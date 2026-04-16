Confira o que abre e o que fecha no feriado de Tiradentes

Comércio da Capital poderá funcionar no feriado de Tiradentes - Divulgação / Fecomércio

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Na terça-feira (21) se comemora no Brasil o dia de Tiradentes. A data é feriado nacional e, neste ano, emendará com a segunda-feira e o fim de semana, gerando um feriadão prolongado em algumas repartições.

Apesar do feriado, muitos locais não terão alteração no horário de funcionamento, enquanto outros não abrem ou abrem em horário especial.

Confira o que abre e o que fecha no dia de Tiradentes

Supermercados

Os supermercados e hipermercados podem funcionar normalmente.

Comércio

O comércio de Campo Grande está autorizado a abrir das 9h às 18h

Mercadão Municipal

O Mercadão Municipal irá funcionar das 6h30 ao meio-dia.

Feira Central

A Feira Central de Campo Grande não abre às terças-feiras, funcionando de quarta a domingo.

Shoppings

Campo Grande

O Shopping Campo Grande terá funcionamento será normal, das 10h às 22h.

Norte Sul Plaza

O Norte Sul Plaza abrirá das 10h às 22h.

Bosque dos Ipês

No Bosque dos Ipês, o atendimento será normal, das 10h às 22h.

Pátio

O Pátio, o shopping do centro, funcionará das 9h às 16h no dia 21 de abril.

Bancos

Não haverá atendimento nas agências bancários no feriado de Tiradentes.

Saúde

Apenas hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs) 24 horas irão funcionar em regime de plantão.

Judiciário

Entre os dias 17 e 21 de abril, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul funcionará em regime de plantão, não havendo expediente nestas datas em razão dos feriados de Páscoa e Tiradentes.

Órgãos Públicos

Não haverá expediente nas repartições públicas municipais e estaduais na segunda e terça-feira, devido a decreto de ponto facultativo e ao feriado, respectivamente. A exceção fica por conta dos serviços considerados essenciais, como saúde e segurança, que funcionarão em escala de plantão.

Detran

Por se tratar de um órgão público, o Detran não abrirá durante o feriado prolongado, voltando a atender na quarta-feira (22).

Lotéricas

A abertura das cadas lotéricas é facultativa a cada proprietário, mas a maioria não deve abrir, já que não haverá sorteio de loteria no feriado.

Correios

Na próxima terça-feira (21), não haverá atendimento nas agências dos Correios. As atividades de atendimento e entrega funcionarão normalmente na segunda-feira (20) e quarta-feira (22).

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