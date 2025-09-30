Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

IFRAESTRUTURA

Contenção de erosão é primeiro passo para recapeamento da Ernesto Geisel

Prefeitura de Campo Grande deve lançar, ainda este ano, licitação de R$ 5 milhões para recuperação do asfalto na Avenida

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

30/09/2025 - 09h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Prefeitura de Campo Grande começou ontem os trabalhos para recuperação de erosão antiga na Avenida Ernesto Geisel, em frente ao Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão. Este é o primeiro passo para que a Avenida seja recapeada em um de seus trechos mais problemáticos.

Segundo o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli, os trabalhos estão sendo executados com recursos da prefeitura e com materiais que “sobraram” de outras obras.

A contenção da erosão em uma das margens do Rio Anhanduí iniciada ontem está focada no sentido bairro/centro, em frente ao Guanandizão, porém, outros trechos de desmoranamento de pista na avenida também receberão a medida feita pela prefeitura.

Miglioli afirmou ao Correio do Estado que espera concluir essas intervenções até o final deste ano, para evitar o período chuvoso.

Em nota, a prefeitura afirmou que os pontos onde existem as erosões estão sinalizados e pediu que os motoristas “tenham atenção redobrada” nesses trechos durante a execução das obras, “por conta da movimentação de máquinas e caminhões que estão envolvidos nesse trabalho. Para evitar o avanço dos buracos na pista, será feita a contenção com uso de pedras e aterro”, alerta.

EROSÃO ANTIGA

Os primeiros problemas no trecho em obras da Avenida Ernesto Geisel foram sentidos após forte chuva em 2009. Na época, manilhas foram colocadas no local onde o trecho começou a desmoronar. Após 16 anos, o problema já havia engolido uma das pistas praticamente inteira e só estava aumentando.

Após o fim desse projeto de recuperação das erosões na pista, uma segunda etapa deve ter início, o recapeamento da Avenida, desde a Rua Bom Sucesso até depois da Avenida Manoel da Costa Lima, o que corresponde a pouco mais de um quilômetro.

O trecho será feito por meio de licitação, que tem previsão para ser aberta ainda este ano. A estimativa de gasto é de R$ 5 milhões, referente a emenda feita pela senadora Tereza Cristina (PP) no ano passado.

“Nós vamos recapear desde onde termina o trecho licitado, na [Rua] Bom Sucesso, até depois da [Avenida] Manoel da Costa Lima, até onde der o dinheiro”, afirmou o secretário do Correio do Estado.

“Esse dinheiro seria para recapear o trecho da [Avenida] Ernesto Geisel entre a [Rua] Antônio Maria Coelho e a [Avenida] Salgado Filho, mas como esse trecho nós fizemos com recursos próprios, realocamos para essa região”, completou Miglioli.

A previsão é de que, caso tudo seja cumprido conforme a expectativa, o recapeamento seja iniciado no começo do próximo ano, quando também deverá ser entregue o trecho entre as Ruas da Abolição e Bom Sucesso, feito com recursos do governo federal e estadual.

RELICITAÇÃO

No ano passado, a Prefeitura de Campo Grande relicitou o trecho entre as Ruas da Abolição e Bom Sucesso, que estava parado desde a pandemia de Covid-19, quando a empresa responsável, a Dreno Engenharia, paralisou a obra.

A vencedora foi a HF Engenharia e Construção LTDA, que aceitou fazer a obra por R$ 20,9 milhões.

O projeto para evitar erosões e enchentes o canal do córrego Anhanduí prevê um sistema gabião, que consiste na montagem manual de pedras em gaiolas metálicas. A iniciativa contempla ainda o recapeamento da Avenida, nova sinalização e guarda-corpo.

Esta foi a terceira vez que o trecho foi licitado, já que em 2023 o mesmo local foi oferecido ao mercado, em um investimento máximo de R$ 19,7 milhões, no entanto, nenhuma empresa se interessou. 

A previsão para conclusão deste trecho é em fevereiro do ano passado. Segundo a prefeitura ele já está com 68% do cronograma cumprido. Para o secretário, para que essa previsão seja acertada é necessário que a parte de canalização seja concluída ainda neste ano, antes do período das chuvas de verão.

NOVO PAC

A contenção de enchente no Rio Anhanduí foi um dos projetos enviados pela Prefeitura de Campo Grande ao Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), lançado pelo governo federal em agosto de 2023. Porém, ele ficou de fora das obras, ou, pelo menos, de fora da liberação de recursos.

Apesar de constar na lista de obras aprovadas pelo programa, o governo federal não vai enviar recursos para executar a obra. O que ficou liberado foi que a prefeitura fizesse um financiamento (empréstimo) para, assim, realizar as melhorias previstas.

