Cidades

Cidades

Contrabando de canetas emagrecedoras entra na mira da polícia de MS

Somente em 2025, foram apreendidas mais de 3 mil caixas da mercadoria e, na primeira quinzena de 2026, outras 189, o que levou as autoridades a aumentarem a fiscalização nas rodovias de Mato Grosso do Sul

Laura Brasil

20/01/2026 - 13h00
Com o aumento das apreensões das popularmente conhecidas canetas emagrecedoras nas rodovias do Estado, vindas do Paraguai, autoridades policiais estão fechando o cerco ao contrabando.

Em 2025, conforme dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS), foram apreendidas mais de 3 mil caixas desse tipo de produto, cada uma contendo, em média, quatro unidades do medicamento.

Na primeira quinzena de 2026, 189 caixas foram apreendidas nas rodovias, o que indica que o crime segue tentando furar barreiras e entrar no país com produtos contrabandeados.

Participam da ação equipes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv).

O comandante do DOF, tenente-coronel Wilmar Fernandes, afirma que a apreensão das canetas emagrecedoras ocorre, em sua maioria, durante o combate a crimes fronteiriços que envolvem contrabando e descaminho.

Wilmar Fernandes ainda frisou que os produtos ilegais estão sendo transportados junto com outras mercadorias, como eletrônicos, perfumes e cigarros.

“Essas canetas têm sido encontradas em meio a cargas de descaminho e contrabando. Por se tratar de um produto que não possui autorização de importação pelos órgãos reguladores do país, a entrada é considerada crime de contrabando. Conforme previsto em lei, o responsável é autuado, o material é apreendido e encaminhado à Polícia Federal e, posteriormente, à Receita Federal, para os procedimentos legais”, detalhou o comandante.

Apreensão em Ponta Porã de produtos contrabandeados e canetas emagrecedoras / Crédito: Imagem Divulgação

Primeira apreensão de 2026

Durante uma abordagem feita por equipes do BPMRv na rodovia MS-386, na primeira quinzena deste ano, em Sanga Puitã, distrito de Ponta Porã, os policiais encontraram os produtos ocultos no estepe de um veículo.

Com o aumento desse tipo de crime, segundo informou o comandante do BPMRv, tenente-coronel Vinícius de Souza, houve a intensificação das fiscalizações nas rodovias estaduais, especialmente nos trechos próximos à fronteira.

Além das ações relacionadas à segurança viária, as equipes também estão enfrentando crimes fronteiriços, que resultaram na identificação e interceptação do transporte irregular de medicamentos.

“Temos percebido que os responsáveis adotam estratégias cada vez mais sofisticadas para tentar ocultar as mercadorias, utilizando compartimentos escondidos e até o estepe dos veículos. Ainda assim, a rotina operacional, a observação atenta durante as abordagens e a experiência das equipes possibilitam a localização desses produtos e a retirada deles de circulação”, afirmou.

O secretário-executivo de Segurança Pública, Wagner Ferreira da Silva, reforçou que o enfrentamento ao transporte ilegal de canetas emagrecedoras integra uma estratégia mais ampla de combate aos crimes transfronteiriços no Estado.

“As forças de segurança de Mato Grosso do Sul estão atentas a essa nova dinâmica criminosa e atuam de forma integrada para coibir a entrada de produtos ilegais no território estadual. Além de configurar crime, esse tipo de mercadoria representa risco direto à saúde da população quando utilizada sem prescrição médica, o que torna ainda mais necessária a intensificação das ações de fiscalização, especialmente nas regiões de fronteira e nos principais corredores rodoviários”, destacou.
 

Cidades

Baliza é extinta em novas regras para exame prático da CNH em MS; Veja o que muda

Portaria do Detran também aumentou o limite de pontos que o candidato pode perder para ser considerado aprovado

20/01/2026 13h30

Etapa da baliza não será mais realizada no Detran

Etapa da baliza não será mais realizada no Detran Foto: Arquivo

Os exames práticos para a expedição da carteira nacional de habilitação (CNH) passam a ter novas regras em Mato Grosso do Sul a partir da próxima segunda-feira (26). É o que estabelece portaria do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (20).

De acordo com o Detran, as novas regras são válidas para o exame prático de direção veicular aplicado aos candidatos à Permissão para Dirigir (PPD) e à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), incluindo o programa CNH do Brasil. 

As alterações atendem resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que dispõe sobre a edição do Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular, com o objetivo de padronizar os procedimentos em todo o território nacional.

No entanto, até a publicação desse manual, cada Departamento Estadual de Trânsito (Detran) permanece responsável pela definição de suas próprias normas.

Entre as principais mudanças, que constam na portaria do Detran-MS, destaca-se o aumento do limite de pontos que podem ser perdidos durante o exame prático.

Até então, o candidato poderia perder até três pontos, com faltas classificadas como leves (1 ponto), médias (2 pontos) e graves (3 pontos).

Na nova regra, o candidato pode perder até 10 pontos, com classificação dos erros alinhada às infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), da seguinte forma: infração leve (1 ponto), média (2 pontos), grave (4 pontos) e gravíssima (6 pontos).

Outra alteração significativa é a dispensa da etapa de baliza no exame prático, que passa a ser realizada exclusivamente em percurso, sob acompanhamento do examinador de trânsito do Detran.

Nos veículos utilizados no exame, permanece a necessidade de comando duplo. Já para a realização do exame em veículos particulares, ainda estão sendo definidos critérios específicos de segurança, que deverão ser observados tanto pelo candidato quanto pelo examinador.

O exame prático para veículos de quatro rodas continuará sendo realizado nos locais que atualmente já são utilizados para os percursos de avaliação da respectiva categoria. Nos municípios onde há mais de um bairro autorizado, a definição será feita por sorteio.

