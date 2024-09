Conflito deixa três indígenas feridos no interior de MS

CLIMA

Inicialmente, a previsão para a capital era de queda nas temperaturas e chuva entre sábado (14) e domingo (15); Outras regiões de MS terão fim de semana chuvoso

O que antes era um sonho, aos poucos vai se tornando um pesadelo: com mudança na previsão meteorológica, o fim de semana em Campo Grande (MS) deve ser quente e sem chuva.

Conforme dados do Climatempo retirados no início da semana (10), o final de semana na capital seria marcado por sol e muitas nuvens, mas com possibilidades de chuvas isoladas à noite e no domingo. Além da chuva, também era previsto uma mudança brusca de temperatura, com máxima de 25º e mínima de 20º, a capital passaria por uma tarde marcada por um tempo chuvoso.

No entanto, as últimas atualizações do Climatempo indicam uma mudança significativa na previsão para Campo Grande. Atualmente, segundo dados do Climatempo, o calor não deve dar trégua aos campograndenses. E, muito menos, chuva. Com temperaturas de até 38oC no sábado, a única previsão de chuva para a capital é no domingo à noite. No entanto, com apenas 1.2mm de chuva.

De acordo com a previsão, as chuvas devem voltar, possivelmente, somente na próxima semana. Contudo, ainda com um volume abaixo do desejado. De outro modo, apesar de um baixíssimo volume de chuvas, a umidade segue a mesma e deve seguir aumentando.

Outras regiões

No restante do estado, as notícias são boas:

Enquanto Campo Grande deve enfrentar um fim de semana seco, outras regiões de MS terão condições climáticas diferentes. Dourados e Ponta Porã, por exemplo, devem receber fortes pancadas de chuva, com uma queda significativa nas temperaturas. Já no Pantanal e no extremo oeste do estado, o calor e o clima seco devem predominar



Confira

Em Dourados, além de uma queda nas temperaturas entre sábado (14) e domingo (15), o fim de semana será de muitas nuvens e com fortes pancadas de chuva. De acordo com a previsão, a cidade dourada deve receber até 34mm de chuva somente neste final de semana.

Na fronteira, em Ponta Porã, uma frente fria deve chegar para dar uma trégua no calor. Com temperaturas mínimas de 15ºC, e com máxima de 24ºC. Além do frio, a previsão também aponta pancadas de chuva.

No Pantanal, em Corumbá, o forte calor e o clima seco devem continuar. Não há previsão de chuva para a região.

Em Porto Murtinho, no extremo oeste do estado, uma onda de frio deve ajudar a amenizar o clima, com mínima de 20ºC e máxima de 25ºC, msa sem chuvas.



