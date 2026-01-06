Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MATO GROSSO DO SUL

Construtora vai receber R$ 15,9 milhões para administrar Hospital Regional

Resultado final da PPP oficializa contrato de 30 anos para gestão dos serviços não assistenciais da unidade

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

06/01/2026 - 10h15
A Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A. teve a contratação oficializada pelo Governo de Mato Grosso do Sul para administrar os serviços não assistenciais do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS). O resultado final da concorrência foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (6).

A empresa havia sido declarada vencedora do leilão realizado em dezembro, na Bolsa de Valores B3, em São Paulo, mas o contrato ainda estava em fase de homologação, período em que era possível a apresentação de recursos por parte das demais concorrentes. Como não houve contestações, a licitação foi definitivamente homologada.

A contratação faz parte de uma Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade de concessão administrativa, com vigência prevista de 30 anos. Pelo contrato, a Construcap receberá contraprestação pública máxima mensal de R$ 15.909.279,00.

O objeto da concessão inclui a realização de obras e investimentos para a construção de novas edificações e reforma da estrutura existente do HRMS, além da aquisição e instalação de equipamentos médico-hospitalares, mobiliário clínico, instrumental cirúrgico e fornecimento de insumos hospitalares.

A empresa também ficará responsável pela gestão de todos os serviços não assistenciais da unidade, como recepção, limpeza, vigilância, portaria, lavanderia, manutenção predial, engenharia clínica, logística, nutrição, transporte, necrotério, serviços de arquivo médico, faturamento, gases medicinais, entre outros.

Mesmo com a concessão, o Hospital Regional continuará sendo público, com atendimento 100% gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A gestão assistencial, que inclui médicos, enfermagem, exames, diagnósticos e regulação de atendimentos, seguirá sob responsabilidade do Estado.

A Construcap apresentou a menor proposta entre os concorrentes, com deságio de 22% em relação ao valor de referência da licitação, que era de R$ 20,39 milhões mensais. O processo contou com a participação de consórcios formados por empresas nacionais dos setores de engenharia, tecnologia e saúde.

Empresa é a mesma que toca reforma do aeroporto

Além do contrato do Hospital Regional, a Construcap também atua em outra obra estratégica em Mato Grosso do Sul. A construtora é uma das responsáveis pelas intervenções em andamento no Aeroporto Internacional de Campo Grande, que passam por ampla modernização como parte das exigências do contrato de concessão do terminal.

As obras, que devem ser concluídas até junho de 2026, são executadas em conjunto com a Copasa e têm como objetivo ampliar a capacidade operacional do aeroporto, que deve saltar de 1,5 milhão para até 2,6 milhões de passageiros por ano.

Entre as principais melhorias previstas estão a ampliação do terminal de passageiros de 10 mil para 12 mil metros quadrados, construção de um novo pavimento, instalação de três pontes de embarque, implantação de nova área para o parque de abastecimento de aeronaves, além da ampliação do pátio, que passará a contar com 11 posições para estacionamento de aeronaves comerciais.

O projeto também inclui a expansão da área de check-in, que passará a ter 20 posições, sala de embarque com sete portões e infraestrutura adequada para receber voos internacionais.

LOTERIAS

Aposta de Campo Grande leva mais de R$ 700 mil em sorteio da Lotofácil

Além dela, outras 4 apostas também acertaram 15 números e dividiram o prêmio; próximo sorteio tem valor estimado em R$ 7,5 milhões

06/01/2026 09h35

Aposta de Campo Grande faturou R$ 700 mil

Aposta de Campo Grande faturou R$ 700 mil Foto: Reprodução Agência Brasil

Na noite de ontem, a Caixa Econômica Federal, responsável pelo sorteio de apostas de loteria, divulgou o resultado do sorteio de ontem do concurso 3579 da Lotofácil. Entre os que arriscaram a sorte, uma aposta da capital sul-mato-grossense acertou 15 números e levou mais de R$ 700 mil pra casa.

O prêmio estava estimado em R$ 5 milhões, e além da aposta de Campo Grande, outras 4 apostas, das cidades de Curionópolis (PA), Rio de Janeiro (RJ), Natal (RN) e Bertioga (SP) também acertaram os 15 números.

Com a extração feita no Espaço da Sorte, em São Paulo, a Lotofácil desta segunda-feira (05) sorteou os seguintes números: 25 - 04 - 23 - 20 - 08 - 10 - 02 - 11 - 15 - 21 - 19 - 01 - 17 - 03 - 13.

