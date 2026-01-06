Construtora vai receber R$ 15,9 milhões para administrar Hospital Regional

A empresa havia sido declarada vencedora do leilão realizado em dezembro mas o contrato ainda estava em fase de homologação - Paulo Ribas

A Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A. teve a contratação oficializada pelo Governo de Mato Grosso do Sul para administrar os serviços não assistenciais do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS). O resultado final da concorrência foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (6).

A empresa havia sido declarada vencedora do leilão realizado em dezembro, na Bolsa de Valores B3, em São Paulo, mas o contrato ainda estava em fase de homologação, período em que era possível a apresentação de recursos por parte das demais concorrentes. Como não houve contestações, a licitação foi definitivamente homologada.

A contratação faz parte de uma Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade de concessão administrativa, com vigência prevista de 30 anos. Pelo contrato, a Construcap receberá contraprestação pública máxima mensal de R$ 15.909.279,00.

O objeto da concessão inclui a realização de obras e investimentos para a construção de novas edificações e reforma da estrutura existente do HRMS, além da aquisição e instalação de equipamentos médico-hospitalares, mobiliário clínico, instrumental cirúrgico e fornecimento de insumos hospitalares.

A empresa também ficará responsável pela gestão de todos os serviços não assistenciais da unidade, como recepção, limpeza, vigilância, portaria, lavanderia, manutenção predial, engenharia clínica, logística, nutrição, transporte, necrotério, serviços de arquivo médico, faturamento, gases medicinais, entre outros.

Mesmo com a concessão, o Hospital Regional continuará sendo público, com atendimento 100% gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A gestão assistencial, que inclui médicos, enfermagem, exames, diagnósticos e regulação de atendimentos, seguirá sob responsabilidade do Estado.

A Construcap apresentou a menor proposta entre os concorrentes, com deságio de 22% em relação ao valor de referência da licitação, que era de R$ 20,39 milhões mensais. O processo contou com a participação de consórcios formados por empresas nacionais dos setores de engenharia, tecnologia e saúde.

Empresa é a mesma que toca reforma do aeroporto

Além do contrato do Hospital Regional, a Construcap também atua em outra obra estratégica em Mato Grosso do Sul. A construtora é uma das responsáveis pelas intervenções em andamento no Aeroporto Internacional de Campo Grande, que passam por ampla modernização como parte das exigências do contrato de concessão do terminal.

As obras, que devem ser concluídas até junho de 2026, são executadas em conjunto com a Copasa e têm como objetivo ampliar a capacidade operacional do aeroporto, que deve saltar de 1,5 milhão para até 2,6 milhões de passageiros por ano.

Entre as principais melhorias previstas estão a ampliação do terminal de passageiros de 10 mil para 12 mil metros quadrados, construção de um novo pavimento, instalação de três pontes de embarque, implantação de nova área para o parque de abastecimento de aeronaves, além da ampliação do pátio, que passará a contar com 11 posições para estacionamento de aeronaves comerciais.

O projeto também inclui a expansão da área de check-in, que passará a ter 20 posições, sala de embarque com sete portões e infraestrutura adequada para receber voos internacionais.

