Polícia investiga se jovem foi morto por engano em garagem de Dourados

Infraestrutura

Atoleiros e buracos travam escoamento e elevam custos de frete no Estado

Quatro caminhões saíram para buscar milho e levaram dois dias tentando completar o trajeto. Não chegaram. Numa outra noite, uma carreta atravessou na areia solta e travou a passagem de todo mundo. O cenário é em um trecho da MS-213, também conhecida como Estrada de Sete Placas, que corta a área produtiva de Sonora, no extremo-norte de Mato Grosso do Sul.

A reportagem teve acesso a 14 mensagens de áudio e dois vídeos gravados na semana passada por produtores rurais e transportadores que usam a via. As identidades são preservadas a pedido das fontes. O que os relatos descrevem é uma estrada que não funciona em nenhuma estação do ano.

“O pessoal lá, na época da chuva, não passa porque é atoleiro, e agora na época da seca também. Não é produção simples, pouca coisa, não. É muita soja, é muito gado, é muito eucalipto, é cana, é um volume absurdo de produção”, conta uma fonte.

Outro produtor resume a rotina em uma frase que se repete nos áudios: “Seca é pó, chuva é barro, e assim vai a luta por dia”.

CARRETAS TRAVADAS

Um transportador relata a situação dos quatro caminhões parados: “Carreta da [empresa] não subiu. Eu estou com quatro caminhões há dois dias na estrada para chegarem e não chegaram. Tem que abandonar, não tem como”.

Um dos vídeos, gravado à noite, mostra carretas travadas em um trecho de areia. “A carreta deu ‘pau’ aqui, não sobe”, diz quem filma. “Trancou tudo, atravessou”.

Há também relato de acidente. Segundo uma das mensagens, um carro derrapou na terra fofa ao tentar ultrapassar uma carreta atolada e bateu na lateral do veículo, com danos no retrovisor, no para-choque e no para-lama.

VOLTAR DA ESCOLA

A queixa mais recorrente nos áudios, porém, não é sobre a lavoura. É sobre as crianças que moram nas fazendas da região e dependem do transporte escolar rural.

“O que me dá dó é das crianças que ficam aí, quatro horas para ir, quatro horas para voltar, numa estrada de chão, num ônibus ruim, sem arcondicionado, sem nada”, revela uma fonte.

Em outra mensagem, um morador levanta a hipótese de uma emergência médica no trecho, onde há possibilidade de um veículo comum trafegar em determinados pontos: “Se vê um doente aí, vai ter que botar nas costas ou numa rede”.

MANUTENÇÃO

As mensagens descrevem uma rotina de conservação improvisada e custeada pelos usuários da estrada. Em um dos áudios, um produtor conta ter enviado um caminhão-pipa para molhar o trecho e tentar compactar a poeira.

“Mandamos o [caminhão-]pipa lá para molhar um pouco, para compactar um pouco, para ver se melhorava um pouco lá, mas está difícil”, conta uma fonte.

Em outro, aparece a ideia de o sindicato rural depositar em juízo o Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul (Fundersul) para contratar diretamente uma empresa de manutenção.

A avaliação embutida no relato é de que os produtores pagam o fundo destinado a estradas e, ao mesmo tempo, tiram do bolso para manter a via que usam.

OBRA PREVISTA

A MS-213 tem 205,6 quilômetros, segundo o Sistema Rodoviário Estadual publicado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul). O trecho entre Porto Badeco e a BR-163, de 92 km, é pavimentado.

O restante, 113,6 quilômetros, entre a BR-163 e o entroncamento com a MS-407, está classificado como implantado: leito natural, sem pavimento. É esse pedaço que atravessa a área produtiva de Sonora.

No dia 22 de junho, o Diário Oficial do Estado (DOE) publicou aviso de licitação para a implantação e pavimentação de 20,02 quilômetros desse trecho, com valor máximo de R$ 78,071 milhões. As propostas foram abertas no dia 9 de julho, porém, até agora não houve anúncio do vencedor do certame.

A obra corresponde a 17,7% da extensão sem asfalto. Outros 93,18 quilômetros seguem sem contrato de pavimentação.

Nos áudios, os produtores fazem essa mesma conta: “Lá tem mais de 120 km só da principal. Daí tem as vicinais que tem mais 60 km. […] Fazer 20 km de asfalto não vai resolver, a estrada não é 20 km”.

Um deles sustenta ainda que a obra não vai alcançar os pontos mais críticos do percurso, afirmação que a reportagem não pôde confirmar por não ter tido acesso ao projeto executivo, que define os limites exatos do trecho a ser pavimentado.

Antes da obra, o Estado contratou o projeto em janeiro deste ano. O DOE publicou a contratação da empresa Oliveira, Rae & Cia Engenharia, por R$ 856.590,85, para elaborar o estudo de viabilidade, os projetos básico e executivo e o licenciamento ambiental do trecho.

Em junho, ao anunciar um pacote de investimentos para o município, o governo do Estado informou que a ordem de serviço da pavimentação deveria ser assinada em julho, mas o certame ainda segue em aberto.