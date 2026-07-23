Los Angeles vai ganhar asfalto novo após 50 anos de espera

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Bairro Los Angeles, localizado na periferia de Campo Grande, finalmente vai ganhar asfalto após 50 anos de espera, sonhos e expectativas. A página da poeira no calor e lama na chuva vai virar em breve para muitos moradores da região.

Prefeita da Capital, Adriane Lopes, assinou a ordem de serviço que autoriza o início das obras de pavimentação e drenagem no bairro (primeira e segunda etapa), na manhã desta quinta-feira (23), na rua Antônio Carlos Novais Marquês, número 559, Jardim Los Angeles, na Capital.

As obras devem iniciar imediatamente e a previsão é que dure nove meses.

Ruas do Los Angeles em dias de chuva. Foto: Paulo Ribas

Ao todo, serão 4,24 quilômetros de pavimentação nas ruas Francisco Espinosa, Antônio Prado, Dom Fernandes Sardinha, Coronel Moreira Cézar, Izolino Alves Pereira, Lauro Muller, Dr. Fauze Saueia e Ciro Azevedo.

O investimento total é de R$ 16,1 milhões, sendo R$ 6.015.590,58 na primeira etapa e R$ 10.177.000,00 na segunda etapa.

A primeira etapa está em fase final de licitação e a segunda etapa teve a ordem de serviço assinada nesta quinta-feira (23).

O objetivo é proporcionar segurança viária, melhor mobilidade para motoristas e pedestres e valorização imobiliária. Asfalto novo representa moradia de qualidade e dignidade residencial para o cidadão.

Em coletiva de imprensa, Adriane Lopes afirmou que o asfalto novo traz felicidade e vida nova para a população do bairro.

“Eu acho que eu estou mais feliz que os moradores do Los Angeles. São 50 anos de expectativa, de espera para um asfalto, uma obra de grande relevância que vai impactar a vida de centenas e centenas de pessoas. É um bairro muito grande, é um bairro que aguardava por essas transformações há muito tempo. Primeiro se faz as obras de saneamento e agora vem com as obras de drenagem e pavimentação. E com a liberação de mais R$ 411 milhões essa semana pelo Ministério, nós sabemos que daqui a pouco Campo Grande vai estar como canteiro de obras”, celebrou a chefe do executivo municipal.

O secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, André de Moura Brandão, anunciou que além dos R$ 16 milhões, o bairro ainda terá R$ 60 milhões que foram aprovados pelo Ministério das Cidades no segundo semestre.

"No primeiro semestre de 2027, nós estaremos aqui dando as próximas ordens de serviço para que o Los Angeles seja contemplado e que nós possamos, dessa história de 50, 60 ou 70 anos que estamos nessa expectativa, para que essa mulher guerreira possa trazer o asfalto aqui para a comunidade, aqui para o Los Angeles. E detalhe, não é só o Los Angeles, nós estamos com o asfalto nas sete regiões de Campo Grande", detalhou.

Morador do Los Angeles há quase seis décadas, Wilson José Depinho, afirmou que ver asfalto no seu bairro é um sonho antigo que está se realizando agora.

“Vai acabar poeira e barro. Eu cansava de ir para a igreja daqui e ali e tinha que colocar uma sacolinha no pé para chegar lá e tirar. Agora vai melhorar. Vai melhorar muita coisa em termos de lazer, em termos de estrutura. O asfalto muda muita coisa. Em termos de comércio, em termos de pessoas quererem colocar um salão, um comércio. Vai trazer mais benefício. É um progresso que realmente vai perpetuar na nossa região do Los Angeles”, disse.

A obra é esperada há mais de meio século no bairro Los Angeles, que faz parte da região urbana do Anhanduizinho.

Para esta região, estão previstos R$ 78,2 milhões em investimentos para a execução de 27,5 quilômetros de drenagem e pavimentação em 41 ruas distribuídas em oito bairros.

ASFALTO

Atualmente, 29 bairros estão sendo asfaltados simultaneamente em Campo Grande. De acordo com a prefeitura, o investimento total é de mais de R$ 280 milhões.

Veja quais são os bairros contemplados:

Vila Nossa Senhora Aparecida

Vila Bosque da Saúde

Jardim Noroeste (Lote 3)

Jardim Mansur

Jardim Auxiliadora (Etapa B)

Complexo Itatiaia (Etapa D)

Jardim Los Angeles

Porto Galo

Parque Residencial Lisboa

Guanandi II

Jardim Tarumã

Coophavila

Batistão

Jardim Santa Emília

Residencial Aquarius I e II

Jardim São Conrado

Jardim Aero Rancho

Vila Nogueira

Vila Aimoré

Vila Amapá

Jardim das Nações

Jardim Tijuca II

Jardim Verdes Mares

O critério para escolha dos bairros são antiguidade, tempo de espera e bairros que estão “ilhados” sem pavimento em meio a outros bairros que já são asfaltados há anos.

O processo é coordenado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).