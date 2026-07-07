Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Internacional

Consulado do Brasil em Manhattan fecha com risco de desabamento de prédio vizinho em NY

O prédio está entre os edifícios desocupados em Manhattan após colunas e tijolos de um arranha-céu, que passa por obras, caírem durante a manhã

Karina Varjão

Karina Varjão

07/07/2026 - 23h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Consulado-Geral do Brasil em Nova York foi temporariamente fechado nesta terça-feira, 7. O prédio está entre os edifícios desocupados em Manhattan após colunas e tijolos de um arranha-céu, que passa por obras, caírem durante a manhã.

"Informamos que o prédio do Consulado encontra-se temporariamente fechado em razão da evacuação determinada pelas autoridades da cidade, em decorrência de risco de desabamento de um edifício na 42nd Street. Informações sobre a reabertura do prédio e a retomada dos atendimentos serão divulgadas tão logo seja possível", disse o consulado.

O arranha-céu em questão, um prédio comercial da década de 1970 que estava sendo transformado em apartamentos de luxo, é a antiga sede global da gigante farmacêutica Pfizer. Ele está localizado em uma das principais vias de Manhattan.

A rua abriga prédios icônicos de Nova York, entre ele o Edifício Chrysler, uma obra-prima da art deco e uma das imagens-símbolo na paisagem da cidade por décadas. Com 77 andares e 319 metros revestido de aço inoxidável, ele foi por um breve período - 11 meses - o prédio mais alto do mundo logo após ser concluído em 1930. O Chrysler perdeu o posto para o Empire State (que tem 381 metros até o topo e 443 metros quando é incluída a parte superior com a antena).

Outros edifícios famosos da região são a estação Grand Central e a sede da Organização das Nações Unidas (ONU).

Rua foi interditada por risco de desabamento

O Corpo de Bombeiros de Nova York informou ter recebido relatos sobre a queda de tijolos por volta das 8h da manhã na antiga sede da Pfizer, uma torre de 37 andares. As autoridades constataram que duas colunas haviam cedido no 21º e no 22º andar e que os pisos estavam afundando entre o 21º e o 26º.

O chefe do Corpo de Bombeiros, John Esposito, acrescentou que o prédio continuou a se mover enquanto as equipes de emergência estavam no local. As ruas próximas foram fechadas para pedestres e veículos. "Ainda não está estável", disse Esposito."Continua sendo uma situação muito grave e perigosa."

Uma escola próxima, com cerca de 400 crianças, estava entre os prédios desocupados, disse o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani. Não houve relatos de feridos e todos os trabalhadores dentro da torre de escritórios foram localizados e retirados do local, afirmou ele em uma coletiva de imprensa no local.

Mamdani disse que engenheiros estão trabalhando em maneiras de reforçar os andares danificados e usando drones para monitorar o prédio, para que não seja necessário enviar pessoas para dentro dele.
 

Confronto

Adolescente de 17 anos morre em confronto com policiais em granja de MS

Ocorrência mobilizou equipes das polícias Civil e Militar na zona rural de Dourados; circunstâncias da ação serão apuradas pelas autoridades.

07/07/2026 19h38

Compartilhar

Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Um adolescente de 17 anos, identificado como Mateus Adriano Acunha de Araújo, morreu durante um confronto com policiais civis e militares na tarde desta terça-feira (7), em uma granja de criação de suínos localizada na região do distrito de Itahum, zona rural de Dourados.

De acordo com as primeiras informações, a ação policial ocorreu no interior da propriedade rural e terminou com o adolescente baleado. Equipes de socorro chegaram a ser acionadas, mas a morte foi constatada ainda no local.

A ação foi realizada por equipes do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Caarapó e da Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), após os investigadores receberem informações de que Mateus Adriano Acunha de Araújo estaria escondido na propriedade rural.

Durante a tentativa de abordagem, houve o confronto que terminou com a morte do adolescente.

Informações preliminares apuradas pelas forças de segurança apontam que o adolescente seria integrante da facção criminosa Comando Vermelho e estaria envolvido em crimes registrados recentemente na região de Dourados e Caarapó, marcados pela disputa entre organizações criminosas rivais.

Essas suspeitas, no entanto, ainda serão aprofundadas ao longo da investigação.

Ainda conforme as apurações, o adolescente era investigado por suposta participação em ataques atribuídos à guerra entre facções.

A Polícia Civil também apura indícios de que ele utilizava redes sociais para exibir armas de fogo, fazer publicações com tom de provocação sobre homicídios ocorridos na região e intimidar agentes de segurança pública com ameaças.

As investigações também apontam que o jovem teria sido reconhecido por vítimas e testemunhas como um dos suspeitos de participar da tentativa de homicídio registrada na madrugada de segunda-feira (6), em Caarapó. 

Na ocasião, um homem de 25 anos e a cunhada dele, de 27, foram baleados. Segundo a linha investigativa, o alvo do ataque seria um suposto integrante de uma facção rival. O jovem também era investigado por envolvimento em pelo menos dois homicídios consumados e duas tentativas de homicídio.