A aposta da "Cidade Morena" foi feita na Lotérica Lord Loteria, localizada no bairro Carandá Bosque, na Rua Vitório Zeola. Os 4 apostadores que acertaram os 15 números faturaram R$ 768.413,77 cada.

Próximo sorteio: 3580

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 6 de janeiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 3580. O valor da premiação está estimado em R$ 7,5 milhões

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

CASO ELIZA SAMUDIO

Relembre o caso Eliza Samudio e o crime que levou o goleiro Bruno à prisão

Modelo desapareceu em 2010 após denunciar ameaças e cobrar pensão; investigações apontaram homicídio, ocultação de cadáver e participação de grupo ligado ao atleta

06/01/2026 09h15

Eliza Samudio tinha 25 anos e era natural do Paraná

Eliza Samudio tinha 25 anos e era natural do Paraná Divulgação

O desaparecimento da modelo Eliza Samudio, ocorrido em junho de 2010, deu origem a uma das investigações criminais de maior repercussão do país e resultou na condenação do então goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes de Souza, além de outras pessoas ligadas ao atleta. Mesmo após mais de 15 anos, o corpo da vítima nunca foi localizado e o caso permanece sem encerramento material.

Eliza Samudio tinha 25 anos e era natural do Paraná. Ela manteve um relacionamento com Bruno entre 2008 e 2009, período em que engravidou. O atleta se recusava a reconhecer a paternidade e o caso passou a tramitar na Justiça por meio de ações de investigação de paternidade e cobrança de pensão alimentícia.

Antes do desaparecimento, a vítima registrou boletins de ocorrência relatando ameaças, constrangimentos e tentativas de coação. Os registros passaram a integrar o inquérito policial que apurou o caso.

Em junho de 2010, um ano depois do anúncio da gravidez, Eliza foi considerada desaparecida. O último relato sobre o paradeiro dela, indicava para o sítio de Bruno, em Minas Gerais. Diante da ausência de informações, o desaparecimento passou a ser tratado como sequestro e, posteriormente, como homicídio.

De acordo com as informações, Eliza foi mantida em cárcere privado no local, agredida e posteriormente morta. A denúncia indicou que, após o homicídio, o corpo da vítima foi esquartejado e ocultado, com a participação de outros envolvidos.

Apesar das diligências realizadas ao longo dos anos, os restos mortais nunca foram localizados, o que impediu a confirmação material do óbito, embora a Justiça tenha reconhecido o homicídio com base em provas testemunhais, documentais e periciais.

Além de Bola, apontado como executor do crime, outras pessoas foram responsabilizadas por participação no sequestro, na ocultação do cadáver e na logística que envolveu o desaparecimento. Entre elas, estava Dayanne Rodrigues, então esposa de Bruno, acusada de ter auxiliado em etapas do transporte e da ocultação do corpo.

O julgamento de Bruno ocorreu em março de 2013. Ele foi condenado a 22 anos e três meses de prisão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Marcos Aparecido dos Santos recebeu pena de 22 anos por homicídio e ocultação de cadáver. Outros réus receberam penas que variaram conforme o grau de participação.

Após a condenação, Bruno cumpriu parte da pena em regime fechado e, posteriormente, passou por progressões de regime previstas em lei. Ao deixar o sistema prisional, tentou retomar a carreira no futebol profissional, o que reacendeu o debate público sobre o caso e voltou a projetar nacionalmente o nome de Eliza Samudio.

O filho da modelo com Bruno foi entregue à guarda da avó materna, com quem permanece até hoje. Atualmente, o jovem é atleta pelo Botafogo e foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-15 para disputar a Copa no dia 2 de julho.

Mesmo com as condenações, o caso segue com lacunas. A principal delas é a não localização do corpo da vítima, o que mantém a investigação sem encerramento físico e impede a realização de procedimentos formais de sepultamento. A ausência dos restos mortais também faz com que o processo continue sendo relembrado em revisões judiciais, reportagens e discussões públicas sobre violência contra a mulher e responsabilização criminal.

O caso Eliza Samudio permanece como um dos episódios criminais mais conhecidos do país, tanto pela repercussão quanto pelo envolvimento de um atleta de projeção nacional e pelas circunstâncias que cercaram o desaparecimento e a morte da vítima.

