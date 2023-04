Confira programação de Paróquias da Capital para a celebração da Páscoa

ESTRAGOS DA CHUVA

Vídeo gravado por moradores do bairro mostram ruas tomadas pela água da chuva

As fortes chuvas que atingiram Campo Grande nos últimos dias causaram transtornos aos moradores do bairro Parati Leitor Correio do Estado

Com as fortes chuvas que atingiram Campo Grande nos últimos dias, os problemas de infraestrutura nos bairros da Capital ficam em evidência, especialmente por causa dos alagamentos causados em diversos pontos da cidade.

Moradores do bairro Parati relatam que os transtornos são constantes quando chove na Capital, o que aumentou com as últimas tempestades que caíram em Campo Grande. A rua da Divisão, a principal do bairro, ficou totalmente alagada como mostram filmagens feitas por moradores da região.

Além disso, ainda há relatos de que a falta de escoamento e manutenção do sistema de drenagem também afeta as ruas menores, paralelas à da Divisão, já que as águas pluviais não encontram vazão e acabam invadindo casas e comércios.

Outro ponto que os residentes do local apontam é que outras ruas, especialmente próximas ao maior condomínio do bairro, estão sem asfaltos, o que contribui para que o lamaçal avance para as outras ruas, aumentando os transtornos.

As filmagens foram feitas na quarta-feira (5) quando uma tempestade atingiu Campo Grande, causando mais danos às ruas do bairro. Neste dia, a chuva foi de xx mm e, durante a semana, este nível chegou a xx.

Os vídeos encaminhados à reportagem do Correio do Estado mostram as ruas do bairro cobertas por água e lama, que chega a ser impossível ver o asfalto. Em outro, a água que escoa do ao lado do condomínio, vem trazendo lama para o asfalto.

Veja vídeo:

PREVISÃO DO TEMPO

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em abril já choveu 40% do previsto para o mês, sendo que a precipitação atingiu 42 mm apenas em sete dias. O previsto é que a chuva atinja a média de 105mm.

Ainda segundo o Inmet, em março, as chuvas ficaram 43% acima da média, já que o previsto era chover 136.8 mm, mas o acumulado foi de 196mm.

O meteorologista Cléber Souza explica que as chuvas foram causadas por uma frente fria que passou por Mato Grosso do Sul, mas já não exerce força sobre o estado, diminuindo as chances de chuvas nos próximos anos.

“O céu vai ficar com muitas nuvens e há chances de chuvas no sábado e, no domingo, as pancadas serão isoladas. A temperatura está em elevação e o sistema que provocou as chuvas já não está mais sobre o estado”, explica.

Para Campo Grande, no sábado (8), a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuvas, com mínima de 18ºC e máxima de 26ºC.

Já para o domingo, a máxima será de 28ºC e a mínima de 17ºC. O céu ainda terá muitas nuvens, ainda com possibilidade de chuvas.