35 anos, na noite do dia 14 de maio, morta a tiros na frente dos próprios filhos por William Megaioli da Silva, de 22 anos, que se entregou à polícia ainda com a arma em mãos. 

No 11º feminicídio de Mato Grosso do Sul, a vítima foi Olizandra Vera Cano, de 26 anos, que foi assassinada com golpes de faca no pescoço pelo marido de 32 anos, no dia 23 de maio. O autor acabou preso em flagrante, na cidade de Coronel Sapucaia, a 395 quilômetros de Campo Grande.

O 12º caso caso aconteceu no dia 25 de maio, no Hospital Regional de Nova Andradina, e vitimou Graciane de Sousa Silva, que foi vítima de diversas agressões durante quatro dias seguidos, na cidade de Angélica, distante aproximadamente 275 quilômetros de Campo Grande.

Seguindo a sequência, Vanessa Eugênia Medeiros, de 23 anos, e a filha Sophie Eugênia Borges, de apenas 10 meses, foram as 13ª e 14ª  vítimas de femicídio, em Mato Grosso do Sul. As duas foram mortas e queimadas no dia 26 de maio, no bairro São Conrado, em Campo Grande. O autor do crime, João Augusto Borges, de 21 anos, que era marido de Vanessa e pai de Sophie confessou o duplo homicídio, e afirmou que o cometeu pois Vanessa queria se separar e ele não queria pagar pensão para a filha.

Já a 15ª morte por feminicídio em Mato Grosso do Sul neste ano, foi a de Eliane Guanes, de 59 anos, que foi queimada viva pelo capataz Lourenço Xavier, de 54 anos. De acordo com as informações, ele jogou gasolina no corpo de Eliane e ateou fogo na mulher, em fazenda na região da Nhecolândia, no Pantanal de Corumbá, onde os dois trabalhavam. O crime aconteceu na noite do dia 6 de junho.

Doralice da Silva, de 42 anos, foi a 16ª vítima de 2025, morta a facadas no dia 20 de junho, após uma discussão com o companheiro Edemar Santos Souza, de 31 anos, principal suspeito. O crime ocorreu na Rua dos Pereiras, na Vila Juquita, em Maracaju, a cerca de 159 quilômetros de Campo Grande.

A 17ª vítima foi  Rose Antônia de Paula, foi encontrada morta e praticamente decapitada, em uma casa em Costa Rica no dia 28 de junho. Rose era moradora de Bonito e pretendia retornar para a cidade no dia do crime. Entretanto, vizinhas estranharam o fato de ela não ter aparecido para tomar café em uma lanchonete que costumava frequentar. Pouco tempo depois, ela foi encontrada morta.

No dia 4 de julho, a 18ª vítima foi Michely Rios Midon Orue, de 48 anos, morta a facadas pelo próprio filho, de 21 anos, que era esquizofrênico. O crime aconteceu no município de Glória de Dourados, distante aproximadamente 260 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi morta com pelo menos cinco facadas, sendo o golpe fatal desferido na região da jugular.

O 19° caso aconteceu no dia 25 de julho, com a morte de Juliete Vieira, de 35 anos, que foi esfaqueada pelo irmão, Edivaldo Vieira, de 41 anos. O crime aconteceu na cidade de Naviraí, distante aproximadamente 359 quilômetros de Campo Grande. 

A professora de Cinira de Brito foi a 20ª vítima, morta a facadas pelo marido no último dia de julho, em Ribas do Rio Pardo.

O último feminicídio do ano até o momento ocorreu em 3 de agosto, com a 21ª vítima, Salvadora Pereira, de 22 anos, sendo morta com um tiro na face. O disparo foi feito por seu marido durante uma discussão e ocorreu na frente dos filhos do casal, de 2 e 8 anos.

Como denunciar

Denúncias de violência doméstica podem ser feitas de forma sigilosa e segura pelo telefone 180 (Central de Atendimento à Mulher), 190 (Emergência) ou diretamente na Delegacia da Mulher mais próxima. 