O tempo mínimo de duração do exame de percurso será de 10 minutos, durante os quais o candidato
deverá executar, no mínimo, as seguintes manobras e operações:

  • Seis conversões à esquerda;
  • Seis conversões à direita;
  • Três estacionamentos laterais;
  • Percurso em linha reta de, no mínimo, um, quilômetro, destinado à avaliação da mudança de marchas e
  • do desenvolvimento do veículo, observada a velocidade regulamentada da via;
  • Dois retornos, inclusive em canteiro central, quando as condições da via permitirem.

Como já ocorre, o resultado do exame prático de direção veicular será expresso por meio de pontuação variável, iniciando o candidato com nota zero, à qual serão acrescidos pontos conforme as infrações de trânsito cometidas durante a prova.

Será considerado aprovado no exame prático de direção veicular o candidato cuja nota final não seja superior
a 10 pontos.

No caso do exame de motos, será desconsiderado da avaliação o obstáculo “prancha”. O candidato continua tendo que realizar as manobras sem invadir as linhas demarcatórias, sem colidir ou encostar nos cones, sem
colocar os pés no chão e sem desequilíbrios que incorram em quedas do condutor e veículo.

UEMS divulga resultado final e classificação do Vest26

Matrículas começam a partir do início de fevereiro

20/01/2026 12h45

Fachada da UEMS

Fachada da UEMS Divulgação / UEMS

Nesta terça-feira (20), a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), divulgou o edital do resultado final das notas da prova objetiva e da redação do vestibular do ano letivo 2026, e a classificação dos candidatos.

Divulgado por meio de edição de suplemento do Diário Oficial do Estado (DOMS), as listas são divididas por curso e unidade da universidade estadual. Ao todo são 23 cursos, em 12 cidades de Mato Grosso do Sul além de Campo Grande, que contém duas unidades.

Confira a lista de cursos e quantidade de vagas:

*Ampla concorrência (AC); Negros (CN); Indígenas (CI); Residentes de MS (RMS); Pessoas com deficiências (PCD)

Aquidauana

  • Agronomia – Bacharelado (Integral)
    26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
     
  • Direito – Bacharelado (Noturno)
    26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
     
  • Engenharia Florestal – Bacharelado (Integral)
    26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
     
  • Zootecnia – Bacharelado (Integral)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)

Bataguassu

  • Direito – Bacharelado (Noturno)
    26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)

Campo Grande – Moreninhas

  • Administração Pública – Bacharelado (Noturno)
    18 vagas ( 9 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Direito – Bacharelado (Noturno)
    18 vagas ( 9 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • História – Licenciatura (Noturno)
    14 vagas (6 AC / 3 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)

Campo Grande – Santo Amaro

  • Dança – Licenciatura (Vespertino)
    14 vagas (6 AC / 3 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Ciências Biológicas – Bacharelado (Matutino)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Geografia – Licenciatura (Noturno)
    16 vagas (8 AC / 3 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Fonoaudiologia – Bacharelado (Matutino)
    16 vagas (8 AC / 3 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Letras – Hab. Português/Espanhol e suas Literaturas – Licenciatura (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Letras – Hab. Português/Inglês e suas Literaturas – Licenciatura (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Medicina – Bacharelado (Integral)
    25 vagas (13 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
     
  • Psicologia – Bacharelado (Matutino)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Pedagogia – Licenciatura (Noturno)
    26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
     
  • Teatro – Licenciatura (Vespertino)
    14 vagas (6 AC / 3 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Terapia Ocupacional – Bacharelado (Matutino)
    16 vagas (8 AC / 3 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Turismo – Bacharelado (Matutino)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)

Cassilândia

  • Agronomia – Bacharelado (Integral)
    26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
     
  • Letras – Hab. Português/Espanhol e suas Literaturas – Licenciatura (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Matemática – Licenciatura (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)

Coxim

  • Psicologia – Bacharelado (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)

Dourados

  • Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno)
    14 vagas (6 AC / 3 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Ciência da Computação – Bacharelado (Integral)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Direito – Bacharelado (Matutino)
    26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
     
  • Enfermagem – Bacharelado (Integral)
    26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
     
  • Pedagogia – Licenciatura (Vespertino)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Sistemas de Informação – Bacharelado (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)

Jardim

  • Direito – Bacharelado (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)

Maracaju

  • Administração – Bacharelado (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Agronomia – Bacharelado (Integral)
    26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
     
  • Pedagogia – Licenciatura (Vespertino)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)

Mundo Novo

  • Agronomia – Bacharelado (Integral)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)

Naviraí

  • Direito – Bacharelado (Noturno)
    26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)

Nova Andradina

  • Engenharia Civil – Bacharelado (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Matemática – Licenciatura (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Sistemas de Informação – Bacharelado (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)

Paranaíba

  • Direito – Bacharelado (Matutino)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Direito – Bacharelado (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)

Ponta Porã

  • Ciências Contábeis – Bacharelado (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)

Neste ano foram mais de 7 mil inscritos, com pouco mais de 1 mil ausentes e apenas 10 foram eliminados.

Vestibular UEMS

A prova é normalmente composta por 60 questões divididas da seguinte maneira:

  • 15 questões de Linguagens;
  • 15 questões de Humanas;
  • 15 questões de Natureza;
  • 15 questões de Matemática;

Além das perguntas objetivas, no exame também é avaliado a habilidade de produção textual dissertativa argumentativa do candidato com a redação.

Nessa última edição, o tema foi: “Aspectos identitários decorrentes da dificuldade mencionada para a população e a cultura do estado sul-mato-grossense”.

As matrículas estão previstas para o começo de fevereiro, com início do ano letivo em 23 de fevereiro.

Fachada da UEMS

Confira o edital completo da classificação com as listas aqui.