A ocorrência desta terça-feira mobilizou equipes das polícias Civil e Militar, que permaneceram na propriedade rural realizando os procedimentos de preservação da cena até a chegada da perícia técnica.

O local foi isolado para o trabalho dos peritos, que irão auxiliar na reconstrução da dinâmica do confronto. O corpo do adolescente será encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), onde passará por exame necroscópico antes de ser liberado à família.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar todas as circunstâncias da ocorrência, incluindo a atuação dos policiais, a dinâmica do confronto e o eventual envolvimento do adolescente nos crimes investigados.

Os laudos periciais, depoimentos e demais provas colhidas durante a investigação serão fundamentais para esclarecer os fatos.

 

gangorra

Agesul interdita por mais 36 horas ponte na estrada de acesso a Bonito

Tráfego na MS-345, que seria liberado no início da manhã desta quarta-feira, permanece fechado até o fim da tarde de quinta-feira

07/07/2026 19h08

Compartilhar
Interdição está ocorrendo para acabar com o efeito gangorra que surgia toda vez que veículos pesados passavam pela estrutura

Interdição está ocorrendo para acabar com o efeito gangorra que surgia toda vez que veículos pesados passavam pela estrutura

Continue Lendo...

Inicialmente prevista para durar 24 horas, a interdição total da ponte sobre o Rio Miranda, na MS-345, no Distrito de Águas de Miranda, na divisa entre os municípios de Bonito e Anastácio, será prorrogada por mais 36 horas, até o começo da noite de  quinta-feira (9).

A interdição, que começou às 6 horas desta terça-feira e se estenderia até o começo da manhã desta quarta-feira (8), está sendo feita para os trabalhos de concretagem e grampeamento das vigas. 

O prorrogação da intercição, segundo a Agesul, é para garantir a execução adequada dos serviços de concretagem, etapa técnica que exige tempo adicional de cura (secagem)  do concreto. 

Mas, mesmo depois da conclusão desta etapa, o trafego na ponte, construída na déda de 60, vai seguir com as restrições que já vinham ocorrendo Continua o sistema pare e siga e tráfego em meia pista.

Além disso, veículos pesados continuam proibidos. Somente caminhonetes e caminhões de pequeno porte, até 10 toneladas, estão autorizados. Mesmo assim, é permitida a passagem de um veículo por vez sobre a estrutura.

A ponte está instalada em uma das rodovias que dá acesso à cidade turística de Bonito. No trecho de cerca de cem quilômetros, que encurtou em 40 quilômetros distância entre Campo Grande e a cidade turíscia, foram investidos em torno R$ 340 milhões .

Porém, a ponte sobre o Rio Miranda, entregue em 1967, não sofreu adequações, apesar do intenso fluxo que passaria a receber. Alguns meses depois da liberação, a ponte se transformou em uma espécie de gangorra. 

Quando caminhões pesados chegavam em uma das extremidades, a outra levantava e aparecia um degrau de cerca de 40 centímetros. Por conta deste degrau, veículos chegaram a estourar os quadro pneus a enfrentarem o obstáculo. 

E é este efeito gangorra que agora está sendo corrigido com investimentos da ordem de R$ 3,3 milhões. 
A interdição total desta semana é a segunda que está ocorrendo em meio aos trabalhos para recuperação da estrutura.

A orientação da Agesul é para que motoristas e transportadores acompanhem os avisos oficiais. A continuidade do cronograma de trabalho depende de condições técnicas e climáticas favoráveis, lembra a Agência, mas novas interdições devem ocorrer. 

Sem esta rodovia, o trajeto mais indicado para a viagem entre Campo Grande e Bonito, por exemplo, é seguir por Sidrolândia (BR-060), Nioaque e Guia Lopes (Jardim). 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Concessionária vai à Justiça para barrar ferrovia bilionária da Arauco
Mato Grosso do Sul

/ 1 dia

Concessionária vai à Justiça para barrar ferrovia bilionária da Arauco

2

Obras forçam restrição de tráfego em trecho duplicado da BR-163
atenção

/ 1 dia

Obras forçam restrição de tráfego em trecho duplicado da BR-163

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 7058, segunda-feira (06/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 15 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 7058, segunda-feira (06/07): veja o rateio

4

Operação prende chefe de regulação estadual por desvio de dinheiro da saúde
PRISÃO

/ 12 horas

Operação prende chefe de regulação estadual por desvio de dinheiro da saúde

5

Gaeco investiga ex-prefeito e cumpre mandado em gabinete de deputado
OPERAÇÃO

/ 14 horas

Gaeco investiga ex-prefeito e cumpre mandado em gabinete de deputado

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados
Juliane Penteado

/ 4 dias

Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados
O contrato "temporário" que durou onze anos
Provenzano

/ 5 dias

O contrato "temporário" que durou onze anos
Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Juliane Penteado

/ 26/06/2026

Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro
Provenzano

/ 25/06/2026

Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro