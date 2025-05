Contra gripe, prefeitura espera vacinar 3 mil pessoas em drive-thru

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Com a presença da prefeita Adriane Lopes (PP), a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), promove neste sábado (10) e domingo (11) a mobilização nacional do Dia D de Vacinação contra a Influenza, ação que pretende vacinar 3 mil campo-grandenses em sistema drive-Thru, no Parque Ayrton Senna.

Iniciada no início deste mês, o ato é uma força-tarefa contra a baixa adesão populacional à vacina. Ao longo do final de semana, serão distribuídas 15 mil doses, espalhadas por 15 pontos da capital.

“Tem pessoas que às vezes não têm disponibilidade de ir à uma unidade (de saúde) durante a semana, nós estamos facilitando para que as pessoas venham até o drive (thru), passem rapidamente e já sejam imunizadas.”, destacou a prefeita Adriane Lopes, que se vacinou por volta das 10h, acompanhada do marido e deputado estadual Lídio Lopes. A expectativa da prefeita é de que as doses sejam esgotadas até o final deste domingo.

Prefeita se vacinou por volta das 10h deste sábado

Coordenador da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), Rodrigo Guerino Stabeli lembrou o período recente em que a vacinação era vista com maus olhos por parte da população, e destacou que o momento é de união. “Se você não tomar vacina, a doença consegue chegar mais fácil até você e te levar para casos de internações prolongadas e o óbito. Nós tivemos um movimento mundial anti-vacina que aconteceu na pandemia, a vacina vem para salvar vidas e nós estamos fazendo um trabalho muito grande pelo Governo Federal”, destacou.

Stabeli frisou que o momento é de promover um chamando entre governos estaduais, governos municipais para combater a fake news e resgatar a cobertura vacinal. “Nós não queremos mais ver as nossas crianças morrendo, nós não queremos mais ter a reintrodução da poliomielite em território nacional. Vacina não vai colocar chip nenhum no seu corpo, vacina não vai te trazer nenhuma coisa com a sua sexualidade”, disse Rodrigo.

De colete azul, Rodrigo falou sobre a importância da imunização em todo o país / Alison Silva

A ação também contou com a presença da superintendente estadual de Vigilância em Saúde, Larissa Castilho, que destacou um plano junto aos municípios, justamente para ampliar a cobertura vacinal em todo o Estado. “A gente montou um plano de ação, em parceria com os municípios, até agora, dia 10, para que eles possam fazer essas ações”, destacou.

A expectativa, segundo Stabeli, é de que 80% da população considerada vulnerável (idosos crianças de 06 meses até 6 anos, gestantes e puérperas) ao vírus da Influenza seja imunizada. Até o momento, Mato Grosso do Sul contou com o repasse de 764 mil vacinas.

A estimativa do IBGE é que o Estado tenha 1,2 milhão de pessoas em situação de vulnerabilidade, disse o coordenador. Cabe destacar que a vacinação foi ampliada em virtude do decreto de situação de emergência vivido pela capital, situação agravada também pelos inúmeros casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) no município.

Drive-Thru

A ação visa facilitar o acesso da população à vacina contra a Influenza, especialmente para quem nãoconsegue se imunizar durante a semana.

A abertura oficial da mobilização aconteceu neste sábado, às 8h no Parque Ayrton Senna, com a presença de autoridades municipais, estaduais e representantes do Ministério da Saúde.

O evento marca o início das atividades de vacinação em Campo Grande e reforça o compromisso conjunto pela prevenção de doenças respiratórias.

Como chegar ao Drive-Thru?

A estrutura montada no Parque Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho, contará com cinco guichês de atendimento, funcionando das 8h às 17h. O acesso será feito pela Rua Jornalista Valdir Lago, nº 512, com saída pela Avenida Ezequiel Ferreira Lima, conforme indicado no mapa divulgado pela Sesau.

Quem estiver a pé também poderá se vacinar no local, com atendimento garantido para todos os públicos a partir dos seis meses de idade.

Onde se vacinar?

