Construtora e órgãos de fiscalização podem ser responsabilizados por danos de barragem

EM AVANÇO

Após reunião entre Riedel e Simone Tebet, audiência pública na próxima semana vai tratar da concessão das BR's 262 e 267

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB) se reuniu com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, para discutir avanços na delegação das rodovias federais ao Estado nesta quinta-feira (22). A reunião teve como objetivo central, criar estratégias para promover a concessão das BR's 262 e 267.

Na próxima quarta-feira (30), será a realizada uma audiência pública, onde o projeto poderá ser debatido pela população, com a apresentação de sugestões. Serão discutidas estratégias para concessão de trechos da MS-040, MS-338 e MS-395.

Segundo o governo, o projeto prevê um melhor escoamento da produção, além de contribuir com a segurança viária.

"Tivemos autorização do presidente Lula para delegação das rodovias ao Estado. Assim vamos avançar na concessão destas duas importantes vias estruturantes ao Mato Grosso do Sul", afirmou o governador.

Audiência pública

Para participar da audiência pela internet é necessário preencher o formulário para ter o acesso ao link disponível no site TVB3. Mais informações estão disponíveis no site https://www.epe.segov.ms.gov.br/.

Na audiência a EPE vai apresentar o estudo da concessão das rodovias, para tornar o processo mais transparente e abrir espaço para discussão com diversos setores da sociedade. A consulta pública segue de 7 de agosto até 6 de setembro.

O projeto de concessão das rodovias está previsto para ser concluído ainda neste ano. No mês de setembro, será publicado o edital de licitação e, em dezembro deste ano, a realização do leilão na bolsa de valores do Brasil, a B3.

No início deste mês, a titular do Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), Eliane Detoni, informou que a previsão para a assinatura aconteça só no ano que vem.

“A gente pretende já no primeiro trimestre do ano que vem assinar esse contrato de concessão”.

Conforme a ministra Tebet, ambas as rodovias ligam Campo Grande a várias cidades do interior do Estado, fazendo parte de rotas de desenvolvimento estratégicas de MS.

"A concessão vai contribuir com o escoamento, lembrando que no entorno tem várias industrias na área florestal e de eucalipto. Vamos salvar vidas e ainda garantir novos investimentos, com geração de empregos".

Durante a reunião também foram discutidas obras federais que estão em andamento no Estado, que vão ajudar no desenvolvimento regional e na concretização de projetos importantes, entre eles a rota Bioceânica.

“O governo federal tem uma série de obras no Governo do Estado, desde o contorno de Três Lagoas, a BR- 419, toda revitalização da BR-267, a partir de Alta Caracol até Porto Murtinho. Também em breve vai dar ordem de serviço (obra) da alça de acesso a ponte binacional. São inúmeras obras que estão ajudando a reestruturar o Estado do Mato Grosso do Sul”, destaca o governador.

O projeto é destinado à adequação de capacidade, reabilitação, operação, manutenção e conservação das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395 e trechos das federais BR-262 e BR-267 que formam os 870,4 Km da Rota da Celulose que liga a Capital à região Sudeste do país.

O prazo de concessão será de 30 anos e atenderá os seguintes municípios:

Campo Grande;

Ribas do Rio Pardo;

Água Clara;

Três Lagoas;

Santa Rita do Pardo;

Nova Andradina;

Nova Alvorada do Sul;

Anaurilândia e Bataguassu.

A estimativa de investimento é de R$ 8,8 bilhões e a expectativa é que sejam implantados 116 km de duplicações, 457 km de acostamentos, 251 km de terceiras faixas, 12 km de via marginal e 82 dispositivos em nível e inclui a prestação de serviços aos usuários por meio de 49 veículos operacionais.

Dentre entre eles: ambulâncias, socorro mecânico, guinchos, combate a incêndios, desobstrução de pistas e inspeção para controle do tráfego, apreensão de animais silvestres e Postos de Atendimento ao Usuário.

** Colaborou Daiany Albuquerque

Assine o Correio do Estado