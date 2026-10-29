Confira o que abre e o que fecha no feriadão de Dia do Servidor e de Finados

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Após anos de espera, empresa confirma terraplenagem em breve, revela investimento de R$ 165 milhões e estima conclusão em 36 a 42 meses.

Terreno destinado à construção do Shopping Cidade Morena, que deverá receber os primeiros trabalhos de terraplenagem após a liberação da licença ambiental. Foto: Correio do Estado.

O Shopping Cidade Morena, um dos empreendimentos comerciais mais aguardados de Campo Grande, deverá iniciar em breve os primeiros trabalhos no terreno destinado à construção do centro comercial, na região sul da Capital.

A informação foi confirmada com exclusividade ao Correio do Estado pela empresa responsável pelo projeto, que também revelou um investimento atualizado de R$ 165 milhões e novos detalhes da estrutura prevista para o empreendimento.

A confirmação ocorre um dia após a reportagem revelar que o shopping recebeu da Prefeitura de Campo Grande a licença ambiental de instalação, válida por 12 meses, a partir de 21 de outubro de 2026.

A autorização foi publicada na edição de quarta-feira (28) do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

Em resposta aos questionamentos encaminhados pela reportagem, a administração do empreendimento informou que o processo de licenciamento foi concluído e que a próxima etapa será a terraplenagem do terreno, procedimento necessário para preparar a área que receberá a construção.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a região sul de Campo Grande concentra aproximadamente 218 mil moradores.

A implantação do Shopping Cidade Morena deverá ampliar as opções de compras, alimentação e lazer para essa população, que aguarda há anos a chegada de um empreendimento comercial desse porte."

"Estamos autorizados a iniciarmos os trabalhos e logo será feita a terraplenagem do terreno. Até o primeiro trimestre de 2027, soltaremos o cronograma de obras, muito embora os primeiros passos já estão sendo dados", informou a empresa.

Com a licença ambiental concedida, a empresa já está autorizada a iniciar os trabalhos e prevê realizar a terraplenagem em breve. O cronograma oficial das obras será divulgado até março de 2027, com o detalhamento das próximas etapas de construção do Shopping Cidade Morena.

Shopping poderá ser entregue em até 42 meses

Outra novidade revelada ao Correio do Estado é a estimativa de prazo para a conclusão do empreendimento. Segundo a empresa, a previsão atual é de 36 a 42 meses, o equivalente a três anos a três anos e meio.

A administração afirma que existe a possibilidade de antecipar a entrega, mas prefere trabalhar com uma projeção conservadora diante da complexidade da construção.

"Estamos estimando um prazo entre 36 e 42 meses, mas existe a possibilidade de entregarmos a obra antes dessa previsão. Por hora, seremos conservadores e trabalharemos com a real expectativa", declarou.

Novo projeto terá mais de 150 lojas e cinema com cinco salas

Além do início dos trabalhos, a administração apresentou detalhes das modificações realizadas no projeto original do Shopping Cidade Morena.

De acordo com as informações encaminhadas à reportagem, o empreendimento contará com mais de 150 lojas e mais de 800 vagas de estacionamento, além de espaços destinados à alimentação, lazer e entretenimento.

Uma das principais mudanças está prevista para o primeiro piso, que terá uma área semicoberta destinada à instalação do cinema e de dois restaurantes. A proposta, segundo a empresa, é oferecer um ambiente moderno e agradável aos visitantes.

“Fizemos algumas adaptações no projeto: no primeiro piso teremos uma área semi-coberta que receberá o cinema e dois restaurantes. Teremos um empreendimento com características modernas e agradáveis para o público.”

O cinema contará com cinco salas de exibição. Também haverá uma área de jogos voltada ao público infantil, ampliando as opções de entretenimento para famílias.

Na área gastronômica, o projeto prevê 18 operações de alimentação rápida na praça de alimentação, além de oito restaurantes distribuídos pelo empreendimento.

A nova configuração representa uma atualização da proposta apresentada nos últimos anos, período em que o shopping passou por diferentes alterações de estrutura e planejamento.

Investimento atualizado será de R$ 165 milhões

O valor necessário para a implantação do Shopping Cidade Morena também foi atualizado. Em resposta em primeira mão, a empresa informou que o investimento total previsto atualmente é de R$ 165 milhões.

O montante é inferior aos aproximadamente R$ 300 milhões mencionados em divulgações anteriores sobre o empreendimento, conforme histórico já publicado pelo Correio do Estado. A administração não detalhou, nas respostas encaminhadas, os fatores responsáveis pela diferença entre as estimativas.

O empreendimento será construído na Avenida Gury Marques, nas proximidades da Avenida dos Cafezais, na região do Bairro Centro-Oeste, na região sul de Campo Grande, ao lado do Atacarejo Fort Atacadista.

A localização foi novamente confirmada pela assessoria do shopping à reportagem, após a publicação da licença ambiental de instalação.

Empresa explica demora para tirar shopping do papel

O Shopping Cidade Morena acumula um histórico de anúncios, reformulações e adiamentos desde a apresentação inicial do empreendimento, em 2017.

Conforme já noticiado pelo Correio do Estado, o projeto recebeu alvará de construção em 2023, quando havia expectativa de que os trabalhos começassem ainda naquele ano. Posteriormente, novas previsões foram anunciadas, mas não se concretizaram.

Questionada sobre os motivos que impediram o avanço da construção, a empresa explicou que desenvolve o empreendimento no terreno atual desde meados de 2019 e que a pandemia de Covid-19 provocou mudanças no planejamento.

Segundo a administração, o período também foi utilizado para reformular o projeto e adequá-lo a novas exigências ambientais e sociais.

A empresa reconheceu que o licenciamento demandou um processo prolongado, em razão do impacto que a implantação do shopping poderá representar para a região sul e para Campo Grande.

“Por ser um projeto com grande impacto para a região Sul e para a cidade de Campo Grande, tivemos um trâmite longo, porém, contamos com o apoio técnico da Prefeitura para eliminar todos os obstáculos.”

De acordo com a administração, houve apoio técnico da Prefeitura durante a tramitação, o que contribuiu para superar os obstáculos relacionados à obtenção das autorizações.

Após anos de espera, empresa reafirma compromisso com construção

Mesmo diante dos sucessivos adiamentos, a administração afirma que mantém o compromisso de executar o empreendimento e entregar o novo espaço comercial à população.

Em resposta ao Correio do Estado, os responsáveis destacaram a importância do projeto para os moradores da região sul, que aguardam há anos a implantação de um centro comercial de grande porte.

"Estamos ansiosos para a entrega do Shopping Cidade Morena. Sabemos o quanto a população da região Sul de Campo Grande espera e necessita de um local como o que estamos projetando", afirmou a empresa.

A administração acrescentou que as adequações foram necessárias para garantir um planejamento mais consistente, especialmente em relação às responsabilidades ambientais.

Com a licença de instalação concedida, a previsão de terraplenagem e a divulgação do novo investimento, o Shopping Cidade Morena entra em mais uma etapa de sua trajetória.

A expectativa agora se concentra no início efetivo dos serviços no terreno e na apresentação do cronograma oficial, prometido para o primeiro trimestre de 2027.