Orçado em R$ 150 milhões, o projeto previa a colocação de gabião até a Avenida Manoel da Costa Lima e depois seria feita apenas a recomposição de algumas áreas, com ciclovia, recapeamento e até espaço de lazer nos trechos que a distância entre a margem do rio e a Avenida ficam maiores.

De acordo com Miglioli, por se tratar de um empréstimo, com o qual a prefeitura teria de arcar com os custos, foi decidido que esse financiamento não será executado. 

Ainda segundo o secretário, por se tratar de um grande volume de recursos, a administração Municipal optou por realizar obras apenas nos trechos mais críticos da Avenida, como este que está em execução.

*SAIBA

O recapeamento da Avenida Ernesto Geisel deverá ser licitado ainda neste ano e conta com recursos de emenda parlamentar, da senadora Tereza Cristina, na ordem de R$ 5 milhões. A execução deverá ser no próximo ano.

Assine o Correio do Estado

soberania

Eduardo Bolsonaro usa carta de Trump para criticar projeto de lei da anistia

"A dosimetria, destaque-se, não conserta essa perseguição; a anistia, sim", escreveu o deputado em suas redes sociais

30/09/2025 07h06

Compartilhar
Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde fevereiro e agora corre risco de perder o mandato por conta do acúmulo de faltas ao trabalho

Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde fevereiro e agora corre risco de perder o mandato por conta do acúmulo de faltas ao trabalho

Continue Lendo...

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) utilizou as redes sociais nesta segunda-feira, 29, para comentar a carta do presidente americano Donald Trump, aproveitando a ocasião para criticar o projeto de lei da anistia. Segundo ele, a proposta de anistia, que acabou se transformando em uma dosimetria para reduzir as penas dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, não seria suficiente para encerrar o que classificou como uma "perseguição".

No X (antigo Twitter), Eduardo Bolsonaro, que está morando nos Estados Unidos desde fevereiro deste ano, usou a carta enviada por Trump ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para criticar a Justiça brasileira.

Ele contestou a condenação do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar uma organização criminosa e tentar abolir o Estado Democrático de Direito após o resultado das eleições de 2022.

O documento datado de 9 de julho de 2025, Trump elogiou Jair Bolsonaro, chamando-o de líder "altamente respeitado" e criticou as acusações contra o ex-presidente, classificando o julgamento no STF como uma "caça às bruxas". Trump também pediu a suspensão imediata do processo judicial e considerou o caso uma "vergonha internacional".

Usando esse argumento, Eduardo afirmou: "Este é o principal motivo que atrai a atenção dos EUA para o Brasil - daí decorrem também diversos outros fatores. A dosimetria, destaque-se, não conserta essa perseguição; a anistia, sim", escreveu o deputado.

Previsão do tempo

Confira a previsão do tempo para hoje (30) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Tempo segue nublao e com chuva em algumas regiões do estado

30/09/2025 04h30

Compartilhar

Paulo Ribas

Continue Lendo...

Nesta terça-feira (30), a previsão indica sol com variação de nebulosidade. No entanto, nas regiões oeste, sudoeste e centro-sul do estado, há condições para aumento da nebulosidade e possibilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada, embora as chuvas ainda tendem a ser irregulares. Em pontos isolados, não se descarta a ocorrência de tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Essa situação meteorológica é resultado do intenso transporte de ar quente e úmido, associado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Estão previstas mínimas entre 18°C e 21°C e máximas entre 25°C e 35°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 19°C e 26°C e máximas entre 27°C e 38°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 22°C e 25°C e máximas entre 34°C e 40°C.

Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 20°C e 25°C e máximas entre 32°C e 35°C.

Os ventos estarão bem variáveis atuando entre o quadrante norte e sul, com valores entre 30 km/h e 50 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado: 

  • Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 24°C e máxima de 35°C. 
  • A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 25°C e 38°C. Deve chover.
  • Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 24°C e a máxima de 38°C. Pode chover.
  • O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 22°C e máxima de 39°C. 
  • As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 24°C e 38°C. 
  • Anaurilândia terá mínima de 22°C e máxima de 36°C. 
  • A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 21°C e máxima de 35°C. Há previsão de chuva.
  • Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 20°C e 31°C. Pode chover.
  • Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 21°C e máxima de 30°C. Deve chover.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal
Desavença

/ 19 horas

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3499, segunda-feira (29/09)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3499, segunda-feira (29/09)

3

Reajuste de táxi entra em vigor, mas vai demorar um mês para começar a valer
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Reajuste de táxi entra em vigor, mas vai demorar um mês para começar a valer

4

Última semana de setembro começa com alerta de tempestade em 72 municípios de MS
Previsão

/ 1 dia

Última semana de setembro começa com alerta de tempestade em 72 municípios de MS

5

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 752, segunda-feira (29/09)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 752, segunda-feira (29/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 9 horas

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica